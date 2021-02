Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank legutóbbi közlése szerint 1654 milliárd forinton állt az NHP Hajrá kihasználtsága január végén. A Bank360 utánajárt, mit tapasztaltak eddig a bankok, mely iparágaktól érkezik komoly érdeklődés és melyek a legjobban fogyó hiteltermékek.","shortLead":"A jegybank legutóbbi közlése szerint 1654 milliárd forinton állt az NHP Hajrá kihasználtsága január végén. A Bank360...","id":"20210224_nhp_hajra_korkep_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa428e29-974f-45ba-8fe0-05656cd5d7c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_nhp_hajra_korkep_bank360","timestamp":"2021. február. 24. 12:16","title":"Megnéztük, mi a helyzet az MNB akciós hitelével: hamar elfogyhat a 2500 milliárd forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040ce2a0-05f3-4d07-aae1-c7b8d27765c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Forintba átszámítva több milliót fizethet egy kínai férfi a volt feleségének öt év házimunkáiért.","shortLead":"Forintba átszámítva több milliót fizethet egy kínai férfi a volt feleségének öt év házimunkáiért.","id":"20210224_kina_valas_hazimunka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=040ce2a0-05f3-4d07-aae1-c7b8d27765c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf4a27f-3bc6-4707-b1e0-83c029407855","keywords":null,"link":"/elet/20210224_kina_valas_hazimunka","timestamp":"2021. február. 24. 17:14","title":"A válófélben lévő férj ki kell, hogy fizesse feleségének a házimunkát, mondta ki egy kínai bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai cég oltóanyaga egydózisú, és nem kell hűtve tárolni vagy szállítani.","shortLead":"Az amerikai cég oltóanyaga egydózisú, és nem kell hűtve tárolni vagy szállítani.","id":"20210224_JohnsonJohnson_vakcina_Egyesult_Allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1328de-e53f-497a-b8a2-e13c74b042da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_JohnsonJohnson_vakcina_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. február. 24. 15:51","title":"A Johnson&Johnson vakcináját is engedélyezhetik az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f8475-db1d-4394-b186-4fea69ce6abb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy 2018-as ügy miatt indult ismét nyomozás.","shortLead":"Egy 2018-as ügy miatt indult ismét nyomozás.","id":"20210223_Ismet_nemi_eroszakkal_gyanusitjak_Gerard_Depardieut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f8475-db1d-4394-b186-4fea69ce6abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ed56c8-2d68-47ca-87ee-7e217c55c72e","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Ismet_nemi_eroszakkal_gyanusitjak_Gerard_Depardieut","timestamp":"2021. február. 23. 20:35","title":"Ismét nemi erőszakkal gyanúsítják Gerard Depardieu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) középtávú stratégiájáról van szó.","shortLead":"Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) középtávú stratégiájáról van szó.","id":"20210223_ensz_kornyezetvedelmi_megallapodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf3bcc8-6e89-4244-9f6f-cc989b8d21b7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210223_ensz_kornyezetvedelmi_megallapodas","timestamp":"2021. február. 23. 22:04","title":"A klímakatasztrófa elleni közös stratégiáról egyezett meg több mint 150 ország ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218658f-7ba2-4e6e-a021-9a00126a310c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott hírek szerint nagy a mozgolódás az összecsukható kijelzős mobilok piacán, több cég is a Samsunggal gyártatná le a saját készülékébe szánt panelt.","shortLead":"A kiszivárgott hírek szerint nagy a mozgolódás az összecsukható kijelzős mobilok piacán, több cég is a Samsunggal...","id":"20210224_samsung_hajlithato_kijelzo_oppo_xiaomi_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2218658f-7ba2-4e6e-a021-9a00126a310c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc603e41-7cdf-4003-8e81-8e3324871fc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_samsung_hajlithato_kijelzo_oppo_xiaomi_google","timestamp":"2021. február. 24. 17:03","title":"A Google, a Xiaomi és az Oppo is a Samsungtól vehet hajlítható kijelzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c35a3e-f144-4e29-af01-fd535eeab535","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alaposan összetört a Skoda, amiben utazott.","shortLead":"Alaposan összetört a Skoda, amiben utazott.","id":"20210222_baleset_jakab_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64c35a3e-f144-4e29-af01-fd535eeab535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51813da3-2b5b-427c-9a43-d20a231b98b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_baleset_jakab_peter","timestamp":"2021. február. 22. 19:16","title":"Balesete volt Jakab Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a360347-1c6d-446f-9b29-0a60f64c5120","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kisebb betegforgalom, kevesebb bevétel – a magánegészségügyi ellátás is megszenvedi a világjárványt. Az sem világos, merre tart a közfinanszírozott egészségügy. Mégis, aki csak teheti, beruház, biztosra véve, hogy szükség lesz privát gyógyító kapacitásokra.","shortLead":"Kisebb betegforgalom, kevesebb bevétel – a magánegészségügyi ellátás is megszenvedi a világjárványt. Az sem világos...","id":"202107__uj_korhazak__toretlen_optimizmus__befektetesi_kenyszer__jovokepalkotas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a360347-1c6d-446f-9b29-0a60f64c5120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2078b8ed-5138-4ab5-ac9b-bd1fcdfa56b1","keywords":null,"link":"/360/202107__uj_korhazak__toretlen_optimizmus__befektetesi_kenyszer__jovokepalkotas","timestamp":"2021. február. 23. 15:00","title":"Töretlen optimizmussal készül a hazai magánegészségügy a Covid utáni időkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]