Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Durván visszaestek a söreladások a járvány miatt, erre hivatkozva kezd elbocsátásokba a söróriás. Az nem egyértelmű, hogy a lépés magyarországi munkahelyeket is érint-e.","shortLead":"Durván visszaestek a söreladások a járvány miatt, erre hivatkozva kezd elbocsátásokba a söróriás. Az nem egyértelmű...","id":"20210210_heineken_sorgyartas_elbocsatas_leepites_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e9fb2a-f278-4a6a-b630-161e875b3acf","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_heineken_sorgyartas_elbocsatas_leepites_valsag","timestamp":"2021. február. 10. 14:58","title":"8000 embert küld el a Heineken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A viharos szél a partra fújja a tó vizét, ahol az egyből rá is fagy mindenre.","shortLead":"A viharos szél a partra fújja a tó vizét, ahol az egyből rá is fagy mindenre.","id":"20210211_omsz_balaton_fagy_ropogos_fu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2ca3eb-4f38-4ff9-a454-a7cc02806d96","keywords":null,"link":"/elet/20210211_omsz_balaton_fagy_ropogos_fu","timestamp":"2021. február. 11. 17:40","title":"Ropogósra fagyott a fű a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04c7de2-3108-4716-9a37-571ea79188b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Niva Travel mind a 300 orosz Lada kereskedésben elérhető tesztvezetésre.","shortLead":"A Niva Travel mind a 300 orosz Lada kereskedésben elérhető tesztvezetésre.","id":"20210212_mar_kaphato_a_legujabb_lada_niva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e04c7de2-3108-4716-9a37-571ea79188b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6b8c7c-1e4e-4eb4-976e-d10a5bded731","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_mar_kaphato_a_legujabb_lada_niva","timestamp":"2021. február. 12. 06:41","title":"Már kapható a legújabb Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e72e696-0caa-412b-bed3-e19bf9831e8f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy színész azt állítja: amikor teherbe esett egy sorozat forgatása közben, Joss Whedon megfenyegette, hogy kirúgja, amikor a negyedik hónapban járt, dagadtnak nevezte a stáb előtt, majd szülés után azonnal ki is rúgta. Mások is megerősítették az állításokat. ","shortLead":"Egy színész azt állítja: amikor teherbe esett egy sorozat forgatása közben, Joss Whedon megfenyegette, hogy kirúgja...","id":"20210211_joss_whedon_bosszuallok_abuzus_vadak_bantalmazas_buffy_a_vampirok_rema_charisma_carpenter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e72e696-0caa-412b-bed3-e19bf9831e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4fb52e-c990-431c-a55f-75214f4ef946","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_joss_whedon_bosszuallok_abuzus_vadak_bantalmazas_buffy_a_vampirok_rema_charisma_carpenter","timestamp":"2021. február. 11. 19:34","title":"Visszaélésekkel és rettenetes bánásmóddal vádolják a Bosszúállók rendezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddigi csúcsot 2019. december 5-én regisztrálták.","shortLead":"Az eddigi csúcsot 2019. december 5-én regisztrálták.","id":"20210212_aram_fogyasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"facadaef-0c7f-47dd-b61f-6b9d69a276d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_aram_fogyasztas","timestamp":"2021. február. 12. 11:44","title":"Olyan hideg volt itthon, hogy megdőlt az áramfogyasztási rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094f47e8-3c12-4fc2-8708-4f39d80d0d12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 347-tel csökkent, viszont kórházi kezelésre 52-vel több betegnek van szüksége, mint egy nappal korábban.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 347-tel csökkent, viszont kórházi kezelésre 52-vel több betegnek van szüksége, mint...","id":"20210211_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=094f47e8-3c12-4fc2-8708-4f39d80d0d12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a07b02-8b54-473c-afe6-033fec38c028","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. február. 11. 09:05","title":"Koronavírus: 97 beteg meghalt, 1862 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban átlagosan 30-szoros volt a túljelentkezés, de volt olyan szak, amelyre 70-szer többen felvételiztek.","shortLead":"Korábban átlagosan 30-szoros volt a túljelentkezés, de volt olyan szak, amelyre 70-szer többen felvételiztek.","id":"20210210_Reklamkampany_felvetelizo_SZFE_vezetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c09089f-3d49-4c8b-9642-38a7e0fb3101","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Reklamkampany_felvetelizo_SZFE_vezetes","timestamp":"2021. február. 10. 18:39","title":"Reklámkampányban toboroz felvételizőket az SZFE új vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d4ba8-af7e-41d9-9588-d68a66459c76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6,4 literes benzines motorral szerelt terepjáró kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","shortLead":"A 6,4 literes benzines motorral szerelt terepjáró kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","id":"20210210_bearaztak_a_nagy_v8as_motorral_szerelt_uj_jeep_wranglert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f58d4ba8-af7e-41d9-9588-d68a66459c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4c2086-f9ba-415f-8de3-cf9ba9af2f5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_bearaztak_a_nagy_v8as_motorral_szerelt_uj_jeep_wranglert","timestamp":"2021. február. 10. 12:21","title":"Beárazták a nagy V8-as motorral szerelt új Jeep Wranglert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]