Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"195af0a3-ded3-4b89-bd00-e157484d4cc6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy üllői családi házzal a Konkrét Stúdió csapata a legjobb épület kategóriában, míg Szántó Hunor Albert Táj-Restaurációs Központja a legjobb terv kategóriában nyerte el a 2020-as Média Építészeti Díját.","shortLead":"Egy üllői családi házzal a Konkrét Stúdió csapata a legjobb épület kategóriában, míg Szántó Hunor Albert...","id":"20210221_Media_Epiteszeti_Dij_legjobb_epulet_legjobb_terv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=195af0a3-ded3-4b89-bd00-e157484d4cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e64227-7329-411f-b0b7-fc037e54502b","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Media_Epiteszeti_Dij_legjobb_epulet_legjobb_terv","timestamp":"2021. február. 21. 17:12","title":"Fekete hullámpalával borított családi ház lett az év legjobb hazai épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97df333-5f65-4dde-ab7b-ae1ba956d227","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katonaság figyelmeztetett, hogy akár éles lőszert is bevethetnek a tiltakozók ellen.","shortLead":"A katonaság figyelmeztetett, hogy akár éles lőszert is bevethetnek a tiltakozók ellen.","id":"20210222_Altalanos_sztrajk_kezdodott_Mianmarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a97df333-5f65-4dde-ab7b-ae1ba956d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b45cd7-7038-48e8-a70b-6565f3d9a2a8","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Altalanos_sztrajk_kezdodott_Mianmarban","timestamp":"2021. február. 22. 06:44","title":"Általános sztrájk kezdődött Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a16b30-2580-49ea-8f31-d9e439be0e1e","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A bezárás oka a koronavírus terjedése, a nagyobb diákokat hamarabb haza is engedték. ","shortLead":"A bezárás oka a koronavírus terjedése, a nagyobb diákokat hamarabb haza is engedték. ","id":"20210222_Gardonyi_ujlipotvaros_bezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a16b30-2580-49ea-8f31-d9e439be0e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bc2ac0-a9a6-4901-b106-d3d6cda5f6f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Gardonyi_ujlipotvaros_bezaras","timestamp":"2021. február. 22. 14:02","title":"Tíz napra bezár egy XIII. kerületi iskola a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s Csárdi Antal megkérdezte a parlamentben, vizsgálják-e a hatóságok a fideszes képviselő és a csengeri örökösnő történetének befolyással üzérkedéssel kapcsolatos vetületét, Völner Pál szerint viszont Kósa ennek az ügynek a sértettje, és nem az elkövetője.","shortLead":"Az LMP-s Csárdi Antal megkérdezte a parlamentben, vizsgálják-e a hatóságok a fideszes képviselő és a csengeri örökösnő...","id":"20210222_volner_pal_csardi_antal_kosa_lajos_csengeri_orokosno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cca04e-853a-410c-917e-5cceb8ab8580","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_volner_pal_csardi_antal_kosa_lajos_csengeri_orokosno","timestamp":"2021. február. 22. 11:55","title":"Fideszes reakció Kósa Lajos örökösödési botrányára: Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562b7df4-c3e2-4103-bdb7-e9169d51461e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Hungast-csoport mögött álló GVC Zrt. főtulajdonos-irányítójának, György Tamás Norbertnek ez már nem az első kísérlete új üzleti terepen.","shortLead":"A Hungast-csoport mögött álló GVC Zrt. főtulajdonos-irányítójának, György Tamás Norbertnek ez már nem az első kísérlete...","id":"202107_oktogon_alapkezelo_vagyonkezelo_kozetkezteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=562b7df4-c3e2-4103-bdb7-e9169d51461e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dddb531-830c-4a39-9c43-a77ce826d694","keywords":null,"link":"/360/202107_oktogon_alapkezelo_vagyonkezelo_kozetkezteto","timestamp":"2021. február. 21. 13:45","title":"A vagyonkezelésbe is belevág a hazai közétkeztetés királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc6e3b5-448c-43f4-8025-7fdf96de3e49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei harmadjára mutatott be összecsukható mobilt. A Mate X2 az első olyan, amely periszkopikus elrendezésű kamerával rendelkezik.","shortLead":"A Huawei harmadjára mutatott be összecsukható mobilt. A Mate X2 az első olyan, amely periszkopikus elrendezésű...","id":"20210222_huawei_mate_x2_osszecsukhato_telefon_harmony_os","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc6e3b5-448c-43f4-8025-7fdf96de3e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0083b0d1-756a-4d70-8bc3-5fe67935ca6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_huawei_mate_x2_osszecsukhato_telefon_harmony_os","timestamp":"2021. február. 22. 17:03","title":"Félig androidos: itt a Huawei új csúcsmobilja, az összecsukható Mate X2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f133bcc7-f96c-42b1-a29a-7bcf8a54dcb1","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Feltűnő formájú a legkisebb BMW szedán, ablakkeret nélkül ajtókkal azoknak, akinek egy sima limuzin már túl oldschool. Mindeközben viszont, annyira újvonalas, hogy elsőkerék-hajtású is, mint egy Mini. Új világban új formulákkal próbálkozik a BMW. Kipróbáltuk.","shortLead":"Feltűnő formájú a legkisebb BMW szedán, ablakkeret nélkül ajtókkal azoknak, akinek egy sima limuzin már túl oldschool...","id":"20210115_BMW_2es_Gran_Coupe_teszt_csak_ne_ulj_hatra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f133bcc7-f96c-42b1-a29a-7bcf8a54dcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485d8ed9-c14b-44c1-8e80-b59bf7a86e59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_BMW_2es_Gran_Coupe_teszt_csak_ne_ulj_hatra","timestamp":"2021. február. 21. 06:00","title":"BMW 2-es Gran Coupé teszt: minden jó, csak ne kerülj hátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662b0390-1342-4f12-86b2-3510ccbbb9e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van valami csodálni való az olyan apró, de fontos alkatrészekben, mint a processzor. A téma egyik éllovasa ehhez most a PlayStation 5-öt tanulmányozta behatóbban.","shortLead":"Van valami csodálni való az olyan apró, de fontos alkatrészekben, mint a processzor. A téma egyik éllovasa ehhez most...","id":"20210222_playstation_5_ps5_konzol_hardver_chip_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=662b0390-1342-4f12-86b2-3510ccbbb9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f144e29-7a6f-4c96-8dd9-8450f2e0672e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_playstation_5_ps5_konzol_hardver_chip_processzor","timestamp":"2021. február. 22. 11:03","title":"Hardverőrültek, ide: közeli fotók jöttek a PlayStation 5 belsejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]