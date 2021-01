Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nemzetközi szakértőkből álló csoport csütörtökön érkezhet az országba, ahol Kína saját delegáltjaival együttműködve próbálhatják megtalálni a koronavírus eredetét.","shortLead":"A nemzetközi szakértőkből álló csoport csütörtökön érkezhet az országba, ahol Kína saját delegáltjaival együttműködve...","id":"20210111_kina_vegre_beengedi_a_who_szakertoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b8f37b-5f71-41f4-9e38-be3315fae541","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_kina_vegre_beengedi_a_who_szakertoit","timestamp":"2021. január. 11. 11:27","title":"Kína állítja, a héten végre tényleg beengedik a WHO szakértőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31946cd2-5160-4d96-b968-df8ca5f6cd69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán ki fogja utasítani a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreit abban az esetben, ha az Egyesült Államok február 21-ig nem oldja fel a Teheránnal szembeni pénzügyi és olajipari szankciókat - jelentette be szombaton Ahmad Amirabadi Farahani iráni parlamenti képviselő.","shortLead":"Irán ki fogja utasítani a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreit abban az esetben, ha az Egyesült Államok...","id":"20210109_Iran_a_nemzetkozi_atomellenorok_kiutasitasaval_fenyegetozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31946cd2-5160-4d96-b968-df8ca5f6cd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489e2b85-044f-4a33-a38d-d454ee878fa6","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Iran_a_nemzetkozi_atomellenorok_kiutasitasaval_fenyegetozik","timestamp":"2021. január. 09. 15:11","title":"Irán a nemzetközi atomellenőrök kiutasításával fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c317b1-c489-4d0a-a913-8139175688d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai GM közel 60 év után cserélte le emblémáját.","shortLead":"Az amerikai GM közel 60 év után cserélte le emblémáját.","id":"20210111_Villanyautos_lett_a_General_Motors_uj_logoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18c317b1-c489-4d0a-a913-8139175688d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcbbede-dc36-40d6-9ba3-a98762a15789","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_Villanyautos_lett_a_General_Motors_uj_logoja","timestamp":"2021. január. 11. 10:15","title":"Villanyautós lett a General Motors új logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa692f4-91dd-462f-ab0f-f2fbb2b6d70a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legilletékesebb, a Samsung jelentette be, mikor mutatja be újgenerációs csúcs-lapkakészletét, az Exynos 2100 áramkört.","shortLead":"A legilletékesebb, a Samsung jelentette be, mikor mutatja be újgenerációs csúcs-lapkakészletét, az Exynos 2100 áramkört.","id":"20210111_samsung_exynos_2100_processzor_lapka_bemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aa692f4-91dd-462f-ab0f-f2fbb2b6d70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28d23ab-f160-4c6b-8d30-1f3e53ebbf7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_samsung_exynos_2100_processzor_lapka_bemutato","timestamp":"2021. január. 11. 00:03","title":"Holnap érkezik a Samsung processzora, amellyel mobilos fronton mindenkit lekörözhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434cc6ad-7306-44fc-9152-6eb36ecc6262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KSH adataira hivatkozva cáfolja a Népszava, hogy érdemi változást hozott volna a Magyar Falu Program. Ennek kétéves költségvetése egyébként meghaladta a 350 milliárdot, 2021-ben pedig további 270 milliárd forintot fordít a kormány a programra.","shortLead":"A KSH adataira hivatkozva cáfolja a Népszava, hogy érdemi változást hozott volna a Magyar Falu Program. Ennek kétéves...","id":"20210111_magyar_falu_program_fogy_a_lakossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=434cc6ad-7306-44fc-9152-6eb36ecc6262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d0158c-44c3-42f0-b583-93c37f1a1554","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_magyar_falu_program_fogy_a_lakossag","timestamp":"2021. január. 11. 08:02","title":"Hiába a százmilliárdok, a Magyar Falu Program ellenére is fogy a falvak népessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ahogy Orbán Viktor, úgy Donald Trump is arra építette politikáját, hogy vagyunk \"mi\" és vannak \"ők\", utóbbiak ellen pedig minden megengedett - így vélekedik a szerdai események tükrében az amerikai elnök politikájáról a Harvard Egyetem politológiaprofesszora.","shortLead":"Ahogy Orbán Viktor, úgy Donald Trump is arra építette politikáját, hogy vagyunk \"mi\" és vannak \"ők\", utóbbiak ellen...","id":"20210110_Foreign_Affairs_Trump_csak_azt_tette_amit_igert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544382ca-826b-46a3-b375-dbf772dfabc9","keywords":null,"link":"/360/20210110_Foreign_Affairs_Trump_csak_azt_tette_amit_igert","timestamp":"2021. január. 10. 09:10","title":"Foreign Affairs: Trump csak beváltotta, amit mindig is ígért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Floridában őrizetbe vették azt a férfit, aki a szerdai washingtoni zavargások idején magával vitte a képviselőház demokrata párti elnöke, Nancy Pelosi által használt pulpitust.","shortLead":"Floridában őrizetbe vették azt a férfit, aki a szerdai washingtoni zavargások idején magával vitte a képviselőház...","id":"20210109_Rendorkezen_a_Pelosipulpitusat_elvivo_floridai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75a58b3-7e6a-4b90-b453-cff9bb7addb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Rendorkezen_a_Pelosipulpitusat_elvivo_floridai_ferfi","timestamp":"2021. január. 09. 19:24","title":"Rendőrkézen a Pelosi pulpitusát elvivő floridai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499bf95f-94b2-495d-9fe3-9c116c7cd970","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump politikája és annak eredménye volt az apropó a cikkhez, amely felidézi Sztálin és Hitler módszereit is, a jelenből pedig Putyint és Orbán Viktor említi külön. ","shortLead":"Trump politikája és annak eredménye volt az apropó a cikkhez, amely felidézi Sztálin és Hitler módszereit is...","id":"20210111_Orban_Viktorral_peldalozik_a_New_York_Times_a_politikai_hazugsagokrol_szolo_cikkeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=499bf95f-94b2-495d-9fe3-9c116c7cd970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb1d9f4-f5db-4ec7-860c-0b778efade5b","keywords":null,"link":"/360/20210111_Orban_Viktorral_peldalozik_a_New_York_Times_a_politikai_hazugsagokrol_szolo_cikkeben","timestamp":"2021. január. 11. 09:40","title":"Orbánnal példálózik a New York Times a hazugság művészetéről szóló cikkében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]