[{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Még mindig nem lehet biztosra venni, de minden valószínűség szerint megtartják a tokiói olimpiát. Az országban zajlik a koronavírus-járvány harmadik hulláma, a japánok túlnyomó többsége a játékok elhalasztása vagy törlése mellett van, és az ottani cégek fele is ezt szorgalmazza. Az utazási lehetőségekhez, az ott-tartózkodáshoz és a biztonsághoz kapcsolódó feszítő kérdésekre egyelőre nincsenek pontos válaszok. Összeszedtük, amit jelenleg tudni lehet.","shortLead":"Még mindig nem lehet biztosra venni, de minden valószínűség szerint megtartják a tokiói olimpiát. Az országban zajlik...","id":"20210222_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany_rendezes_szabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c234e7-1da4-4db2-953f-c9e580359145","keywords":null,"link":"/sport/20210222_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany_rendezes_szabalyok","timestamp":"2021. február. 22. 20:00","title":"150 nappal a rajt előtt: a koronavírus átírta az olimpia szabálykönyvét, de még így is sok a kérdőjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c35a3e-f144-4e29-af01-fd535eeab535","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alaposan összetört a Skoda, amiben utazott.","shortLead":"Alaposan összetört a Skoda, amiben utazott.","id":"20210222_baleset_jakab_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64c35a3e-f144-4e29-af01-fd535eeab535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51813da3-2b5b-427c-9a43-d20a231b98b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_baleset_jakab_peter","timestamp":"2021. február. 22. 19:16","title":"Balesete volt Jakab Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Drágul a benzin és a gázolaj is. ","shortLead":"Drágul a benzin és a gázolaj is. ","id":"20210222_uzemanyagar_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13788334-00cc-484c-b2fd-ab8c606f0d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_uzemanyagar_dragulas","timestamp":"2021. február. 22. 15:35","title":"A benzin ára 6 forinttal emelkedik szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6d82b9-813c-44ca-a043-ce46ac5486b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hajszál híján kerülte el a balesetet az a teherautó, amelyik egy eszetlen előzés miatt majdnem letolta a 74-es trolit az útról. ","shortLead":"Hajszál híján kerülte el a balesetet az a teherautó, amelyik egy eszetlen előzés miatt majdnem letolta a 74-es trolit...","id":"20210221_Majdnem_letolta_a_trolit_az_utrol_a_teherauto__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe6d82b9-813c-44ca-a043-ce46ac5486b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237f2aaf-463c-414a-ad8c-663e176fddc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Majdnem_letolta_a_trolit_az_utrol_a_teherauto__video","timestamp":"2021. február. 21. 13:15","title":"Majdnem letolta a trolit az útról a teherautó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu egyik olvasója vasárnap reggel kapta meg a Szputnyik V vakcinát, tapasztalatait megírta lapunknak is. ","shortLead":"A hvg.hu egyik olvasója vasárnap reggel kapta meg a Szputnyik V vakcinát, tapasztalatait megírta lapunknak is. ","id":"20210221_Szputnyik_V_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9971346-ffb5-48eb-96a3-5b475276880c","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Szputnyik_V_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 21. 18:47","title":"„Amikor felhívtak, hogy volna lehetőség a Szputnyikra, csak pár perc gondolkodási időt kértem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Három ember meghalt, miután tűzharc tört ki egy külvárosi fegyverboltban az Egyesült Államok déli részén, New Orleansban.","shortLead":"Három ember meghalt, miután tűzharc tört ki egy külvárosi fegyverboltban az Egyesült Államok déli részén, New...","id":"20210221_Lovoldozes_volt_egy_New_Orleansi_fegyverboltban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1434b5-dfd3-467c-ae00-dd6a0c96f6f5","keywords":null,"link":"/vilag/20210221_Lovoldozes_volt_egy_New_Orleansi_fegyverboltban","timestamp":"2021. február. 21. 08:37","title":"Lövöldözés volt egy New Orleans-i fegyverboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételek között volt olyan, amelyen egy egy év körüli gyermeket molesztáltak.





","shortLead":"A felvételek között volt olyan, amelyen egy egy év körüli gyermeket molesztáltak.





","id":"20210222_Gyermekporongrafia_video_kep_gyori_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735cc8f6-630c-4b82-954b-ce3211bf13c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Gyermekporongrafia_video_kep_gyori_rendorseg","timestamp":"2021. február. 22. 10:35","title":"Több tízezer, gyerekekről készült pornográf képet találtak egy férfi gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f42a2b-995f-485d-b1a7-3489aeff701c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai és világbajnok horvát szakember 59 éves volt.","shortLead":"Az olimpiai és világbajnok horvát szakember 59 éves volt.","id":"20210222_Zlatko_Saracevic_Veszprem_vilagklasszis_kezilabdazo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65f42a2b-995f-485d-b1a7-3489aeff701c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c450bc71-cfff-4b6a-9402-8c1d6aa6db9f","keywords":null,"link":"/sport/20210222_Zlatko_Saracevic_Veszprem_vilagklasszis_kezilabdazo","timestamp":"2021. február. 22. 06:57","title":"Elhunyt Zlatko Saracevic, a Veszprém korábbi világklasszis kézilabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]