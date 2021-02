Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A párkapcsolati és szexuális erőszak egyre fiatalabb korban jelenik meg. Sok esetben a gyerekek már az első alkalmi vagy tartós kapcsolatukban is olyan káros mintákat követnek, amelyekkel komoly lelki, vagy akár testi sérüléseket szenvedhetnek. Fontos lenne, hogy merjünk ezekről a témákról beszélgetni velük iskolai környezetben és otthon egyaránt. Egy friss kutatás szerint a magyar tanárok közel 90 százalékánál ez tabu.



","shortLead":"A párkapcsolati és szexuális erőszak egyre fiatalabb korban jelenik meg. Sok esetben a gyerekek már az első alkalmi...","id":"20210224_A_magyar_tinilanyok_fele_kapott_mar_kertelenul_kepet_valaki_mas_intim_testreszerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4c5fd6-2f97-468f-a102-338783d39c38","keywords":null,"link":"/elet/20210224_A_magyar_tinilanyok_fele_kapott_mar_kertelenul_kepet_valaki_mas_intim_testreszerol","timestamp":"2021. február. 24. 11:38","title":"A magyar tinilányok fele kapott már kéretlenül képet valaki más intim testrészéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Ezen a héten kell aláírniuk az egészségügyi dolgozóknak azt a szerződést, amivel a jövő hónaptól tovább dolgozhatnak a közellátásban, azonban sokan csak az utolsó pillanatokban kapták kézhez a dokumentumot. Feszültség most is érzékelhető, a Magyar Orvosi Kamara szerint a többség a szerződés két pontjával nem ért egyet. Ha ezeket nem rendezik villámgyorsan a kórházi főigazgatók, akkor több helyen ellehetetlenülhetnek a márciusi beosztások. ","shortLead":"Ezen a héten kell aláírniuk az egészségügyi dolgozóknak azt a szerződést, amivel a jövő hónaptól tovább dolgozhatnak...","id":"20210224_Egeszsegugyi_jogviszony_szerzodesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6090304-a4d9-43b6-b030-8d1e305214ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Egeszsegugyi_jogviszony_szerzodesek","timestamp":"2021. február. 24. 06:30","title":"A kiélezett járványhelyzetben az ellátás megszűnésével fenyegetnek orvosok az új szerződésük miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6ecfeb-b7d8-4eac-b350-675030c4bf98","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatkondíciókhoz.","shortLead":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatkondíciókhoz.","id":"20210223_alapkamat_jegybank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f6ecfeb-b7d8-4eac-b350-675030c4bf98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4c7f06-0d5d-43e4-9101-9a4a51fa526c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_alapkamat_jegybank","timestamp":"2021. február. 23. 14:17","title":"Most sem változott a jegybanki alapkamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f947cdc7-cb29-41bf-9a3b-f73ab804ceec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angliai Coventryben indult kísérleti projektben utazási kupont adnak azoknak, akik a régi, szennyező autójuk helyett a tömegközlekedést választják. ","shortLead":"Az angliai Coventryben indult kísérleti projektben utazási kupont adnak azoknak, akik a régi, szennyező autójuk helyett...","id":"20210223_Tobb_mint_egymilliot_ajanlanak_ha_valaki_leteszik_az_autojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f947cdc7-cb29-41bf-9a3b-f73ab804ceec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b94f6e9-9129-4da2-80b0-be19caadce2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_Tobb_mint_egymilliot_ajanlanak_ha_valaki_leteszik_az_autojat","timestamp":"2021. február. 23. 17:27","title":"Mennyiért tenné le az autóját? Van, ahol 1,25 milliót fizetnek, ha nem használja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af0b8a0-f4c5-417d-8914-52ef77b8c937","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közönség tagjai a világ különböző pontjairól érkeztek.","shortLead":"A közönség tagjai a világ különböző pontjairól érkeztek.","id":"20210224_kulugyminiszterium_missziovezetoi_ertekezlet_diplomatak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1af0b8a0-f4c5-417d-8914-52ef77b8c937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecca040a-75b3-417e-a8bb-835637e55995","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_kulugyminiszterium_missziovezetoi_ertekezlet_diplomatak","timestamp":"2021. február. 24. 06:45","title":"Közel száz ember előtt zajlik a héten a külügy Misszióvezetői Értekezlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5419ebc-62d6-4dad-bf00-af18a779bdf9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Van élet a politika után is, bővül Clintonék könyvtára.","shortLead":"Van élet a politika után is, bővül Clintonék könyvtára.","id":"20210224_Hillary_Clinton_konyvet_ir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5419ebc-62d6-4dad-bf00-af18a779bdf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561131be-b91e-4564-80fa-32d254ba5854","keywords":null,"link":"/elet/20210224_Hillary_Clinton_konyvet_ir","timestamp":"2021. február. 24. 08:55","title":"Hillary Clinton könyvet ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint napközben felszáll a köd, kora tavaszias idő lesz, néhol akár 17 fok is várható.","shortLead":"Amint napközben felszáll a köd, kora tavaszias idő lesz, néhol akár 17 fok is várható.","id":"20210223_kod_idojaras_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746d3a75-208a-4a35-a568-8079fda1eed2","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_kod_idojaras_omsz","timestamp":"2021. február. 23. 05:10","title":"A teljes országra figyelmeztetést adtak ki a nagy köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee77f5b4-9ff3-4a13-9417-df7f745057c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rendkívül régi sziklarajzra bukkantak ausztrál kutatók a szigetország nyugati részén. Az alkotás egy kengurut ábrázol.","shortLead":"Egy rendkívül régi sziklarajzra bukkantak ausztrál kutatók a szigetország nyugati részén. Az alkotás egy kengurut...","id":"20210223_darazsfeszek_sziklarajz_barlangrajz_kenguru_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee77f5b4-9ff3-4a13-9417-df7f745057c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0983c88b-c3f7-410e-a541-393e1f4f1786","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_darazsfeszek_sziklarajz_barlangrajz_kenguru_ausztralia","timestamp":"2021. február. 23. 13:33","title":"Darázsfészkek alapján jöttek rá, hogy ez a sziklrarajz több mint 17 ezer évvel ezelőtt készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]