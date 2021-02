Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cigi már ciki, de az újfajta dohánytermékek egyre népszerűbbek a fiatalok körében. A British American Tobacco nem bízta a véleltenre a terjeszkedést, elképesztő összeget költ reklámra.","shortLead":"A cigi már ciki, de az újfajta dohánytermékek egyre népszerűbbek a fiatalok körében. A British American Tobacco nem...","id":"20210221_Megjelentek_a_dohanyreklamok_a_TikTokon_es_az_Instagramon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35a26e2-5b21-47ff-a8e5-3eb4a0f64374","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Megjelentek_a_dohanyreklamok_a_TikTokon_es_az_Instagramon","timestamp":"2021. február. 21. 08:25","title":"A TikTokon és az Instragamon keresztül nevelik ki a jövő dohányosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b7071e-7885-47b3-a04c-dc6b15d75249","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson egy négy szakaszból álló nyitási tervet mutatott be a londoni alsóházban.","shortLead":"Boris Johnson egy négy szakaszból álló nyitási tervet mutatott be a londoni alsóházban.","id":"20210222_korlatozas_anglia_boris_johnson_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61b7071e-7885-47b3-a04c-dc6b15d75249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf602400-03b1-4f24-b9b6-4e4c5810e80e","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_korlatozas_anglia_boris_johnson_koronavirus","timestamp":"2021. február. 22. 18:59","title":"Június 21-től szűnhetnek meg a korlátozások Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Drágul a benzin és a gázolaj is. ","shortLead":"Drágul a benzin és a gázolaj is. ","id":"20210222_uzemanyagar_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13788334-00cc-484c-b2fd-ab8c606f0d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_uzemanyagar_dragulas","timestamp":"2021. február. 22. 15:35","title":"A benzin ára 6 forinttal emelkedik szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke és immár miniszterelnök-jelöltje szerint a kormányfő “elhazudja” a saját vagyonát, visszahozta a Kádár-rendszert, és társaival, Rogán Antallal és Mészáros Lőrinccel bűnözők.","shortLead":"A Momentum elnöke és immár miniszterelnök-jelöltje szerint a kormányfő “elhazudja” a saját vagyonát, visszahozta...","id":"20210222_fekete_gyor_andras_interju_orban_viktor_meszaros_lorinc_rogan_antal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2911c182-fc01-4f5d-b273-240ac1b3371a","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_fekete_gyor_andras_interju_orban_viktor_meszaros_lorinc_rogan_antal","timestamp":"2021. február. 22. 09:15","title":"Fekete-Győr András: Orbán, Mészáros és Rogán büntetéséről az Új Magyarország jogállama dönt majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4333e075-2b52-446d-8cb6-d8c51ffbca39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint a Magyartanárok Egyesületének még nem küldték el a vizsgakövetelmények tervezetét.","shortLead":"A Népszava szerint a Magyartanárok Egyesületének még nem küldték el a vizsgakövetelmények tervezetét.","id":"20210222_Wass_Albert_erettsegi_magyar_nyelv_irodalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4333e075-2b52-446d-8cb6-d8c51ffbca39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96791be6-001d-4d57-8518-b272a9cc3425","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Wass_Albert_erettsegi_magyar_nyelv_irodalom","timestamp":"2021. február. 22. 07:49","title":"Wass Albert igen, a magyar nyelv finnugor származása nem kerülhet elő a magyar érettségi témái között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878ea0a3-e467-4c63-9214-5d9f3f23e6b1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hollywoodi sztár eladja 5 millió dolláros (1,5 milliárd forint), 20 hálószobás óceánparti otthonát, ahol tavaly nyáron elhunyt feleségével, Kelly Prestonnal élt.","shortLead":"A hollywoodi sztár eladja 5 millió dolláros (1,5 milliárd forint), 20 hálószobás óceánparti otthonát, ahol tavaly...","id":"20210221_john_travolta_oceanparti_villa_elado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=878ea0a3-e467-4c63-9214-5d9f3f23e6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c730d9a-2465-4b10-b4c5-f33af0452aad","keywords":null,"link":"/elet/20210221_john_travolta_oceanparti_villa_elado","timestamp":"2021. február. 21. 18:02","title":"Megválik 20 hálószobás vityillójától John Travolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e1a67c-3d26-4f5a-a2d9-4741a3b25ea6","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Remek hír, hogy a kormány kiszervezi a döntés felelősségét, ha a mindenkit érintő nyitásról van szó. De amíg nem szavazhatunk az őrült szigorítások, és persze a gazdaság bürokratikus megrendszabályozása ellen, addig nem dőlhetünk hátra! Vélemény.","shortLead":"Remek hír, hogy a kormány kiszervezi a döntés felelősségét, ha a mindenkit érintő nyitásról van szó. De amíg nem...","id":"20210221_Seres_Covid_es_allam_avagy_ut_a_szolgasaghoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7e1a67c-3d26-4f5a-a2d9-4741a3b25ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e57e724-1954-4e1c-8571-450158892a42","keywords":null,"link":"/360/20210221_Seres_Covid_es_allam_avagy_ut_a_szolgasaghoz","timestamp":"2021. február. 21. 11:00","title":"Seres: Covid és állam, avagy út a szolgasághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb38ada-ef93-4d2d-96ca-2651f0bb5c4e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Mars körüli pályára állt az Emírségek szondája, a küldetés tudományos szempontból is jelentős. A monarchia célja, hogy az arab fiatalok érdeklődését a tudományok felé terelje.","shortLead":"Mars körüli pályára állt az Emírségek szondája, a küldetés tudományos szempontból is jelentős. A monarchia célja...","id":"202107__arab_marskutatas__coloradotol_japanig__tudasvagy__mernoki_tervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb38ada-ef93-4d2d-96ca-2651f0bb5c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c116e47e-9195-49f8-869a-d492745f14de","keywords":null,"link":"/360/202107__arab_marskutatas__coloradotol_japanig__tudasvagy__mernoki_tervezes","timestamp":"2021. február. 22. 15:00","title":"Hazai terep: a marsi homokviharokat tanulmányozza az Emírségek szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]