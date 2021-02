Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint az orvos emberek életét tette ki veszélynek.","shortLead":"Az ügyészség szerint az orvos emberek életét tette ki veszélynek.","id":"20210218_orizetben_koronavirus_gyogyszerrel_uzletelo_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0218a503-e7e9-4fa0-8765-c0fa8fa858d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_orizetben_koronavirus_gyogyszerrel_uzletelo_orvos","timestamp":"2021. február. 18. 12:59","title":"Őrizetbe vettek egy budapesti orvost, aki koronavírus-gyógyszerekkel üzletelhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30263cc4-099d-4ae0-8ac5-ecf8582b6f77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sajón levonuló árhullám a közutakat is elárasztotta, így azok is tele vannak jégtáblákkal. ","shortLead":"A Sajón levonuló árhullám a közutakat is elárasztotta, így azok is tele vannak jégtáblákkal. ","id":"20210218_Nehol_folyami_jegtorokent_megy_a_Kozut_hokotroja_az_elaradt_utakon__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30263cc4-099d-4ae0-8ac5-ecf8582b6f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b98f1e9-bb6d-4382-b812-b350ac24fcaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_Nehol_folyami_jegtorokent_megy_a_Kozut_hokotroja_az_elaradt_utakon__video","timestamp":"2021. február. 18. 08:37","title":"Folyami jégtörőként megy a Közút hókotrója a vízzel elárasztott utakon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0a16cc-2939-466b-bb38-daedd7fbeed4","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Névadójuk hajdani „popsztársága” is minta a megújuló Liszt Ferenc Kamarazenekar számára az együttes művészeti vezetője szerint.","shortLead":"Névadójuk hajdani „popsztársága” is minta a megújuló Liszt Ferenc Kamarazenekar számára az együttes művészeti vezetője...","id":"202106__vardai_istvan_csellomuvesz__astradivarijarol_oromzenerol__szelid_oleles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d0a16cc-2939-466b-bb38-daedd7fbeed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a71c7df-48c0-4350-a4ef-a1232145e006","keywords":null,"link":"/360/202106__vardai_istvan_csellomuvesz__astradivarijarol_oromzenerol__szelid_oleles","timestamp":"2021. február. 16. 15:00","title":"Várdai István: Külön jeggyel utazik mellettem a Stradivari, de félek, hogy ott felejtem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cefae54-16ff-45ad-99bd-4ac7ada24fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint halad, április 1-jén indíthatják be azt a gyártósort, ami a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip 2 egyik legfontosabb alkatrészét gyártja majd.","shortLead":"Ha minden a terv szerint halad, április 1-jén indíthatják be azt a gyártósort, ami a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip...","id":"20210217_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_s_connect","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cefae54-16ff-45ad-99bd-4ac7ada24fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129bfbe6-8e5e-4db3-9613-9ef94a37409a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_s_connect","timestamp":"2021. február. 17. 10:33","title":"Megadta az engedélyt a Samsung, indul a zsanérok gyártása a Galaxy Z Fold3-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Európa-szerte nagyon sokan tartanak attól, hogy hamarosan kevesebb pénzből kell majd megélniük.","shortLead":"Európa-szerte nagyon sokan tartanak attól, hogy hamarosan kevesebb pénzből kell majd megélniük.","id":"20210217_jovedelem_csokkenes_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af6cd9d-691f-4889-82e1-3f0145750b10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_jovedelem_csokkenes_felmeres","timestamp":"2021. február. 17. 12:47","title":"Felmérés: a magyarok 41 százalékának csökkentek a bevételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Március közepére dőlhet el, hogy az oltóanyag megkapja-e a feltételes forgalomba hozatalra vonatkozó ajánlást.","shortLead":"Március közepére dőlhet el, hogy az oltóanyag megkapja-e a feltételes forgalomba hozatalra vonatkozó ajánlást.","id":"20210216_janssen_johnson_johnson_koronavirus_vakcina_ema_engedely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44a0e07-5970-4606-a2b6-5fcf0a2c5816","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_janssen_johnson_johnson_koronavirus_vakcina_ema_engedely","timestamp":"2021. február. 16. 20:31","title":"Kérelmezték a Janssen-vakcina uniós engedélyezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ahogy arra számítani lehetett, a tavaly bevezetett új magyar menekültügyi eljárási szabályok sem felelnek meg az uniós jognak az Európai Bizottság szerint. Ezért kötelezettségszegési eljárást indítottak Magyarországgal szemben, a kormánynak két hónap áll rendelkezésre álláspontjának elfogadtatására, ellenkező esetben az Európai Bírósághoz fordul a testület.","shortLead":"Ahogy arra számítani lehetett, a tavaly bevezetett új magyar menekültügyi eljárási szabályok sem felelnek meg az uniós...","id":"20210218_Europai_Bizottsag_az_uj_menekultugyi_eljaras_is_serti_az_unios_jogot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee646dc-c0b1-4913-821f-83169802e167","keywords":null,"link":"/eurologus/20210218_Europai_Bizottsag_az_uj_menekultugyi_eljaras_is_serti_az_unios_jogot","timestamp":"2021. február. 18. 14:00","title":"Európai Bizottság: Az új magyar menekültügyi eljárás is sérti az uniós jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d528f45-1459-403b-9383-7dfe395296b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az egyelőre ismeretlen összetételű és mennyiségű szennyezés várhatóan szerdán éjfél körül érkezik meg a területre.","shortLead":"Az egyelőre ismeretlen összetételű és mennyiségű szennyezés várhatóan szerdán éjfél körül érkezik meg a területre.","id":"20210217_ovf_nehezfem_szennyezes_szamos_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d528f45-1459-403b-9383-7dfe395296b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc57397-687f-413e-8243-5d9bf5ce0312","keywords":null,"link":"/zhvg/20210217_ovf_nehezfem_szennyezes_szamos_romania","timestamp":"2021. február. 17. 21:52","title":"Nehézfémszennyezés érkezik a Szamoson Romániából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]