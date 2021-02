Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d71a2bc-4e34-4cef-8f41-1d926692fcbd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány a stressz és bizonytalanság felé taszította a gyerekeket.","shortLead":"A koronavírus-járvány a stressz és bizonytalanság felé taszította a gyerekeket.","id":"20210223_Minden_otodik_gyerek_szorong_es_boldogtalan_a_virushelyzetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d71a2bc-4e34-4cef-8f41-1d926692fcbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c1ed39-8e75-4a04-90c2-5e3000776a3e","keywords":null,"link":"/elet/20210223_Minden_otodik_gyerek_szorong_es_boldogtalan_a_virushelyzetben","timestamp":"2021. február. 23. 09:46","title":"Minden ötödik gyerek szorong és boldogtalan a vírushelyzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c428c84-add7-446f-829d-abd18785f1da","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egy igazi nagymenő oknyomozó újságírót, Mariana van Zellert kísérhetjük el az alvilág sötét bugyraiba a tavalyi év egyik legjobb dokumentumfilm-sorozatában. Bejutunk egy fentanillaborba, a Sinaloa-kartell bunkerébe és egy, a határon fegyvert csempésző anya kocsijába is. A bűn kereskedői című sorozat többhónapos előkészületet igényelt, hogy a stáb biztosan életben maradjon a forgatások végére.","shortLead":"Egy igazi nagymenő oknyomozó újságírót, Mariana van Zellert kísérhetjük el az alvilág sötét bugyraiba a tavalyi év...","id":"20210221_Ahol_a_kokaincsempeszet_helyettesiti_a_diakhitelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c428c84-add7-446f-829d-abd18785f1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413825c7-ae81-4a8a-88c5-24daf0ede681","keywords":null,"link":"/elet/20210221_Ahol_a_kokaincsempeszet_helyettesiti_a_diakhitelt","timestamp":"2021. február. 21. 20:00","title":"Ahol a kokaincsempészet helyettesíti a diákhitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kemény intézkedésektől tart Lengyelországban a média magánkézben lévő része, a hatalom részéről érzékelhető fenyegetés egyben próbakő lesz az EU számára is, hiszen itt alapvető európai értékről: a sajtószabadságról van szó. Így foglalja össze a helyzetet a Financial Times, miután a szerkesztőségek példátlan összefogást tanúsítva, 24 órás tiltakozó akcióval utasították el a szelektíven kivetendő különadót.","shortLead":"Kemény intézkedésektől tart Lengyelországban a média magánkézben lévő része, a hatalom részéről érzékelhető fenyegetés...","id":"20210223_Financial_Times_Orbanizalodik_a_lengyel_sajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146fa3b3-bcf0-4528-be93-7fbf5d84d6ed","keywords":null,"link":"/360/20210223_Financial_Times_Orbanizalodik_a_lengyel_sajto","timestamp":"2021. február. 23. 07:17","title":"Financial Times: Orbanizálódik a lengyel sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b1c31-050f-4e13-b2aa-03f7464b5b85","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Szlovákiát sem kerüli a többösszetevőjű Covid-fáradtság. Sőt mondhatni: Covid-kimerültség.","shortLead":"Szlovákiát sem kerüli a többösszetevőjű Covid-fáradtság. Sőt mondhatni: Covid-kimerültség.","id":"20210223_Szeretettel_Pozsonybol_A_diszno_nem_attol_hizik_hogy_merik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f03b1c31-050f-4e13-b2aa-03f7464b5b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5045487e-8d57-47c9-97c3-67588fd4ab8f","keywords":null,"link":"/360/20210223_Szeretettel_Pozsonybol_A_diszno_nem_attol_hizik_hogy_merik","timestamp":"2021. február. 23. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: A Covid-disznó sem attól hízik, hogy mérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee68bf24-d85d-4a6a-9738-cfae6446b0bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ház lakhatatlanná vált. ","shortLead":"A ház lakhatatlanná vált. ","id":"20210221_Ego_haz_gyali_csalad_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee68bf24-d85d-4a6a-9738-cfae6446b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67da6bdc-1ba7-4ad0-b48a-429a0544bec9","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Ego_haz_gyali_csalad_tuzoltok","timestamp":"2021. február. 21. 21:02","title":"Kigyulladt egy gyáli ikerház, négyéves kislánnyal menekült a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d3e4c8-1e2c-428e-aacf-8838419735a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban tartóztatták le Emma Coronel Aispurót, a világ egykori legnagyobb drogbárójának feleségét, már ma bíróság elé állíthatják.","shortLead":"Az Egyesült Államokban tartóztatták le Emma Coronel Aispurót, a világ egykori legnagyobb drogbárójának feleségét, már...","id":"20210223_kopcos_feleseg_letartoztatas_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2d3e4c8-1e2c-428e-aacf-8838419735a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b44f95-75bd-4f34-b509-b79c97019637","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_kopcos_feleseg_letartoztatas_usa","timestamp":"2021. február. 23. 05:53","title":"Letartóztatták a Köpcös feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4333e075-2b52-446d-8cb6-d8c51ffbca39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint a Magyartanárok Egyesületének még nem küldték el a vizsgakövetelmények tervezetét.","shortLead":"A Népszava szerint a Magyartanárok Egyesületének még nem küldték el a vizsgakövetelmények tervezetét.","id":"20210222_Wass_Albert_erettsegi_magyar_nyelv_irodalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4333e075-2b52-446d-8cb6-d8c51ffbca39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96791be6-001d-4d57-8518-b272a9cc3425","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Wass_Albert_erettsegi_magyar_nyelv_irodalom","timestamp":"2021. február. 22. 07:49","title":"Wass Albert igen, a magyar nyelv finnugor származása nem kerülhet elő a magyar érettségi témái között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvárták, amíg rendben lezárul a hallgatók őszi féléve.","shortLead":"Megvárták, amíg rendben lezárul a hallgatók őszi féléve.","id":"20210222_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_oktatok_felmondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e352b1fa-ab1a-426b-ae32-138213a38dcb","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_oktatok_felmondas","timestamp":"2021. február. 22. 10:20","title":"Több mint húsz oktató adta be a felmondását a Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]