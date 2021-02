Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f0c4bf5-2014-4401-8cfd-0ea306f24fda","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A Kádár-kockákból felhúzott családi házas telepektől görbe út és bizonytalan ízlés vezetett az alpesi stílusú családi házig. Az egyetemi tanár-művészettörténész albumában megelevenedik a löttyintett beton, a téglatapéta, a romantikus kármentők világa.","shortLead":"A Kádár-kockákból felhúzott családi házas telepektől görbe út és bizonytalan ízlés vezetett az alpesi stílusú családi...","id":"202107__szalai_andras__kis_magyar_snasszrol_neocikirol_buherarol__apa_megoldja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f0c4bf5-2014-4401-8cfd-0ea306f24fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7efbd5-47a2-4387-9d4d-994ba2407216","keywords":null,"link":"/360/202107__szalai_andras__kis_magyar_snasszrol_neocikirol_buherarol__apa_megoldja","timestamp":"2021. február. 23. 17:00","title":" Szalai András: \"A neociki mutálódik, mint a koronavírus\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaec9c1-5385-4c15-8702-a250b698b46e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megduplázódott az NMHH internetes segítségnyújtó szolgálatához érkezett bejelentések száma tavaly, főleg a gyerekpornográfia és a gyerekekkel szembeni erőszak vált láthatóbbá.","shortLead":"Megduplázódott az NMHH internetes segítségnyújtó szolgálatához érkezett bejelentések száma tavaly, főleg...","id":"20210223_internet_eroszak_gyerekek_adathalaszat_nmhh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edaec9c1-5385-4c15-8702-a250b698b46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73a4c70-930a-4926-8f00-330bb5237f9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_internet_eroszak_gyerekek_adathalaszat_nmhh","timestamp":"2021. február. 23. 11:33","title":"Egyre látványosabb a neten a gyerekekkel szembeni erőszak a járványügyi korlátozások bevezetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a9320d-8eeb-4af6-804c-4873d8f50143","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még novemberben csapódott be Enköping közelében, két geológus most megtalálhatta a fő darabját.","shortLead":"Még novemberben csapódott be Enköping közelében, két geológus most megtalálhatta a fő darabját.","id":"20210223_meteorit_svedorszag_enkoping","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78a9320d-8eeb-4af6-804c-4873d8f50143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf283f9-dc92-48e5-aff8-c172cf3c9c8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_meteorit_svedorszag_enkoping","timestamp":"2021. február. 23. 17:03","title":"Tizennégy kilós meteoritot találtak Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b03feb7-e58a-499f-94bc-0426db1374a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy-öt óra elég volt, hogy elkészüljön a mókás látványosság.","shortLead":"Négy-öt óra elég volt, hogy elkészüljön a mókás látványosság.","id":"20210222_jeg_korhinta_tel_hideg_nagypapa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b03feb7-e58a-499f-94bc-0426db1374a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4f1151-5257-47bd-aa34-8d400c700e64","keywords":null,"link":"/elet/20210222_jeg_korhinta_tel_hideg_nagypapa","timestamp":"2021. február. 22. 14:40","title":"Óriási jégkörhintát vágott a tóba az unokáknak egy észt nagypapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c428c84-add7-446f-829d-abd18785f1da","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egy igazi nagymenő oknyomozó újságírót, Mariana van Zellert kísérhetjük el az alvilág sötét bugyraiba a tavalyi év egyik legjobb dokumentumfilm-sorozatában. Bejutunk egy fentanillaborba, a Sinaloa-kartell bunkerébe és egy, a határon fegyvert csempésző anya kocsijába is. A bűn kereskedői című sorozat többhónapos előkészületet igényelt, hogy a stáb biztosan életben maradjon a forgatások végére.","shortLead":"Egy igazi nagymenő oknyomozó újságírót, Mariana van Zellert kísérhetjük el az alvilág sötét bugyraiba a tavalyi év...","id":"20210221_Ahol_a_kokaincsempeszet_helyettesiti_a_diakhitelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c428c84-add7-446f-829d-abd18785f1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413825c7-ae81-4a8a-88c5-24daf0ede681","keywords":null,"link":"/elet/20210221_Ahol_a_kokaincsempeszet_helyettesiti_a_diakhitelt","timestamp":"2021. február. 21. 20:00","title":"Ahol a kokaincsempészet helyettesíti a diákhitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfb9097-1ebf-48a2-a9e9-72e1d07d6b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA által megosztott rövid felvételen még a marsi szelet is hallhatjuk. A Marsról korábban is érkeztek hangminták, de a Perseverance most először küldött ilyet.","shortLead":"A NASA által megosztott rövid felvételen még a marsi szelet is hallhatjuk. A Marsról korábban is érkeztek hangminták...","id":"20210223_perseverance_marsjaro_mars_hangok_hangfelvetel_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abfb9097-1ebf-48a2-a9e9-72e1d07d6b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3d1b5c-9ebc-4f38-82d2-c0cd5ddd2148","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_perseverance_marsjaro_mars_hangok_hangfelvetel_nasa","timestamp":"2021. február. 23. 08:35","title":"Az első hangok a Marsról: újabb izgalmas felvételt küldött haza a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc1eda9-6845-4cc7-8186-b53de04a15a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gigászi erők szövetsége, egyszerre hatalmas magasságok és végtelen mélységek zenés lenyomata a nemrég elhunyt jazz-legenda 1972-es nagylemeze.","shortLead":"Gigászi erők szövetsége, egyszerre hatalmas magasságok és végtelen mélységek zenés lenyomata a nemrég elhunyt...","id":"202107_eletmu__vissza_az_orokkevalosagba_chick_corea_return_to_forever","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbc1eda9-6845-4cc7-8186-b53de04a15a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd1b7b3-ccd2-4f74-bab5-f9eb27f6951b","keywords":null,"link":"/360/202107_eletmu__vissza_az_orokkevalosagba_chick_corea_return_to_forever","timestamp":"2021. február. 23. 16:00","title":"Az örökkévalóságba visz el Chick Corea életműcsúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f530f5b-7864-4239-946e-919d5a7724c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt nyolc évben vizsgált esetek közül alig két tucat végződött vádemeléssel. ","shortLead":"Az elmúlt nyolc évben vizsgált esetek közül alig két tucat végződött vádemeléssel. ","id":"20210223_Osszesen_egy_komolyabb_birosagi_itelet_szuletett_oratekeres_miatt_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f530f5b-7864-4239-946e-919d5a7724c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5226a0-53b0-4918-bfb8-b6a3c0956dda","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_Osszesen_egy_komolyabb_birosagi_itelet_szuletett_oratekeres_miatt_Magyarorszagon","timestamp":"2021. február. 23. 13:40","title":"Gyakorlatilag büntetlenül megy az óratekergetés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]