[{"available":true,"c_guid":"eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A nigériai szakember saját országát is kemény feladat elé állítja a világjárvány.","shortLead":"A nigériai szakember saját országát is kemény feladat elé állítja a világjárvány.","id":"20210216_Uj_WTOfonok_A_gazdag_orszagok_is_veszitenek_ha_visszatartjak_a_vakcinakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ab0d78-52c9-4b8f-accd-89cf34687390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_Uj_WTOfonok_A_gazdag_orszagok_is_veszitenek_ha_visszatartjak_a_vakcinakat","timestamp":"2021. február. 16. 13:38","title":"Új WTO-főnök: A gazdag országok is veszítenek, ha visszatartják a vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A két PCR-teszt együtt 210 fontba, azaz 86 ezer forintba kerül.","shortLead":"A két PCR-teszt együtt 210 fontba, azaz 86 ezer forintba kerül.","id":"20210215_anglia_egyesult_kiralysag_teszt_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24589728-f901-4645-96c9-670d92ed44e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_anglia_egyesult_kiralysag_teszt_koronavirus","timestamp":"2021. február. 15. 07:00","title":"Hétfőtől két koronavírustesztet kell fizetniük az Angliába utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6ecfa5-e44e-448f-9066-354cf4c1a4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összeg támogatásként érkezett a művész cégéhez.","shortLead":"Az összeg támogatásként érkezett a művész cégéhez.","id":"20210215_havasi_balazs_mnb_alapitvany_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab6ecfa5-e44e-448f-9066-354cf4c1a4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a48608-e6f1-43f5-8ff4-8dfd2e94f66e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_havasi_balazs_mnb_alapitvany_tamogatas","timestamp":"2021. február. 15. 10:47","title":"A zongoraművész Havasi Balázs cége 50 millió forintot kapott az MNB alapítványától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507e35b9-6621-4ca3-9bdb-b38d86b2cedc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az arckifejezés és az érzelmek közötti kapcsolat nem mindig olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.



","shortLead":"Az arckifejezés és az érzelmek közötti kapcsolat nem mindig olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.



","id":"20210216_A_nevetes_boldogit_vagy_azert_nevetunk_mert_boldogok_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=507e35b9-6621-4ca3-9bdb-b38d86b2cedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c42510d-a6fd-4dd8-88c1-e56e0f93b6ed","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210216_A_nevetes_boldogit_vagy_azert_nevetunk_mert_boldogok_vagyunk","timestamp":"2021. február. 16. 12:30","title":"A nevetés boldogít, vagy azért nevetünk, mert boldogok vagyunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1d6b3f-7518-4348-888d-083314f664db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon felelőtlen akció volt egy helyi szerint, gyerekek is voltak a jégvihar közepén.","shortLead":"Nagyon felelőtlen akció volt egy helyi szerint, gyerekek is voltak a jégvihar közepén.","id":"20210216_berlin_helikopter_felelotlen_rendorseg_jeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d1d6b3f-7518-4348-888d-083314f664db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410769b3-85c1-4b85-b84b-07e866bbd2e8","keywords":null,"link":"/elet/20210216_berlin_helikopter_felelotlen_rendorseg_jeg","timestamp":"2021. február. 16. 13:35","title":"Helikopterrel kergette el az embereket egy befagyott berlini tó jegéről a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a41346a-f5ab-4622-a255-66467c3087cf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Európa megszüntetné a függést Ázsiától, de ez nem olyan egyszerű.","shortLead":"Európa megszüntetné a függést Ázsiától, de ez nem olyan egyszerű.","id":"20210216_A_gazdasag_ujraindulasat_is_hatraltathatja_a_globalis_chiphiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a41346a-f5ab-4622-a255-66467c3087cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a5d4fa-5245-4a14-bce0-eb8f42b49f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_A_gazdasag_ujraindulasat_is_hatraltathatja_a_globalis_chiphiany","timestamp":"2021. február. 16. 14:21","title":"A gazdaság újraindulását is hátráltathatja a globális chiphiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6202fd42-a6a1-42ac-9f4b-0f94811c1d88","c_author":"Hadházy Ákos","category":"360","description":"Nem a krumpliért megvásárolható embereket kell felelőssé tenni, hanem neki kell látni a munkának: aktivistákat kell toborozni több ezer magyar településen, akik kampányolnak majd és a választásokat ellenőrzik. Ez az egyesült ellenzék legfontosabb feladata most, írja Hadházy Ákos. Vélemény. ","shortLead":"Nem a krumpliért megvásárolható embereket kell felelőssé tenni, hanem neki kell látni a munkának: aktivistákat kell...","id":"20210215_Hadhazy_Akos_Krumpli_es_piskota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6202fd42-a6a1-42ac-9f4b-0f94811c1d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bdb922-6f19-4824-b876-29f85aef2d20","keywords":null,"link":"/360/20210215_Hadhazy_Akos_Krumpli_es_piskota","timestamp":"2021. február. 15. 13:00","title":"Hadházy Ákos: Krumpli és piskóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a8cf9d-282d-4c26-b79c-90f295c2371b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Larryt még David Cameron hozta a házhoz. Azóta teszi a dolgát. ","shortLead":"Larryt még David Cameron hozta a házhoz. Azóta teszi a dolgát. ","id":"20210215_Tiz_eve_lepett_hivatalba_Larry_a_brit_miniszterelnoksegi_foegeresz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8a8cf9d-282d-4c26-b79c-90f295c2371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8de2b5e-f976-4817-8394-d024fb721341","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Tiz_eve_lepett_hivatalba_Larry_a_brit_miniszterelnoksegi_foegeresz","timestamp":"2021. február. 15. 16:07","title":"Macska a Downing Streeten: tíz éve lépett hivatalba Larry, a miniszterelnökségi főegerész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]