","id":"20210111_angela_merkel_donald_trump_twitter_kitiltas_velemeny_szabadsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9818d35-e380-48c2-bbc9-2e1c5ac0fb7c","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_angela_merkel_donald_trump_twitter_kitiltas_velemeny_szabadsaga","timestamp":"2021. január. 11. 16:30","title":"Merkel szerint „problematikus” Trump kitiltása a Twitterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160e6dec-f5de-4246-bfbe-ac9a9c0277ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új televíziómodell mellett egyfajta környezetvédelmi bejelentést is tett a Samsung: összehangolná zöld törekvéseit a tévégyártással.","shortLead":"Több új televíziómodell mellett egyfajta környezetvédelmi bejelentést is tett a Samsung: összehangolná zöld törekvéseit...","id":"20210111_solarcell_samsung_napelemes_taviranyito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=160e6dec-f5de-4246-bfbe-ac9a9c0277ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f59f4f5-86a9-4ed6-9fdb-6ba47f67c9b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_solarcell_samsung_napelemes_taviranyito","timestamp":"2021. január. 11. 12:03","title":"Napelemes távirányítót ad új tévéi mellé a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a238437a-7546-476f-b6ff-70ebf7d63f2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbinál jóval kevesebben képeztek eddig vagyoni biztosítékot. ","shortLead":"A korábbinál jóval kevesebben képeztek eddig vagyoni biztosítékot. ","id":"20210111_Csak_minden_masodik_utazasi_iroda_tervez_egyelore_utazasszervezest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a238437a-7546-476f-b6ff-70ebf7d63f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac38242d-fcf1-4919-ae7b-d8705b8c6cd3","keywords":null,"link":"/kkv/20210111_Csak_minden_masodik_utazasi_iroda_tervez_egyelore_utazasszervezest","timestamp":"2021. január. 11. 13:16","title":"Egyelőre az utazási irodáknak a fele jelezte, hogy elindulna idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773997b4-08b6-4a5a-a3e4-bfbede88b7a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A meglepő mennyiségű hó váratlan eseményeket idézett elő Spanyolországban.","shortLead":"A meglepő mennyiségű hó váratlan eseményeket idézett elő Spanyolországban.","id":"20210112_Fiat_Panda_4x4gyel_mentek_edzesre_az_Atletico_Madrid_focistai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=773997b4-08b6-4a5a-a3e4-bfbede88b7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520dc069-abb3-498c-a963-442fa4726128","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_Fiat_Panda_4x4gyel_mentek_edzesre_az_Atletico_Madrid_focistai","timestamp":"2021. január. 13. 04:20","title":"Egy Panda 4x4-gyel mentek edzésre az Atletico Madrid focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c88487-412b-4f0b-b098-274dc10f0259","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy Párizsból induló magángéppel utazott karácsonykor Közép-Afrikába választási megfigyelőnek a Jobbik újpesti képviselője, Szabó Balázs, valamint egy, a pártból nemrég kilépett politikus, volt parlamenti képviselő, Samu Tamás Gergő is. A választás, amit megfigyeltek, különösen fontos volt Oroszországnak: a Kreml az elmúlt években szinte a teljes titkosszolgálati arzenálját bevetette azért, hogy komoly befolyást szerezzen az aranyban, gyémántban és urániumban gazdag Közép-afrikai Köztársaságban. Az utat egy olyan, oroszokhoz köthető berlini szervezet fizette, amely lengyel ágon Mateusz Piskorskihoz tartozik. Ő az a lengyel politikus, akit azzal vádolnak, hogy oroszoknak és kínaiaknak kémkedett. Amikor Szabó Balázst az afrikai úttal kapcsolatos orosz szálról kérdeztük, azt mondta: naiv lenne, ha még csak nem is sejtené, hogy emögött állhat orosz pénz vagy befolyás.","shortLead":"Egy Párizsból induló magángéppel utazott karácsonykor Közép-Afrikába választási megfigyelőnek a Jobbik újpesti...","id":"20210112_magangep_jobbikosok_Kozep_Afrikai_koztarsasag_valasztas_oroszorszag_titkosszolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04c88487-412b-4f0b-b098-274dc10f0259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b788f0bd-4568-4fba-b933-ec86ddbf0daa","keywords":null,"link":"/360/20210112_magangep_jobbikosok_Kozep_Afrikai_koztarsasag_valasztas_oroszorszag_titkosszolgalat","timestamp":"2021. január. 12. 06:30","title":"Oroszokhoz köthető szervezet pénzén ment Afrikába megfigyelőnek a Jobbik újpesti képviselője és egy exjobbikos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint a volt amerikai elnök nem nézi ki a magyarokból, hogy érett döntést tudnának hozni a jövőjükről.","shortLead":"A külügyminiszter szerint a volt amerikai elnök nem nézi ki a magyarokból, hogy érett döntést tudnának hozni...","id":"20210111_szijjarto_obama_kritika_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975e1f7e-819b-4e0d-bace-02b31c338054","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_szijjarto_obama_kritika_orban","timestamp":"2021. január. 11. 17:53","title":"Szijjártó reagált Obama kritikájára: Aki az ország vezetőit kritizálja, az a magyarok döntését minősíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1df5f4b-5654-4b2b-8f91-7ef080dd2c33","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Úgy tudjuk, a szakszervezetek új javaslatokat tettek a korábbi eredménytelen találkozók után. A tervekről azonban nem beszélnek, csak ha megegyezés lesz.","shortLead":"Úgy tudjuk, a szakszervezetek új javaslatokat tettek a korábbi eredménytelen találkozók után. 