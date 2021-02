Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

A helyzet drámaian romlik - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az operatív törzs üléséről érkezve bejelentette, 4668 új fertőzöttet találtak, 123 koronavírusos beteg hunyt el. Kórházban 5027 ember van, közülük 451-en lélegezetőgépen.

A fertőzések száma a következő két hétben drasztikusan nőni fog, a kérdés, hogy az egészségügy teherbíróképessége elég lesz-e - mondta a miniszterelnök. Szabadon 15831 kórházi ágy van, 2296 lélegeztetőgéppel felszerelve (itt érdemes megjegyezni, hogy 16 ezer lélegeztetőgépet vett a kormány, ezek egy része non invazív, vagyis egyszerűbb eszköz), ez messze van a jelenlegi terheléstől.

Orbán Viktor ezután bejelentette, el kellett rendelni emelt szintű készültséget a kórházakban. Azt a készültségi állapotot kell visszahozni, ami áprilisban és novemberben volt. A vezénylési listákat is át kellett nézni.

Az oltások beadására lesz elég ember, hiszen alapvetően azt a háziorvosokra bízzák.

A kérdés, hogy van-e elég vakcina, a Modernából lekötött-e Magyarország eleget? Noha az derült ki, hogy Modernából arányosan kevesebbet foglalt be az ország, Orbán általánosságban válaszolt a kérdésre, azt mondta, "szamárság, hogy nem kötöttünk le elég vakcinát", hiszen több, mint 17 millió adagról van szó, de a lekötéssel nem lehet oltani, csak a vakcinával. Ez pedig az unióból nagyon lassan érkezik, ezért is vett a kormány kínai és orosz vakcinát is. Orbán reméli, ő is soron kerül hétvégén vagy jövő héten, neki a kínai vakcina juthat. Ő speciel azt is szeretné.

Felelőtlenségnek tartja a baloldal viselkedését, szerinte oltásellenesek, bizonytalanságot szítanak, le akarják beszélni az embereket az oltásról, holott ez az egyetlen esély a túlélésre. Orbán azt kérte, mindenki regisztráljon. Megint azt ígérte, hogy a 2,6 millió oltásra regisztrált húsvétig megkapja legalább az első adag vakcinát.

Szigorítás lesz? - kérdezi Nagy Katalin. Orbán szerint az egyik szemünk nevet, mert van vakcina, lehet gondolkodni a feloldásról, erről szól a nemzeti konzultáció is, és közben átmenetileg 2-3 hétig erőteljes felfutó szakasz lesz. Ehhez viszont fegyelmezettség kell.

Van olyan javaslat, hogy kell-e szigorítani, ezt meg kell fontolni, a következő néhány nap adatai alapján látják meg. A határon kell szigorítani, van, aki egzotikus utakért akarja magát oltatni, megjelentek az afrikai mutáció, aki oda megy üzleti útra (vagy nyaralni), hazahozzák az új mutánsokat, akkor "kész vagyunk." Operatív törzsnek nagyon szigorú utazási szabályokat kell kidolgozni. Európán kívüli, akár üzleti utakat radikálisan korlátozni kell - közölte, mert behurcolják ide a vírust.

Nagy Katalin azt veti fel, mi értelme van a határok lezárása miatt kötelezettségszegési eljárásokat indítani, ha nincs elég vakcina. Orbán arról beszél, sokan félnek a gazdasági nehézséketől, de olyan nagy a baj, hogy az egymás felelősségre vonásának nincs itt az ideje. Minden országnak magát kell megvédeni, közben lehetőleg fönn kell tartani a gazdaság működéséhez szükséges áru és tőkeáramlást.

Fölmerült, hogy miért nincs elég vakcina. Orbán szerint jól tárgyalt a bizottság, minél olcsóbban próbált vakcinát szerezni, de időt vesztett ezzel. Az idő fontosabb, mint az ár. Sok időt vesztettünk az ártárgyalásokkal. Lehet a bizottságot ezért fenéken billenteni, többen meg is teszik. Orbán meglepetésre azt mondta, ő nem tartozik közéjük, holott az elmúlt időszakban gyakran bírálta az EU-t a lassú beszerzések miatt. Orbán arról beszélt, ő támogatja a bizottságot, de közben nem szabad engedni hogy csak "egy lábon álljunk." Behozunk minden vakcinát, ami biztonságos és hatékony és a hatóságok is elfogadják - tette hozzá.

Tényleg kérnek Moszkvához számot? A diplomáciai megbeszélések folyosói egyeztetéseiről nem ildomos információt kiadni, mondja Orbán. De azért itt komoly, okos vezetőkről van szó, ők is szenvednek.

A miniszterelnöki csúcs ma folytatódik, tegnap volt szó a pandémiáról. Tegnap mindenki elmondta, hogy zavaró, hogy az EU-n kívül nyomorultabb élet van, közben meg a britek jobban teljesítenek. Ez "kínos."

Ki lehet védeni a kibertámadást a konzultációs ívek ellen? Nem tudjuk, mi a kül- és belpolitika, Orbán szerint nem lehet kizárni, hogy egyesek ilyen típusú eszközhöz nyúlnak. Orbán szerint nekünk nincs ellenségünk a világban, de ezt nem mindenki gondolja így, és ártanak. Itthon vannak a politikailag motivált illetve a gyengeelméjű támadások, igyekszünk megvédeni magunkat.

Több ágazat is érezte, mit jelent a válság - vetette fel Nagy. Van-e elég eszköz arra, hogy a gazdaság újrainduljon? Orbán szerint elég sok eszköz van, de a 3. hullám sok 10 ezer embernek veszélyezteti a munkahelyét, sokan élnek át nehéz időszakot. Itt együttérzésre van szükség. Senkit nem lehet az út szélén hagyni. A bértámogatási, munkahelymentő programot elindították, hoztak néhány döntést, aminek a részleteit majd nyilvánosságra hozták. A támogatásokat nem csak az újranyitásig tartják fenn, hanem az újranyitást követő első hónapban is.

Mindig azt nézte, hogy egy évvel ezelőtt hogy állt a foglalkoztatottság. Most az egy évvel ezelőtti helyzethez képest 55 ezerrel kevesebben dolgoznak. 55 ezer munkahelyet kell tehát létrehozni a következő időszakban.

Nagy az utolsó percekben az állatvédelmi konzultációról kérdez. Minden kérdésre lesz megoldás? Orbán szerint az ügy fontos, de a vírus, a munkahelyteremtés, vakcinabeszerzés kérdései miatt hátrébb kerül az ember fejében. Felelős állattartásra kell kérni az embereket. A műsor a szokásosnál korábban, 7.56 perckor ért véget, mert Orbán rövidre zárta az utolsó témát.