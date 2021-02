Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f97cb84-cd7c-40b4-8db7-505301f1da8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Süddeutsche Zeitung úgy ítéli meg, hogy a világ, de főként Európa most érkezett el a járvány legveszedelmesebb pillanatához. \r

","shortLead":"A Süddeutsche Zeitung úgy ítéli meg, hogy a világ, de főként Európa most érkezett el a járvány legveszedelmesebb...","id":"20210224_Vezeto_nemet_lap_Veszelyzonaba_ert_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f97cb84-cd7c-40b4-8db7-505301f1da8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e45b26-e703-4350-9912-7feb4b141af0","keywords":null,"link":"/360/20210224_Vezeto_nemet_lap_Veszelyzonaba_ert_a_jarvany","timestamp":"2021. február. 24. 07:19","title":"Vezető német lap: Veszélyzónába ért a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6ed6b6-1be1-412c-a099-a3a71773caa2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A paralimpiai éremért mostantól az olimpiai éremért járó pénzjutalom fele jár, de a sakkozókra és a nem olimpiai sportágak versenyzőire is gondoltak.","shortLead":"A paralimpiai éremért mostantól az olimpiai éremért járó pénzjutalom fele jár, de a sakkozókra és a nem olimpiai...","id":"20210223_Sportolok_penzjutalmat_emelte_meg_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6ed6b6-1be1-412c-a099-a3a71773caa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410be58e-0eda-4ac5-a6fa-d175c3aaf773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_Sportolok_penzjutalmat_emelte_meg_a_kormany","timestamp":"2021. február. 23. 07:39","title":"Sportolók pénzjutalmát emelte meg a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f530f5b-7864-4239-946e-919d5a7724c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt nyolc évben vizsgált esetek közül alig két tucat végződött vádemeléssel. ","shortLead":"Az elmúlt nyolc évben vizsgált esetek közül alig két tucat végződött vádemeléssel. ","id":"20210223_Osszesen_egy_komolyabb_birosagi_itelet_szuletett_oratekeres_miatt_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f530f5b-7864-4239-946e-919d5a7724c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5226a0-53b0-4918-bfb8-b6a3c0956dda","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_Osszesen_egy_komolyabb_birosagi_itelet_szuletett_oratekeres_miatt_Magyarorszagon","timestamp":"2021. február. 23. 13:40","title":"Gyakorlatilag büntetlenül megy az óratekergetés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df353ceb-77d9-4183-80f0-7023439b9cc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Izgalmas formaterv, akár 305 lóerős teljesítmény, hipergyors töltés és napelem az Ioniq 5-ben.","shortLead":"Izgalmas formaterv, akár 305 lóerős teljesítmény, hipergyors töltés és napelem az Ioniq 5-ben.","id":"20210223_szemrevaloan_sarkos_kulsovel_erkezett_meg_a_hyundai_uj_villanyautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df353ceb-77d9-4183-80f0-7023439b9cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf11a6d-be4d-4d7e-9cfd-96bc9802d955","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_szemrevaloan_sarkos_kulsovel_erkezett_meg_a_hyundai_uj_villanyautoja","timestamp":"2021. február. 23. 09:31","title":"Szemrevalóan sarkos külsővel érkezett meg a Hyundai ígéretes új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3805a805-946a-4618-94b0-5ad70afeff0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak külső megújulás várható az Android 12-nél, a fejlesztő Google valóban hasznos funkciókkal igyekszik telepakolni legfrissebb rendszerét.","shortLead":"Nem csak külső megújulás várható az Android 12-nél, a fejlesztő Google valóban hasznos funkciókkal igyekszik...","id":"20210222_egykezes_uzemmod_android_12_funkciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3805a805-946a-4618-94b0-5ad70afeff0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4c8e74-1514-4237-8af1-0a6b8fab48db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_egykezes_uzemmod_android_12_funkciok","timestamp":"2021. február. 22. 11:33","title":"Egykezes üzemmód is lesz a következő Androidban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afbadba-7350-4ec2-ade0-8058dafc4e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgák híre lényegében egy MTI-közleményen keresztül robbant be a köztudatba.","shortLead":"A vizsgák híre lényegében egy MTI-közleményen keresztül robbant be a köztudatba.","id":"20210224_kozlekedes_vizsga_iskolasok_diakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4afbadba-7350-4ec2-ade0-8058dafc4e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2413af-ce30-44ae-8a50-91a259eb0fda","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_kozlekedes_vizsga_iskolasok_diakok","timestamp":"2021. február. 24. 07:15","title":"Több tízezer diáknak kellene közlekedési alapvizsgát tennie a jövő héttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49961e63-1050-41d3-b061-8886dfdf784a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz külügyminisztérium közleménye szerint kongói nagykövetük egy ENSZ-konvoj elleni támadásban vesztette életét.","shortLead":"Az olasz külügyminisztérium közleménye szerint kongói nagykövetük egy ENSZ-konvoj elleni támadásban vesztette életét.","id":"20210222_Kongo_gyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49961e63-1050-41d3-b061-8886dfdf784a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db8c6f8-f3a3-4f87-83ef-e63aec394e7d","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Kongo_gyilkossag","timestamp":"2021. február. 22. 13:24","title":"Meggyilkolták Olaszország kongói nagykövetét egy rajtaütésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz országgyűlési képviselője közleményben reagált legújabb ügyére.","shortLead":"A Fidesz országgyűlési képviselője közleményben reagált legújabb ügyére.","id":"20210223_simonka_gyorgy_mentelmi_jog_felfuggesztese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc60982-510f-49a5-b8c8-a7dc6d71a7cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_simonka_gyorgy_mentelmi_jog_felfuggesztese","timestamp":"2021. február. 23. 07:37","title":"Ismét felfüggesztették Simonka mentelmi jogát, az érintett állítja, nem követett el semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]