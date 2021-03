Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóságok három ügyben vizsgálódnak, miután az ellenzéket követően a település kormánypárti polgármestere is feljelentést tett az előző vezetés által szignózott szerződések miatt.","shortLead":"A hatóságok három ügyben vizsgálódnak, miután az ellenzéket követően a település kormánypárti polgármestere is...","id":"20210302_olaf_vizsgalat_keszthely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a238b1dc-0fde-40e1-adf9-6fc50fdb985a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_olaf_vizsgalat_keszthely","timestamp":"2021. március. 02. 13:17","title":"Uniós beruházásokat vizsgál az OLAF és a rendőrség Keszthelyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A CBS egy rövid klipet hozott nyilvánosságra a beszélgetésükből Oprah Winfrey-vel.","shortLead":"A CBS egy rövid klipet hozott nyilvánosságra a beszélgetésükből Oprah Winfrey-vel.","id":"20210301_Itt_vannak_az_elso_reszletek_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjujabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b489a1c-99bb-4a1e-8c5d-82406332d411","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Itt_vannak_az_elso_reszletek_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjujabol","timestamp":"2021. március. 01. 06:35","title":"Itt vannak az első részletek Harry herceg és Meghan Markle interjújából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest vezetése szerint oltani, oltani, oltani kellene, ehhez segítséget is ajánlottak.","shortLead":"Budapest vezetése szerint oltani, oltani, oltani kellene, ehhez segítséget is ajánlottak.","id":"20210301_budapest_szures_koronavirus_jarvany_koronavirusteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70431652-e019-44cd-9074-038e9ab2da0f","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_budapest_szures_koronavirus_jarvany_koronavirusteszt","timestamp":"2021. március. 01. 18:12","title":"A korábbinál négyszer nagyobb arányban találtak koronavírusos beteget a budapesti tesztelésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három hónap haladékot adtak a szegedi orvosok az egyetemi vezetésnek arra, hogy felülvizsgálják a szerződéseik kifogásolt pontjait. Az intenzívesek közül azonban információink szerint többen még így sem tudtak megegyezni.","shortLead":"Három hónap haladékot adtak a szegedi orvosok az egyetemi vezetésnek arra, hogy felülvizsgálják a szerződéseik...","id":"20210301_Nem_dol_be_a_szegedi_klinikai_ellatas_de_nem_lesz_sima_ugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a52e6b-c749-4428-af0e-6266ae588e3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_Nem_dol_be_a_szegedi_klinikai_ellatas_de_nem_lesz_sima_ugy","timestamp":"2021. március. 01. 20:21","title":"Nem dől be a szegedi klinikai ellátás, de nem lesz sima ügy a megegyezés a dolgozókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6394fa-eac3-4498-9ef7-d894f855f9d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Oscar Wilde-ot örökíthette meg a képen a világhírű graffitis.","shortLead":"Oscar Wilde-ot örökíthette meg a képen a világhírű graffitis.","id":"20210302_banksy_readingi_fegyhaz_graffiti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e6394fa-eac3-4498-9ef7-d894f855f9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753f2d2d-d5fb-4e4f-9cb5-fad68e3416fd","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_banksy_readingi_fegyhaz_graffiti","timestamp":"2021. március. 02. 15:05","title":"Banksy festhetett menekülő rabot a híres readingi fegyház falára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota Yaris a nemzetközi autós szakújságírókhoz hasonlóan a magyar ítészeket is alaposan meggyőzte.","shortLead":"A Toyota Yaris a nemzetközi autós szakújságírókhoz hasonlóan a magyar ítészeket is alaposan meggyőzte.","id":"20210302_a_magyar_zsuritagokat_is_lenyugozte_a_2021es_ev_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efba8a9-df25-4310-b723-3a96952750fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_a_magyar_zsuritagokat_is_lenyugozte_a_2021es_ev_autoja","timestamp":"2021. március. 02. 07:59","title":"A magyar zsüritagokat lenyűgözte a 2021-es Év Autója, most Ön is szavazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates szerint őszig egészen biztosan viselni fogja majd az arcmaszkot, hogy ne fertőzzön meg senkit koronavírussal.","shortLead":"Bill Gates szerint őszig egészen biztosan viselni fogja majd az arcmaszkot, hogy ne fertőzzön meg senkit koronavírussal.","id":"20210301_bill_gates_koronavirus_jarvany_arcmaszk_viselese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223a0d27-f49d-49f4-b137-4d3e290a8341","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_bill_gates_koronavirus_jarvany_arcmaszk_viselese","timestamp":"2021. március. 01. 09:03","title":"Bill Gates megkapta a védőoltást, és elmondta, miért viseli továbbra is a maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4098902-d3ac-48b4-9a68-0272b12a4d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új jogviszony miatt több helyen felmondtak vagy leállt az ellátás. A szakszervezet úgy látja: hozzá kell nyúlni a törvényhez.","shortLead":"Az új jogviszony miatt több helyen felmondtak vagy leállt az ellátás. A szakszervezet úgy látja: hozzá kell nyúlni...","id":"20210302_egeszsegugy_jogviszony_torveny_szakszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4098902-d3ac-48b4-9a68-0272b12a4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a5bdf1-8b27-4bbc-8984-9aad77012a38","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_egeszsegugy_jogviszony_torveny_szakszervezet","timestamp":"2021. március. 02. 14:22","title":"A szakszervezet szerint módosítani kell az egészségügyi dolgozókra vonatkozó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]