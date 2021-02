Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A rendőrök több állatot is kimenekítettek a szeméttel és tetemekkel borított portáról. Szörnyű körülmények között tartottak állatokat egy isaszegi háznál Marabu Féknyúz: Klubrádió Az ügyben a volt elnök ügyvédje is érintett. Pert indítottak Trump ellen, mert a vád szerint megsértett egy Ku Klux Klan-ellenes törvényt A német konzervatív lap tudósítója szerint akár jogszerű, akár nem a budapesti rádió frekvenciájának elvétele, az állami intézmények, köztük a Médiatanács függetlensége és semlegessége megkérdőjelezhető, a magyar média állapota pedig nyugtalanító. FAZ: A Klubrádió esete is mutatja, mennyire szorult helyzetben van a magyar sajtó Március közepére dőlhet el, hogy az oltóanyag megkapja-e a feltételes forgalomba hozatalra vonatkozó ajánlást. Kérelmezték a Janssen-vakcina uniós engedélyezését „Én bent teszem a dolgom, ti pedig kint tegyétek a dolgotok" – üzente a rehabról néhány hete Kiss Tibi a Quimby tagjainak, akik ezt meg is fogadták: vendégzenészekkel rögzítettek nemrég egy stúdiókoncertet, amelyet hamarosan láthatnak is a rajongók. „Kiss Tibi már a gitározási szakaszban van" – újabb részletek a Quimby rehabon lévő frontemberéről



Egymás után halkította le az ünnepeinket a koronavírus, de talán egyiknél sem volt olyan szembetűnő a hatása, mint az idei karneválnál. Bele kellett törődnünk abba is, hogy maszkot nem azért hordunk, mert farsang van, hanem azért, mert kell. A járvány keresztülhúzta az önfeledt ünneplést, de a jó kedv azért néhol utat tört magának. Elvégre ezt a telet is el kell temetni valahogy. Ma úgy ér véget a farsang, mintha nem is lett volna

Összegyűjtöttük azokat a területeket, ahol a fenntarthatóság érdekében a környezetvédelemben áttörésre van szükség. Tervek már vannak, az idő azonban vészesen fogy. Kevesebb elpocsékolt víz, kevesebb eldobott szatyor – pontos terv van a klímacélok teljesítésére