[{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi politikus már elfogadja, hogy a civileknek is be kell ülni 1-1 frakcióba.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi politikus már elfogadja, hogy a civileknek is be kell ülni 1-1 frakcióba.","id":"20210301_Marki_Zay_ellenzeki_frakcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3404119-62ae-4c99-9bd6-70e8afd3b64f","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Marki_Zay_ellenzeki_frakcio","timestamp":"2021. március. 01. 07:53","title":"Márki-Zay már beülne egy \"ellenzéki\" frakcióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"362,51 forint egy euró.","shortLead":"362,51 forint egy euró.","id":"20210301_euro_meg_mindig_362_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b958e0ac-01f6-4f65-9175-ce5104e0d164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_euro_meg_mindig_362_felett","timestamp":"2021. március. 01. 07:52","title":"Tartja magát a 362 forint feletti árfolyamon az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő reggelre kiszállítanák az első adagokat.","shortLead":"Hétfő reggelre kiszállítanák az első adagokat.","id":"20210301_johnson_and_johnson_cdc_engedely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2301fa2b-eb76-4fd7-87ba-3e62afb1b92d","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_johnson_and_johnson_cdc_engedely","timestamp":"2021. március. 01. 08:35","title":"A Johnson & Johnson vakcina az összes engedélyt megkapta, már olthatnak is vele az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nőt stabil állapotban szállították kórházba. A rendőrség azt közölte, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja.","shortLead":"A nőt stabil állapotban szállították kórházba. 