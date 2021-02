Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"621b62b9-f262-449c-9dfa-a5d230ed23e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pillangó nagy rajongója lehet Naomi Oszakának.","shortLead":"A pillangó nagy rajongója lehet Naomi Oszakának.","id":"20210212_Pillangomentes_Australian_Open_meccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621b62b9-f262-449c-9dfa-a5d230ed23e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b3e9ac-f4a0-4310-822e-e2d322158960","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Pillangomentes_Australian_Open_meccs","timestamp":"2021. február. 12. 10:05","title":"Pillangómentés szakította félbe az Australian Open egyik meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf39fe9a-146e-4f6f-aead-c167d372cec9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Coloradói Állami Egyetem két kutatója az Nvidia platformja segítségével fejlesztette ki azt a mesterséges intelligenciát, ami a másodperc töredéke alatt megmondja, milyen pózban látható az előtte lévő kutya.","shortLead":"A Coloradói Állami Egyetem két kutatója az Nvidia platformja segítségével fejlesztette ki azt a mesterséges...","id":"20210211_mesterseges_intelligencia_kutya_tanulas_jutalamzas_nvidia_jetson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf39fe9a-146e-4f6f-aead-c167d372cec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd9b549-1e01-4636-991d-4377a72f7b46","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_mesterseges_intelligencia_kutya_tanulas_jutalamzas_nvidia_jetson","timestamp":"2021. február. 11. 19:03","title":"Kész a mesterséges intelligencia, ami segít kutyákat képezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A paneleket továbbra is hamar el lehet adni, a téglaépítésű lakásokat viszont egyre nehezebb.","shortLead":"A paneleket továbbra is hamar el lehet adni, a téglaépítésű lakásokat viszont egyre nehezebb.","id":"20210211_Ingatlan_Budapest_lakaspiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cc64e8-e966-4b33-b5d5-68fc6f6c6881","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210211_Ingatlan_Budapest_lakaspiac","timestamp":"2021. február. 11. 10:49","title":"Budapesten már hamarabb lehet értékesíteni egy családi házat, mint egy téglalakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6741e309-9505-4bfc-941e-64374f6af5ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyolcas Golf cseh testvérmodelljéből egy minden korábbinál sportosabb változat érkezett.","shortLead":"A nyolcas Golf cseh testvérmodelljéből egy minden korábbinál sportosabb változat érkezett.","id":"20210211_limitalt_szeria_itt_a_190_loeros_skoda_scala_edition_s","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6741e309-9505-4bfc-941e-64374f6af5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01cd83d-4221-4302-a832-dc29d0631677","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_limitalt_szeria_itt_a_190_loeros_skoda_scala_edition_s","timestamp":"2021. február. 11. 09:21","title":"Limitált sportszéria: itt a 190 lóerős Skoda Scala Edition S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb005362-4ebf-4ce6-b058-99506506ca6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az országból eltérő véleményük miatt elmenekült irániakat távolról is figyeli a közel-keleti ország vezetése. A siker érdekében pedig elég sok mindent bevetnek.","shortLead":"Az országból eltérő véleményük miatt elmenekült irániakat távolról is figyeli a közel-keleti ország vezetése. A siker...","id":"20210211_spyware_megfigyeles_iran_hatterkep_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb005362-4ebf-4ce6-b058-99506506ca6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778221f9-f087-4859-ba9a-0a91eeb957bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_spyware_megfigyeles_iran_hatterkep_alkalmazas","timestamp":"2021. február. 11. 10:03","title":"Kiterjedt megfigyelésbe kezdett Irán, 12 ország lakosai között keresgélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358779db-b84b-47c0-a475-63c664867404","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb teljesítményű napelemes rendszereket építenek be a magyar háztartások, az elmúlt években duplájára nőtt a telepített rendszerek mérete – derült ki a Huawei Technologies Hungary napelemes üzletágának adataiból. Tavaly a legkeresettebbek a 6, 8, illetve 10 kilowattos rendszerek voltak. A legújabb trendet az úgynevezett hibrid napelemes megoldások jelentik, amelyek már energiatároló akkumulátort is tartalmaznak, így akkor is adnak le áramot, amikor nem süt a Nap.","shortLead":"Egyre nagyobb teljesítményű napelemes rendszereket építenek be a magyar háztartások, az elmúlt években duplájára nőtt...","id":"20210212_huawei_milyen_napelelemet_valasszak_magyarorszag_atlag_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=358779db-b84b-47c0-a475-63c664867404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fcfab0-6d13-49af-876c-741a38f674ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_huawei_milyen_napelelemet_valasszak_magyarorszag_atlag_statisztika","timestamp":"2021. február. 12. 08:03","title":"Rákattantak a magyarok az egyre komolyabb napelemekre – melyik mire elég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c634d29-d46f-409d-8358-965c62f27ae5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A bűnszervezet vezetőjét Pest megyei luxusotthonában fogták el. ","shortLead":"A bűnszervezet vezetőjét Pest megyei luxusotthonában fogták el. ","id":"20210211_tek_afacsalas_hasznalt_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c634d29-d46f-409d-8358-965c62f27ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f5d699-6184-41ff-9e41-0293d34ad384","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_tek_afacsalas_hasznalt_auto","timestamp":"2021. február. 11. 12:05","title":"Lánykérésnek hitték, pedig a TEK kommandósai csaptak le a használtautós áfacsaló bandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dbfc68-84b7-4c94-89da-df4f005b5d57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Gazdasági Egyetem és az Óbudai Egyetem állhat be a sorba.","shortLead":"A Budapesti Gazdasági Egyetem és az Óbudai Egyetem állhat be a sorba.","id":"20210211_modellvaltas_alapitvanyi_fenntartas_bge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33dbfc68-84b7-4c94-89da-df4f005b5d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f52a3e8-a9a6-4e55-956e-dbb0b04bb9e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_modellvaltas_alapitvanyi_fenntartas_bge","timestamp":"2021. február. 11. 13:04","title":"Újabb két egyetem lehet alapítványi fenntartású","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]