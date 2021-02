Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ha a tokiói olimpia főszervezőjét, Mori Josirót kérdeznénk, akkor arra panaszkodna, hogy a nők. Ezt az olimpiai szervezőbizottság ülésén meg is tette, a szexistának bélyegzett megjegyzése miatt pedig egy héttel később le kellett mondania. Mori Josiro kijelentésével nem csak az a gond, hogy szexista, hanem az is, hogy nem igaz. Ezt az olimpiai szervezőbizottság ülésén meg is tette, a szexistának bélyegzett megjegyzése miatt pedig egy héttel később le kellett mondania. Mori Josiro kijelentésével nem csak az a gond, hogy szexista, hanem az is, hogy nem igaz. 2021. február. 12. 20:00 Nők és férfiak ülnek egy tárgyalóasztalnál. Ki beszél többet?

A vers címe Edit. A kéziratot el fogják árverezni. A kéziratot el fogják árverezni. 2021. február. 11. 06:22 Egy eddig ismeretlen József Attila-versre bukkantak egy notesztöredékben

Egy Covid-kórházként működő galántai intézményt segítenek ki. 2021. február. 11. 17:34 Tíz lélegeztetőgépet ajándékozott egy felvidéki kórháznak a kormány

Immár a harmadik kiadónál jelennek meg Bereményi Géza életművének legfontosabb novellái, mégis három, markánsan különböző kötetről van szó. Más sorrendben, más csoportosításban, olykor más címek alatt bontakozik ki egy széteső család regénye. 2021. február. 11. 19:00 A mostani már a második sorsformáló járvány Bereményi Géza életében

Egy férfi még január 19-én akart megerőszakolni egy nőt a gödöllői vonalon. 2021. február. 12. 08:41 Egymillió forintos nyomravezetői díjat tűztek ki a HÉV-en megtámadott nő ügyében

Az iparkamara évek óta spórol saját székházra, már 1,3 milliárd forint gyűlt össze. A vásárlásig évi 150 millióért húzzák meg magukat a főváros egyik legmenőbb irodaházában, a Bank Centerben. Az fel sem merül, hogy ne szedjenek be kötelezően évi 5000 forintot még a veszteséges kisvállalkozásoktól is, amelyből 500 forint kerül a Parragh László vezette fő kamarához.","shortLead":"Az iparkamara évek óta spórol saját székházra, már 1,3 milliárd forint gyűlt össze. A vásárlásig évi 150 millióért...","id":"20210211_Parragh_Laszlo_MKIK_kamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7016a82c-9844-4be8-9fe0-5ab03b1ec6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43987ab-99d5-465f-82ca-29311139f4f1","keywords":null,"link":"/kkv/20210211_Parragh_Laszlo_MKIK_kamara","timestamp":"2021. február. 11. 06:30","title":"Parragh László 500 forintokért tartja a markát, közben több mint egymilliárdon ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effe0aa9-74a9-448d-917f-247598e91223","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban napok óta az az egyik kedvenc témája a rezsimpárti médiának, hogy miképpen mosta fel a padlót Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Josep Borrellel, az EU külügyi főképviselőjével. Nem kizárt azonban, hogy a diadal pirruszi győzelemként vonul be Brüsszel és Moszkva kapcsolatának történetébe: nem biztos ugyanis, hogy jó ötlet megalázni azt, aki még párbeszédet akar folytatni Oroszországgal. 2021. február. 11. 18:01 Moszkva úgy alázza az EU-t, hogy nem is ez állna érdekében

A bűnszervezet vezetőjét Pest megyei luxusotthonában fogták el. 2021. február. 11. 12:05 Lánykérésnek hitték, pedig a TEK kommandósai csaptak le a használtautós áfacsaló bandára