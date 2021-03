Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55218309-3179-4e87-a21a-4264478b758e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyik szemük sír, a másik nevet: egyszerre kapott jó és rossz hírt Elon Musk autógyártója.","shortLead":"Egyik szemük sír, a másik nevet: egyszerre kapott jó és rossz hírt Elon Musk autógyártója.","id":"20210228_Meg_egyeduralkodo_a_Tesla_Amerikaban_de_lehet_hogy_nem_sokaig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55218309-3179-4e87-a21a-4264478b758e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594af922-a3d3-4f73-b322-835e0f397c38","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_Meg_egyeduralkodo_a_Tesla_Amerikaban_de_lehet_hogy_nem_sokaig","timestamp":"2021. február. 28. 15:04","title":"Még egyeduralkodó a Tesla Amerikában, de lehet, hogy nem sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb11a625-ebe9-4cf5-a63f-dba85e8bf6de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal peren kívül állapodott meg haragosaival, egy bíró pedig most rá is bólintott az ügyre.","shortLead":"A közösségi oldal peren kívül állapodott meg haragosaival, egy bíró pedig most rá is bólintott az ügyre.","id":"20210228_650_millio_dollart_kell_fizetnie_a_Facebooknak_felhasznaloi_arcaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb11a625-ebe9-4cf5-a63f-dba85e8bf6de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec2cbb7-e263-4c7e-9704-a887adbddcd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_650_millio_dollart_kell_fizetnie_a_Facebooknak_felhasznaloi_arcaert","timestamp":"2021. február. 28. 16:32","title":"650 millió dollárt kell fizetnie a Facebooknak felhasználói arcáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ce20c5-f212-4284-a022-a4c54176e56c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt elnök arról beszélt, hogy nem alapítanak új pártot, a demokraták pedig \"hervasztó vereséget\" fognak szenvedni a félidős választásokon.","shortLead":"A volt elnök arról beszélt, hogy nem alapítanak új pártot, a demokraták pedig \"hervasztó vereséget\" fognak szenvedni...","id":"20210301_trump_elnokvalasztas_republikanusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8ce20c5-f212-4284-a022-a4c54176e56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17e8565-8bdb-40b3-9d3f-888bd00cdd8f","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_trump_elnokvalasztas_republikanusok","timestamp":"2021. március. 01. 05:15","title":"Trump: Az a hihetetlen utazás, amelyet négy évvel ezelőtt együtt kezdtünk, még korántsem ért véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1908847c-1165-4201-bc49-91c61cdd5315","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Oldja békévé az emlékezés – valami ilyesmit remélhet a Franciaország algériai múltjának feltárására, a vétkek szimbolikus ellentételezésére felálló bizottság. A tetemrehívással Macron elnök belpolitikai kockázatot is vállalt.","shortLead":"Oldja békévé az emlékezés – valami ilyesmit remélhet a Franciaország algériai múltjának feltárására, a vétkek...","id":"202108__franciaorszag_es_algeria__amult_terhe__nincs_bocsanatkeres__emlekezet_es_politika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1908847c-1165-4201-bc49-91c61cdd5315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefacf91-abed-404e-a621-0b01c6fbf2af","keywords":null,"link":"/360/202108__franciaorszag_es_algeria__amult_terhe__nincs_bocsanatkeres__emlekezet_es_politika","timestamp":"2021. március. 01. 17:00","title":"A franciák már beszélnek róla, de nem kérnek bocsánatot az algériai gyarmati háborúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7fd8c4-8879-48ad-a475-923c1508c4e4","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Jobban el lehet viselni a bizonytalanságot, ha elkezdjük kontrollálni azt, ami felett rendelkezünk befolyással – állítja Mihalec Gábor párterapeuta, aki a tavalyi karantén idején azt vizsgálta, egyes párok miért küzdenek meg másoknál sikeresebben a bezártsággal járó feszültségekkel. Az interjúban a szakember beszél a közös hit és a közös kassza erejéről, a karanténbántalmazás forrásairól és arról, hogyan lehetett összehangolni az eltérő szexuális étvágyat.","shortLead":"Jobban el lehet viselni a bizonytalanságot, ha elkezdjük kontrollálni azt, ami felett rendelkezünk befolyással –...","id":"20210228_Mihalec_Gabor_parterapeuta_A_kommunikacio_a_kulcs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b7fd8c4-8879-48ad-a475-923c1508c4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6adb5b6-87ea-4ec2-944f-c82489d2c003","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210228_Mihalec_Gabor_parterapeuta_A_kommunikacio_a_kulcs","timestamp":"2021. február. 28. 19:15","title":"Mihalec Gábor párterapeuta: A kommunikáció a kulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"362,51 forint egy euró.","shortLead":"362,51 forint egy euró.","id":"20210301_euro_meg_mindig_362_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b958e0ac-01f6-4f65-9175-ce5104e0d164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_euro_meg_mindig_362_felett","timestamp":"2021. március. 01. 07:52","title":"Tartja magát a 362 forint feletti árfolyamon az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s Varju László olvasta a kormánypárt fejére, hogy anyagi okok miatt nem rendeltek annyit az egyik legmodernebb nyugati vakcinából, amennyit lakosságarányosan lehetett volna, Dömötör Csaba az őszödi beszédet hozta fel válaszul.","shortLead":"A DK-s Varju László olvasta a kormánypárt fejére, hogy anyagi okok miatt nem rendeltek annyit az egyik legmodernebb...","id":"20210301_parlament_fidesz_dk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e438fdc5-b9e8-4743-bfef-7a2e05ec4713","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_parlament_fidesz_dk","timestamp":"2021. március. 01. 11:58","title":"Megkérdezték a Fideszt, miért nem vettünk több Moderna-vakcinát, gyurcsányozás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több idő fog eltelni két oltás között. A cél, hogy az első védőoltást minél több embernek adják be, mert az is ad már egy alapvédettséget.","shortLead":"Sokkal több idő fog eltelni két oltás között. A cél, hogy az első védőoltást minél több embernek adják be, mert az is...","id":"20210228_oltasi_terv_muller_cecilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4638b719-9a87-44f9-8a0d-398ae82cf2a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_oltasi_terv_muller_cecilia","timestamp":"2021. február. 28. 14:54","title":"Változik az oltási terv, később adják a második Pfizert és AstraZenecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]