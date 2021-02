Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d4f034a-37f0-4e2f-a902-1bf998b305a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök radikális gazdasági reformokat ígért, a környezetvédelmet pedig bele kívánja építeni az alkotmányba.","shortLead":"A miniszterelnök radikális gazdasági reformokat ígért, a környezetvédelmet pedig bele kívánja építeni az alkotmányba.","id":"20210218_Olaszorszag_Mario_Draghi_felsohaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d4f034a-37f0-4e2f-a902-1bf998b305a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fd8d47-c3be-455a-a1bd-33b2101538cc","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_Olaszorszag_Mario_Draghi_felsohaz","timestamp":"2021. február. 18. 05:59","title":"Nagy többséggel támogatta Mario Draghit az olasz felsőház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5732f0f0-35cd-4d96-b79b-7df25bc118e9","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Stop-motion animációval a LEGO elemek és minifigurák megelevenedhetnek — a vetítővásznon legalábbis biztosan. Íme néhány tipp kezdőknek a Készíts saját LEGO filmet! című könyv alapján.","shortLead":"Stop-motion animációval a LEGO elemek és minifigurák megelevenedhetnek — a vetítővásznon legalábbis biztosan. Íme...","id":"20210216_LEGO_film_keszitese_hibalista_kezdoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5732f0f0-35cd-4d96-b79b-7df25bc118e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af1f894-0e8a-42b0-979c-74770dd688a7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210216_LEGO_film_keszitese_hibalista_kezdoknek","timestamp":"2021. február. 16. 19:18","title":"Így készítsük el első LEGO filmünket! - Hibalista az első próbálkozásokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d711bfe-c18d-4b3f-8f46-3916f63aeb22","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az ellenzék hat pártjának képviselői osztották meg gondolataikat az összefogás eddigi eredményeiről egy online beszélgetésen. Kiderült, miért tud együtt dolgozni a DK a Jobbikkal, kormányzóképesnek tartják-e magukat, és miért tartják többen fontosnak, mit csinál az MKKP.","shortLead":"Az ellenzék hat pártjának képviselői osztották meg gondolataikat az összefogás eddigi eredményeiről egy online...","id":"20210216_ellenzek_osszefogas_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d711bfe-c18d-4b3f-8f46-3916f63aeb22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73000c35-c2f7-4524-8eec-3c2844ed72d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_ellenzek_osszefogas_valasztas","timestamp":"2021. február. 16. 21:01","title":"„Aki szeretetre vágyik, menjen a családjához” – beszélgettek az összefogás erős emberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628f546-df5d-4044-9606-9c1c24b8b304","c_author":"Bámer Bence","category":"360","description":"A NASA az eddigi legfejlettebb szondáját küldte a vörös bolygóra, hogy akár ősi élet nyomaira is rátaláljon a marsi talajban. Kereszturi Ákos planetológus videóban magyarázza el, miért olyan nagy jelentőségű ez a misszió.","shortLead":"A NASA az eddigi legfejlettebb szondáját küldte a vörös bolygóra, hogy akár ősi élet nyomaira is rátaláljon a marsi...","id":"20210217_Mars_NASA_video_landolas_Kereszturi_akos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d628f546-df5d-4044-9606-9c1c24b8b304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fe823c-b10c-4438-b58b-1e7251189f95","keywords":null,"link":"/360/20210217_Mars_NASA_video_landolas_Kereszturi_akos","timestamp":"2021. február. 17. 17:00","title":"Hét perc terror a Marson – videón a NASA-szonda landolásának kulisszatitkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Keddig 56 millió adag vakcinát adtak be az országban az amerikai járványügyi központ adatai szerint.","shortLead":"Keddig 56 millió adag vakcinát adtak be az országban az amerikai járványügyi központ adatai szerint.","id":"20210218_oltas_koronavirus_Egyesult_Allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f782c25-0680-4027-b296-e8dfef0b2665","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_oltas_koronavirus_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. február. 18. 05:17","title":"Naponta 1,7 millió embert oltanak be koronavírus ellen az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2046ed3-17cc-4aa0-b514-975ca9851b86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csoport éves vesztesége így 7,1 milliárd euróra duzzadt a 2019-es 290 millió eurós nyereség után.","shortLead":"A csoport éves vesztesége így 7,1 milliárd euróra duzzadt a 2019-es 290 millió eurós nyereség után.","id":"20210218_Az_oltasban_es_az_allami_segitsegben_bizik_az_Air_FranceKLM","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2046ed3-17cc-4aa0-b514-975ca9851b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81cd8c0-f5e7-4c58-975a-6ec81b7ba8f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_Az_oltasban_es_az_allami_segitsegben_bizik_az_Air_FranceKLM","timestamp":"2021. február. 18. 17:01","title":"Az oltásban és az állami segítségben bízik a súlyosan veszteséges Air France-KLM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a cég nem árulja el a szállítás ütemezését, belsős források állítják, hogy nagyon sok oltóanyag még mindig hiányzik abból, amit ígértek.","shortLead":"Bár a cég nem árulja el a szállítás ütemezését, belsős források állítják, hogy nagyon sok oltóanyag még mindig hiányzik...","id":"20210217_pfizer_europai_unio_vakcina_keses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d08136-20de-48ca-919e-47126cdffb3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_pfizer_europai_unio_vakcina_keses","timestamp":"2021. február. 17. 18:15","title":"Reuters: A Pfizer tízmillió vakcinával lóg az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6804a08-d32f-4533-a184-0ed222bc3695","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Instagramon jelentették be a hírt. \r

","shortLead":"Az Instagramon jelentették be a hírt. \r

","id":"20210217_Masodik_gyereket_varja_Cseke_Eszter_es_S_Takacs_Andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6804a08-d32f-4533-a184-0ed222bc3695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3befeb-cb57-430b-bce5-924c9aff5824","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Masodik_gyereket_varja_Cseke_Eszter_es_S_Takacs_Andras","timestamp":"2021. február. 17. 13:34","title":"Második gyerekét várja Cseke Eszter és S. Takács András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]