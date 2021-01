Néhány dollárért vásároltak szavazatokat, három déli államban pedig egyértelműen meghamisították az eredményt, így eldönthetetlenné vált, ki is az USA elnöke. Nem Trump egyik letiltott Twitter-üzenetét idézzük, hanem Szellem rovatunk cikkét, ahol az ez idáig legbotrányosabb, 1876-os amerikai választást elevenítjük fel.

Címlapsztorinkban pedig arra keressük a választ, hogyan próbál megszabadulni a világ legszilárdabbnak hitt demokráciája Trumptól, mint a cipőre ragadt makacs kutyagumitól, aminek a szaga még valószínűleg sokáig elkíséri. Jeff Gedmin Amerika-szakértővel készült interjúnkból kiderül, hosszú lesz ez a folyamat, mert trumpizmus Trump nélkül is létezik. 11 millióval többen szavaztak rá, mint korábban, és híveinek csaknem a fele egyetért a Capitolium ostromával. Nekünk persze a populizmus, ahogy a capitoliumi sámán, nem újdonság, A Fidesz által elbukott 2002-es választás után épp ilyen bizarr, felhergelt figurák foglalták el az Erzsébet hidat, 2006-ban ők alkotmányoztak a Kossuth téren, verték szét a TV-székházat.

Vajon ismét ez vár Budapestre az esetleges 2022-es fideszes választási vereség esetén? Orbán a hívei busójárásánál jobban bízik abban, ha alaposan bespájzol az államból a nehezebb időkre. Ezzel is magyarázható, hogy most már szinte a teljes felsőoktást kiszervezi hozzá hű, leválthatatlan kuratóriumokhoz, hogy aztán magánkezekben tűnhessenek el az uniós pénzek, és ők dönthessék el, ki kapjon egyetemi katedrát – olvasható Magyarország rovatunkban, ahol azt is számba vesszük, milyen „állami tulajdonból ki nem adható” műemlékek kerültek ki mostanában mégis az állam kezéből – például a gödöllői királyi kastély –, miközben a NER-közeli vállalkozók sorra bontják le Budapest épített örökségét.

A Fidesz pártalapítványa egy egész emeletet megvásárolt egy brüsszeli irodaházban; hiába, nagy stáb kell majd magyarázni a bizonyítványt, hogy hova kerülnek a Ténytárunkban számba vett uniós milliárdok. Most is a legszegényebbeken spórolnak egy sor szociális támogatás összegének befagyasztásával, hogy a középosztálybeli családokat ösztönözzék gyerekvállalásra – olvasható a rovat egy másik cikkében.

Persze nemcsak a vasalt nadrág számít, hanem az is, hogy csak az egyik szülő hordja. Világ rovatunk cikkéből kiderül, hogy több vallási vezető felszólalt a homoszexualitást „gyógyító”, ezrek életét tönkretevő „terápiák” ellen, amire Magyarországon is lenne kereslet, nem utolsósorban a kormány homofób üzeneteinek köszönhetően.

Gazdaság rovatunkból kiderül, le kell számolnunk azzal az egyik utolsó érvvel is, ami a Fidesz mellett szólt, hogy legalább az államadósságot kordában tudja tartani. A járvány és az év végi osztogatások makacs szokása miatt sikerült utolérnie az Orbán-kormánynak szocialista elődje katasztrofális számait. Itt olvashatnak arról is, hogy a hálapénz szigorú büntetése miért nem fogja számunkra olcsóbbá tenni a gyógyítást, hiszen versengő biztosítók nélkül a hálapénznél is jóval drágább magánegészségügybe tereli azokat, akik jobb ellátást szeretnének maguknak.

Beszámolunk az oltási kampány anomáliáiról is. Ha valaki valamilyen „idióta elméletre hivatkozva visszautasítja a felkínált oltást, azzal is szembesülnie kell, hogy ha ezentúl a tükörbe néz, akkor egy gyilkost lát” – mondja a Portré rovatunkban bemutatott Szakmány Tamás intenzíves orvos, akit az angliai járvány során nyújtott munkájáért II. Erzsébet a Brit Birodalmi Rend tagjává fogadott.

HAMVAY PÉTER, szerkesztő