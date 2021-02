Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b704d26b-5371-4fad-b0bc-611e5fb65972","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Valószínűleg az ország legnagyobb levelezője Balogh László, akinek Kim Dzsong Un vagy Moammer Kadhafi éppúgy válaszolt, mint Bill Clinton vagy Angela Merkel, nem beszélve a világ legkevesebb állampolgárával rendelkező Csendes-óceáni szigetig. Minden ország vezetőjétől zászlót kért és kapott: ebből alakította ki 25 éve a Zászlómúzeumot, amely most az önkormányzati megszorítás áldozata lehet.","shortLead":"Valószínűleg az ország legnagyobb levelezője Balogh László, akinek Kim Dzsong Un vagy Moammer Kadhafi éppúgy válaszolt...","id":"20210222_zaszlomuzeum_terkep_balogh_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b704d26b-5371-4fad-b0bc-611e5fb65972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52220a3-706b-409e-8abd-2a8a873c6b3a","keywords":null,"link":"/elet/20210222_zaszlomuzeum_terkep_balogh_laszlo","timestamp":"2021. február. 22. 14:00","title":"„Több mint 200 ország zászlóját kellene elégetni” – Veszélyben a zászlómúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ők azok, akik éltek a kormány által meghirdetett kedvezménnyel.","shortLead":"Ők azok, akik éltek a kormány által meghirdetett kedvezménnyel.","id":"20210222_novak_katalin_autovasarlas_tamogatas_csaladok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e34222-f3ea-455c-b7bc-e7c71401b6c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_novak_katalin_autovasarlas_tamogatas_csaladok","timestamp":"2021. február. 22. 11:36","title":"Eddig 20 ezer hétüléses autó került a magyar családokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b03feb7-e58a-499f-94bc-0426db1374a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy-öt óra elég volt, hogy elkészüljön a mókás látványosság.","shortLead":"Négy-öt óra elég volt, hogy elkészüljön a mókás látványosság.","id":"20210222_jeg_korhinta_tel_hideg_nagypapa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b03feb7-e58a-499f-94bc-0426db1374a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4f1151-5257-47bd-aa34-8d400c700e64","keywords":null,"link":"/elet/20210222_jeg_korhinta_tel_hideg_nagypapa","timestamp":"2021. február. 22. 14:40","title":"Óriási jégkörhintát vágott a tóba az unokáknak egy észt nagypapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég jelentette be az Apple a lenyűgöző teljesítményű M1 lapkakészletet, illetve azokat a gépeket, amelyek már kamatoztatják is ezt a tudást. Úgy tűnik, a hackerek sem pihennek, ugyanis máris megjelentek az M1-es komputereket célzó vírusok.","shortLead":"Nemrég jelentette be az Apple a lenyűgöző teljesítményű M1 lapkakészletet, illetve azokat a gépeket, amelyek már...","id":"20210223_apple_m1_malware","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743d5dd7-31ac-47e0-af11-896801dac114","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_apple_m1_malware","timestamp":"2021. február. 23. 10:03","title":"A hackerek kipécézték maguknak az Apple új gépeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A NAV közel 250 milliót inkasszált Iványi Gáborék számlájáról, feloszlott a Daft Punk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A NAV közel 250 milliót inkasszált Iványi Gáborék számlájáról, feloszlott a Daft Punk. A hvg360 reggeli...","id":"20210223_Radar360_Felporoghet_a_vakcinalas_nyithatnak_a_furdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429a4555-c4fd-48eb-864e-d19160e13178","keywords":null,"link":"/360/20210223_Radar360_Felporoghet_a_vakcinalas_nyithatnak_a_furdok","timestamp":"2021. február. 23. 07:40","title":"Radar360: Felpöröghet a vakcinálás, nyithatnak a fürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar igazságszolgáltatásról szóló friss jelentésük szerint bőven vannak rendszerszintű problémák, amelyek megoldásával annak ellenére sem foglalkozik a kormány, hogy már az EU különböző intézményei is többször jelezték ezeket.","shortLead":"A magyar igazságszolgáltatásról szóló friss jelentésük szerint bőven vannak rendszerszintű problémák, amelyek...","id":"20210222_biroi_fuggetlenseg_amnesty_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2665fa-35d9-4882-89c4-39f32178c1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_biroi_fuggetlenseg_amnesty_jelentes","timestamp":"2021. február. 22. 17:18","title":"Amnesty International: Rendszerszintű problémák vannak a magyar bírósági rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4ebe04-2c48-42f2-9458-8c8fc0b83917","c_author":"Conclude Zrt.","category":"brandchannel","description":"Szokták mondani, hogy az arany örök. Egyszerű marketingfogásnak hangzik ez a mondat, de valójában igaz. Elég hozzá megismerni az arany történelmét. Mi épp ezt tesszük 4 részes cikksorozatunkban, kicsit belepillantva a jövőbe is, ami minden bizonnyal egy újabb kiemelkedően fontos gazdasági korszakot rejt a nemesfém számára.","shortLead":"Szokták mondani, hogy az arany örök. Egyszerű marketingfogásnak hangzik ez a mondat, de valójában igaz. Elég hozzá...","id":"concludebch_Kokorszaktol_az_urkorszakig_az_arany_az_igazi_penz_I_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a4ebe04-2c48-42f2-9458-8c8fc0b83917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61a19f6-37c3-4716-866d-6c04f28e08df","keywords":null,"link":"/brandchannel/concludebch_Kokorszaktol_az_urkorszakig_az_arany_az_igazi_penz_I_resz","timestamp":"2021. február. 22. 11:30","title":"Kőkorszaktól az űrkorszakig: az arany az igazi pénz - I. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Conclude Zrt.","c_partnerlogo":"9b91bae6-ea3c-4e79-b365-412d926f9f65","c_partnertag":"Conclude Zrt."},{"available":true,"c_guid":"48179d5a-5758-4f24-8ef0-fc976b2e96e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hayley Arceneaux a legfiatalabb amerikai, aki az űrbe készül. A nő várhatóan az év végén utazhat egy milliárdos, és két, egyelőre meg nem nevezett szerencsés társaságában.","shortLead":"Hayley Arceneaux a legfiatalabb amerikai, aki az űrbe készül. A nő várhatóan az év végén utazhat egy milliárdos, és...","id":"20210223_spacex_misszio_civil_urutazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48179d5a-5758-4f24-8ef0-fc976b2e96e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cc6ac7-89d2-4550-a764-c15e81d5d1bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_spacex_misszio_civil_urutazas","timestamp":"2021. február. 23. 09:33","title":"Egy csontrákot legyőző, 29 éves orvosasszisztens lesz a SpaceX civil űrmissziójának egyik tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]