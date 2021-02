Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elhalasztották a 15 hete zárva tartó éttermek és hotelek nyitását. Amíg az átoltottság nem éri el a kellő mértéket, a tesztelésben látják a megoldást.","shortLead":"Elhalasztották a 15 hete zárva tartó éttermek és hotelek nyitását. Amíg az átoltottság nem éri el a kellő mértéket...","id":"20210215_Ausztria_nem_enyhit_a_korlatozasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed037af-f0c9-4bfa-a65f-492a31ab5fbd","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_Ausztria_nem_enyhit_a_korlatozasokon","timestamp":"2021. február. 15. 20:28","title":"Ausztria nem enyhít a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Harvard Egyetem tudósai egy új elmélettel álltak elő arról, honnan származhatott az az égitest, ami globális katasztrófát okozott a Földön.","shortLead":"A Harvard Egyetem tudósai egy új elmélettel álltak elő arról, honnan származhatott az az égitest, ami globális...","id":"20210216_jupiter_meteorit_dinoszauruszok_kipusztulasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2e950a-0a0e-4a0f-8d34-34fb089596a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_jupiter_meteorit_dinoszauruszok_kipusztulasa","timestamp":"2021. február. 16. 12:03","title":"A Jupiter lőhette el a Föld felé a meteoritot, ami kipusztította a dinoszauruszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae66edd2-f7df-4b35-92fe-de5c37404640","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A milliárdosok mindenütt ott vannak a pletykalapokban, most már itt az ideje annak, hogy az adóhivatalok nyilvántartásában is megjelenjenek - írta a neves francia közgazdász a Le Monde-ban.","shortLead":"A milliárdosok mindenütt ott vannak a pletykalapokban, most már itt az ideje annak, hogy az adóhivatalok...","id":"20210215_Piketty_A_szupergazdagoknak_is_reszt_kell_vallalniuk_a_valsagkezelesbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae66edd2-f7df-4b35-92fe-de5c37404640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85224df8-0da0-4bcf-982c-b97e2c088355","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Piketty_A_szupergazdagoknak_is_reszt_kell_vallalniuk_a_valsagkezelesbol","timestamp":"2021. február. 15. 14:25","title":"Piketty: A szupergazdagoknak is részt kell vállalniuk a válságkezelésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bc56e2-a683-4c2d-ab36-ec91ce5f79df","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Összefogás után ott is van esélye az ellenzéknek, ahol 2018-ban a legerősebb indulóra 20–25 százalékot vert rá a fideszes győztes. A matematika azonban nem mindig találkozik a valósággal: az érintett körzetek egy részében a Jobbik szakadása írhatja újra a képletet. ","shortLead":"Összefogás után ott is van esélye az ellenzéknek, ahol 2018-ban a legerősebb indulóra 20–25 százalékot vert rá...","id":"20210215_2022_valasztas_billego_korzetek_ellenzek_fidesz_zavecz_tibor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11bc56e2-a683-4c2d-ab36-ec91ce5f79df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7b47cc-c806-48dd-adfd-eaa19114cb89","keywords":null,"link":"/360/20210215_2022_valasztas_billego_korzetek_ellenzek_fidesz_zavecz_tibor","timestamp":"2021. február. 15. 06:30","title":"Ahol minden szavazat számít: mutatjuk a körzeteket, ahol 2022-ben pár száz vokson múlhat a győzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információk szivárogtak ki a Google idén érkező, új mobilos operációs rendszeréről, az Android 12-ről.","shortLead":"Újabb információk szivárogtak ki a Google idén érkező, új mobilos operációs rendszeréről, az Android 12-ről.","id":"20210216_android_12_snow_cone_egykezes_mod_gepeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61610f85-1edc-4a67-8352-fc6eea93bf06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_android_12_snow_cone_egykezes_mod_gepeles","timestamp":"2021. február. 16. 09:33","title":"Régóta várt kényelmi funkció kerülhet az Android 12-be, egyszerűbb lesz egy kézzel gépelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6013b722-ef6f-42e0-be10-f90a27367126","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fónagy János egy parlamenti kérdésre válaszolt.","shortLead":"Fónagy János egy parlamenti kérdésre válaszolt.","id":"20210216_fonagy_janos_hetkoznapi_csalodasok_raktarkoncert_cenzura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6013b722-ef6f-42e0-be10-f90a27367126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663ae236-64c8-49ab-809c-c03629cb96bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_fonagy_janos_hetkoznapi_csalodasok_raktarkoncert_cenzura","timestamp":"2021. február. 16. 18:45","title":"Az államtitkár szerint a Hétköznapi Csalódások is leokézta a raktárkoncertje felvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89dfe0d-39a8-4b00-a5b4-effd22ee971d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nem egy nap alatt végzik ki a független médiumokat, a most tervezett adótörvény csak egy eleme a varsói kormány politikájának – mondta a hvg.hu-nak Daniel Rzasa, a 300gospodarka.pl nevű gazdasági portál főszerkesztője. Ám szerinte nem biztos, hogy a javaslatból törvény lesz, mert Kaczynskiék tartanak az amerikai reakcióktól.","shortLead":"Nem egy nap alatt végzik ki a független médiumokat, a most tervezett adótörvény csak egy eleme a varsói kormány...","id":"20210215_Igy_szalamizzak_le_a_fuggetlen_mediumokat_Lengyelorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e89dfe0d-39a8-4b00-a5b4-effd22ee971d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a19c46-3367-42e4-8f8b-f9200de353fb","keywords":null,"link":"/360/20210215_Igy_szalamizzak_le_a_fuggetlen_mediumokat_Lengyelorszagban","timestamp":"2021. február. 15. 14:10","title":"Lengyelországban így szalámizzák le a független médiumokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8562309-dd51-44ec-99a6-4584a03a0587","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Biztató hallgatottsággal startolt el hétfőn a Klubrádió, amely mostantól kizárólag a világhálón fogható: 16 ezren kattintottak valamelyik webes csatornán az analóg frekvenciáját elvesztő adó első reggeli műsorára. A hvg.hu ott volt az adó stúdiójában az első órákban, láttuk, ahogy a kollégák kapkodják a telefonokat, mert sok hallgató egyelőre nem tudott megküzdeni a digitális átállással. Furcsa visszajelzések is jöttek arról, hogy mintha mégis tovább szólna a Klubrádió, pedig azt pontban éjfélkor a Médiatanács döntésének megfelelően lekapcsolták. ","shortLead":"Biztató hallgatottsággal startolt el hétfőn a Klubrádió, amely mostantól kizárólag a világhálón fogható: 16 ezren...","id":"20210215_klubradio_online_indulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8562309-dd51-44ec-99a6-4584a03a0587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086d6308-da98-49d2-a22c-42fe43ee7016","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_klubradio_online_indulas","timestamp":"2021. február. 15. 14:00","title":"Várakozás feletti hallgatottság, rejtélyes kalózkodás – így indult neten a Klubrádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]