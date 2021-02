Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"134280dc-505c-4439-9059-86c4c3f5a8ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonokon elérhető diagnosztikai eszközök egy új, modernebb változata lehet a Binah.ai fejlesztése. A segítségével szinte pillanatok alatt ellenőrizhető a felhasználó egészségügyi állapota.","shortLead":"Az okostelefonokon elérhető diagnosztikai eszközök egy új, modernebb változata lehet a Binah.ai fejlesztése...","id":"20210222_binah_ai_egeszsegugyi_alkalmazas_diagnozis_mobiltelefon_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=134280dc-505c-4439-9059-86c4c3f5a8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbde681-7406-43db-8dd5-e8fd8439e897","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_binah_ai_egeszsegugyi_alkalmazas_diagnozis_mobiltelefon_kamera","timestamp":"2021. február. 22. 12:03","title":"Egy perc alatt, az arcot vizsgálva állít fel diagnózist egy ígéretes orvosi alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeb6691-1ea6-44d4-b2ee-e39984d3420e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Jó napot kívánok, hát itt mi történt?\" – mondja a Forma–1 volt kommentátora. ","shortLead":"\"Jó napot kívánok, hát itt mi történt?\" – mondja a Forma–1 volt kommentátora. ","id":"20210222_Palik_Laszlo_magyar_Kozut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbeb6691-1ea6-44d4-b2ee-e39984d3420e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7cf6f9-551a-4d65-9e23-b18d54ef8408","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_Palik_Laszlo_magyar_Kozut","timestamp":"2021. február. 22. 16:50","title":"Palik Lászlóval ütnek igazán nagyot a Magyar Közút videói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e10a2c2-7aca-42c1-971e-2fcf7e42c20d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A menyasszonytánc pedig a földhivatalban lehetett – latolgatta a miniszter feleségéhez kötött mesés földügy hátterét a Duma Aktuál. Azt is végigveszik, hogy családjogilag milyen kibúvok lehetnek néhány gazdasági stikli esetében. ","shortLead":"A menyasszonytánc pedig a földhivatalban lehetett – latolgatta a miniszter feleségéhez kötött mesés földügy hátterét...","id":"20210222_Duma_Aktual_Roganek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e10a2c2-7aca-42c1-971e-2fcf7e42c20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f22dd0-23df-4ebd-8ef5-d01a7508cd99","keywords":null,"link":"/360/20210222_Duma_Aktual_Roganek","timestamp":"2021. február. 22. 17:00","title":"Duma Aktuál: Rogánék háromezer gyereket vállaltak megacsokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d3e4c8-1e2c-428e-aacf-8838419735a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban tartóztatták le Emma Coronel Aispurót, a világ egykori legnagyobb drogbárójának feleségét, már ma bíróság elé állíthatják.","shortLead":"Az Egyesült Államokban tartóztatták le Emma Coronel Aispurót, a világ egykori legnagyobb drogbárójának feleségét, már...","id":"20210223_kopcos_feleseg_letartoztatas_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2d3e4c8-1e2c-428e-aacf-8838419735a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b44f95-75bd-4f34-b509-b79c97019637","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_kopcos_feleseg_letartoztatas_usa","timestamp":"2021. február. 23. 05:53","title":"Letartóztatták a Köpcös feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfd61d1-f3d8-4df1-bc92-8d3d5222377a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TrustOne egy olyan alkalmazás, amellyel hitelesen nyomon követhető, hogy kit mikor teszteltek negatívan koronavírusra, illetve most már az is, hogy ki szerzett védettséget vakcinával.","shortLead":"A TrustOne egy olyan alkalmazás, amellyel hitelesen nyomon követhető, hogy kit mikor teszteltek negatívan...","id":"20210223_trustone_covid_utlevel_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddfd61d1-f3d8-4df1-bc92-8d3d5222377a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37533310-5d7b-4990-a5e6-7260c4d3b944","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_trustone_covid_utlevel_teszt","timestamp":"2021. február. 23. 12:33","title":"Magyar fejlesztők megcsinálták a mindentudó Covid-útlevelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec43ce95-5612-4fd3-8e0e-ef7fc9965f64","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A felirat egyezik a festőművész kézírásával.","shortLead":"A felirat egyezik a festőművész kézírásával.","id":"20210223_Edvard_Munch_Sikoly_titkos_uzenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec43ce95-5612-4fd3-8e0e-ef7fc9965f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576e1502-0e4f-4a3e-bc58-4e67f9e51441","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Edvard_Munch_Sikoly_titkos_uzenet","timestamp":"2021. február. 23. 10:50","title":"\"Csak egy őrült festhette\" – írta rá a Sikolyra maga Edvard Munch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1347dc27-cb0b-490d-8a54-dc1310e089c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap még mindig 30 ezer háztartás volt áram nélkül a déli államokban.\r

","shortLead":"Vasárnap még mindig 30 ezer háztartás volt áram nélkül a déli államokban.\r

","id":"20210222_Texas_iteletido_energia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1347dc27-cb0b-490d-8a54-dc1310e089c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa251ca-9f8b-4975-9b0e-00edbd727b1b","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Texas_iteletido_energia","timestamp":"2021. február. 22. 05:34","title":"Már 76 halálos áldozata van a texasi ítéletidőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6ed6b6-1be1-412c-a099-a3a71773caa2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A paralimpiai éremért mostantól az olimpiai éremért járó pénzjutalom fele jár, de a sakkozókra és a nem olimpiai sportágak versenyzőire is gondoltak.","shortLead":"A paralimpiai éremért mostantól az olimpiai éremért járó pénzjutalom fele jár, de a sakkozókra és a nem olimpiai...","id":"20210223_Sportolok_penzjutalmat_emelte_meg_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6ed6b6-1be1-412c-a099-a3a71773caa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410be58e-0eda-4ac5-a6fa-d175c3aaf773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_Sportolok_penzjutalmat_emelte_meg_a_kormany","timestamp":"2021. február. 23. 07:39","title":"Sportolók pénzjutalmát emelte meg a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]