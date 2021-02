Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fa499e7-43ae-4b9c-b23e-423674085294","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Súlyos betegséggel küzdött. 39 éves volt.","shortLead":"Súlyos betegséggel küzdött. 39 éves volt.","id":"20210218_Elhunyt_Hegedus_Marta_fotos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa499e7-43ae-4b9c-b23e-423674085294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e71d6f-e23b-4143-98f9-37eb4bc7bb3b","keywords":null,"link":"/kultura/20210218_Elhunyt_Hegedus_Marta_fotos","timestamp":"2021. február. 18. 10:58","title":"Elhunyt Hegedűs Márta fotóriporter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdbf7b2-1771-494b-8731-9c93fc7115c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Cervecería Giralda tulajdonosai csak legendának hitték, hogy az építmény valaha egy fürdőnek adott otthont.","shortLead":"A Cervecería Giralda tulajdonosai csak legendának hitték, hogy az építmény valaha egy fürdőnek adott otthont.","id":"20210218_tapasbar_kozfurdo_spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fdbf7b2-1771-494b-8731-9c93fc7115c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d26d61-73f6-4e36-b209-2f586b3d5c8d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210218_tapasbar_kozfurdo_spanyolorszag","timestamp":"2021. február. 18. 16:58","title":"XII. századi fürdőt rejtettek egy spanyol tapasbár falai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7aa20a-bc59-4819-8f96-6bb23e556eb0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Budavári Önkormányzat több lakostól is bejelentést kapott az erős szag miatt. Közölték: az anyag semmilyen veszélyt nem jelent a lakosságra.","shortLead":"A Budavári Önkormányzat több lakostól is bejelentést kapott az erős szag miatt. Közölték: az anyag semmilyen veszélyt...","id":"20210219_i_kerulet_budos_szag_csatorna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c7aa20a-bc59-4819-8f96-6bb23e556eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85dd559c-94ae-4b23-974c-c82ab81f5f43","keywords":null,"link":"/zhvg/20210219_i_kerulet_budos_szag_csatorna","timestamp":"2021. február. 19. 07:45","title":"Ismeretlen büdös anyag miatt egész éjjel mosták a csatornát az I. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8884b17-3ade-433c-a7fd-843f736b1059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a trailer a 101 Kiskutya főgonoszának eredettörténetéhez.","shortLead":"Megérkezett a trailer a 101 Kiskutya főgonoszának eredettörténetéhez.","id":"20210218_Emma_Stone_cruella_Disney_101_kiskutya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8884b17-3ade-433c-a7fd-843f736b1059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b22be9-1f54-4168-9d97-c603aa6c4ed3","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Emma_Stone_cruella_Disney_101_kiskutya","timestamp":"2021. február. 18. 11:48","title":"Ilyen Emma Stone, amikor pszichopata főgonoszt játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár 470-szeres a különbség a fideszes és ellenzéki vezetésű települések támogatása között, a Magyar Turisztikai Ügynökség szerint nem a pártállásuk alapján bírálták el a pályázókat.","shortLead":"Bár 470-szeres a különbség a fideszes és ellenzéki vezetésű települések támogatása között, a Magyar Turisztikai...","id":"20210219_mtu_penzosztas_fideszes_onkormanyzatoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56cf1c8-cf4c-445a-a91d-17e62bba0f3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_mtu_penzosztas_fideszes_onkormanyzatoknak","timestamp":"2021. február. 19. 15:01","title":"Kormánypárti települések 32 milliárdot, ellenzékiek csak 68 milliót kaptak a Turisztikai Ügynökségtől tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26453388-df6f-446b-b1b4-a71e429e0cd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A József Attila Társaság nem ismeri el a lelet hitelességét.","shortLead":"A József Attila Társaság nem ismeri el a lelet hitelességét.","id":"20210219_jozsef_attila_kezirat_hitelessege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26453388-df6f-446b-b1b4-a71e429e0cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523106f9-851e-444e-bdea-41bd4ce15d84","keywords":null,"link":"/kultura/20210219_jozsef_attila_kezirat_hitelessege","timestamp":"2021. február. 19. 18:58","title":"Hamis lehet a nemrég előkerült József Attila-kézirat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d362f143-f51e-459c-a28c-d4e5d55f4153","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ivkovics Sztojan együttese 83-81-re legyőzte Ausztriát.","shortLead":"Ivkovics Sztojan együttese 83-81-re legyőzte Ausztriát.","id":"20210219_Kijutott_az_Ebre_a_magyar_ferfi_kosarlabdavalogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d362f143-f51e-459c-a28c-d4e5d55f4153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740d3452-9138-4ce3-a112-cb69aa6de366","keywords":null,"link":"/sport/20210219_Kijutott_az_Ebre_a_magyar_ferfi_kosarlabdavalogatott","timestamp":"2021. február. 19. 20:41","title":"Kijutott az Eb-re a magyar férfi kosárlabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Az északi megyékben 5 fok alatt maradhat a hőmérséklet, máshol 14 fok is lehet.","shortLead":"Az északi megyékben 5 fok alatt maradhat a hőmérséklet, máshol 14 fok is lehet.","id":"20210219_borongos_idovel_zarul_a_munkahet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9d4885-8104-4f12-88b5-337b28aa352d","keywords":null,"link":"/idojaras/20210219_borongos_idovel_zarul_a_munkahet","timestamp":"2021. február. 19. 05:12","title":"Borongós idővel zárul a munkahét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]