[{"available":true,"c_guid":"0c428c84-add7-446f-829d-abd18785f1da","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egy igazi nagymenő oknyomozó újságírót, Mariana van Zellert kísérhetjük el az alvilág sötét bugyraiba a tavalyi év egyik legjobb dokumentumfilm-sorozatában. Bejutunk egy fentanillaborba, a Sinaloa-kartell bunkerébe és egy, a határon fegyvert csempésző anya kocsijába is. A bűn kereskedői című sorozat többhónapos előkészületet igényelt, hogy a stáb biztosan életben maradjon a forgatások végére.","shortLead":"Egy igazi nagymenő oknyomozó újságírót, Mariana van Zellert kísérhetjük el az alvilág sötét bugyraiba a tavalyi év...","id":"20210221_Ahol_a_kokaincsempeszet_helyettesiti_a_diakhitelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c428c84-add7-446f-829d-abd18785f1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413825c7-ae81-4a8a-88c5-24daf0ede681","keywords":null,"link":"/elet/20210221_Ahol_a_kokaincsempeszet_helyettesiti_a_diakhitelt","timestamp":"2021. február. 21. 20:00","title":"Ahol a kokaincsempészet helyettesíti a diákhitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Már három éve is felfüggesztették a mentelmi jogát a fideszes képviselőnek, akit bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással vádolnak.","shortLead":"Már három éve is felfüggesztették a mentelmi jogát a fideszes képviselőnek, akit bűnszervezetben elkövetett, különösen...","id":"20210222_simonka_gyorgy_mentelmi_jog_felfuggesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcf9a2a-2b86-474f-8eac-a7105eeeba20","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_simonka_gyorgy_mentelmi_jog_felfuggesztes","timestamp":"2021. február. 22. 17:24","title":"Most „vesztegetés hatósági eljárásban bűntette” miatt függesztették fel Simonka György mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4757ca93-94af-4d7c-b57e-81c46f63b5ae","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"Egészen eredeti elgondolással vágott neki az M0-snak egy bolgár sofőr, de a rendőrök nem értékelték. ","shortLead":"Egészen eredeti elgondolással vágott neki az M0-snak egy bolgár sofőr, de a rendőrök nem értékelték. ","id":"20210221_Jo_lesz_az_ugy__gondolta_a_bolgar_sofor_az_M0son","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4757ca93-94af-4d7c-b57e-81c46f63b5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b10e7a9-a1da-4dba-8e89-b1e2a30d0a0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Jo_lesz_az_ugy__gondolta_a_bolgar_sofor_az_M0son","timestamp":"2021. február. 21. 15:49","title":"Jó lesz az úgy - gondolta a bolgár sofőr az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg ő a polgármester, addig önkormányzati ingatlant csak pályázati úton lehet bérbe adni.","shortLead":"Amíg ő a polgármester, addig önkormányzati ingatlant csak pályázati úton lehet bérbe adni.","id":"20210221_Niedermuller_Peter_a_Damjanich_utcai_ingatlanrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88aa36a4-c422-4ba6-90bd-835a6d15fe5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Niedermuller_Peter_a_Damjanich_utcai_ingatlanrol","timestamp":"2021. február. 21. 20:37","title":"Niedermüller a Damjanich utcai ingatlanról: A mostani pályázaton is indulhat a zeneiskola fenntartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806cfd6b-a0e7-4037-ab81-0b9c170ce64c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A két cég megcsúszott a fejlesztéssel, mert az első klinikai vizsgálatok során az oltóanyag nem alakított ki megfelelő immunválaszt az idős emberek szervezetében.","shortLead":"A két cég megcsúszott a fejlesztéssel, mert az első klinikai vizsgálatok során az oltóanyag nem alakított ki megfelelő...","id":"20210222_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_gsk_sanofi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=806cfd6b-a0e7-4037-ab81-0b9c170ce64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0952f05d-d8b9-495c-b5e5-78e40091a0c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_gsk_sanofi","timestamp":"2021. február. 22. 14:11","title":"Már tesztelik a GSK–Sanofi-vakcinát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806cfd6b-a0e7-4037-ab81-0b9c170ce64c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia Sanofi a Pfizer/BioNTech vakcinája mellett a Johnson and Johnson oltóanyagának előállításába is be fog segíteni, amíg saját vakcinája nem készül el. ","shortLead":"A francia Sanofi a Pfizer/BioNTech vakcinája mellett a Johnson and Johnson oltóanyagának előállításába is be fog...","id":"20210222_Sanofi_Johnson_and_Johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=806cfd6b-a0e7-4037-ab81-0b9c170ce64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31f7f32-eb7b-45ea-b506-0ed03b25982a","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Sanofi_Johnson_and_Johnson","timestamp":"2021. február. 22. 15:46","title":"A Sanofi besegít a Johnson and Johnson vakcinájának gyártásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke elismerte, hogy az észtek a gazdasági felzárkózás terén messze jobban teljesítettek Magyarországnál. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke elismerte, hogy az észtek a gazdasági felzárkózás terén messze jobban teljesítettek...","id":"20210222_matolcsy_gyorgy_jegybankelnok_esztorszag_gazdasagi_felzarkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c2ad1a-237b-49fc-9925-941f33ae5f3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_matolcsy_gyorgy_jegybankelnok_esztorszag_gazdasagi_felzarkozas","timestamp":"2021. február. 22. 16:06","title":"Matolcsy szerint Észtországról kellene példát vennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49961e63-1050-41d3-b061-8886dfdf784a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz külügyminisztérium közleménye szerint kongói nagykövetük egy ENSZ-konvoj elleni támadásban vesztette életét.","shortLead":"Az olasz külügyminisztérium közleménye szerint kongói nagykövetük egy ENSZ-konvoj elleni támadásban vesztette életét.","id":"20210222_Kongo_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49961e63-1050-41d3-b061-8886dfdf784a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db8c6f8-f3a3-4f87-83ef-e63aec394e7d","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Kongo_gyilkossag","timestamp":"2021. február. 22. 13:24","title":"Meggyilkolták Olaszország kongói nagykövetét egy rajtaütésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]