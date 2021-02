Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A közel telített okostelefon-piacra mindig kell valami vonzó újdonság, hogy a felhasználók hajlandók legyenek lecserélni régebbi modelljeiket. Mit szólna például ahhoz, ha 100 megapixeles vagy ennél is jobb szelfikamerával hirdetnének egy modellt? A közel telített okostelefon-piacra mindig kell valami vonzó újdonság, hogy a felhasználók hajlandók legyenek lecserélni régebbi modelljeiket. 2021. február. 20. 10:03 Tényleg kellenek 100 megapixeles szelfikamerák? Hajszál híján kerülte el a balesetet az a teherautó, amelyik egy eszetlen előzés miatt majdnem letolta a 74-es trolit az útról. Hajszál híján kerülte el a balesetet az a teherautó, amelyik egy eszetlen előzés miatt majdnem letolta a 74-es trolit az útról. 2021. február. 21. 13:15 Majdnem letolta a trolit az útról a teherautó - videó Az eddigi rekorder egy évvel idősebb volt, amikor megtette a közel 5 ezer kilométeres utat. 2021. február. 21. 17:44 Hetven nap alatt evezte át az Atlanti-óceánt egy 21 éves nő A techcég azután döntött a hadsereg legfőbb kommunikációs csatornájának törlése mellett, hogy a katonai puccs elleni tüntetések során meghalt két ember. 2021. február. 21. 10:57 A Facebook odalépett Mianmarban - lekapcsolták a hadsereg híroldalát A járvány halálos áldozatainak száma már 14 299. 2021. február. 21. 09:39 Koronavírus: 47 elhunyt, 2912 új fertőzött Három ember meghalt, miután tűzharc tört ki egy külvárosi fegyverboltban az Egyesült Államok déli részén, New Orleansban. 2021. február. 21. 08:37 Lövöldözés volt egy New Orleans-i fegyverboltban Beiktatása óta számos olyan döntést hozott az Egyesült Államok 46. elnöke, Joe Biden, amellyel elődje, Donald Trump intézkedéseinek hatását igyekszik csillapítani. Egy témával kapcsolatban viszont kimondottan távolságtartó: az űrutazásról szóló projektek egyelőre csak alig kerültek terítékre. 2021. február. 20. 20:00 Trump kedvence, Biden forró kásája: mi lesz a Hold és a Mars meghódításával? Egy terrorizmus finanszírozásával vádolt oligarcha tulajdonában lévő olajvezetéket venne vissza állami tulajdonba az ukrán elnök. A vezetéken Magyarországra is érkezik dízelüzemanyagot. 2021. február. 21. 12:25 Államosítana egy Magyarországra tartó olajvezetéket Ukrajna