[{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő reggelre kiszállítanák az első adagokat.","shortLead":"Hétfő reggelre kiszállítanák az első adagokat.","id":"20210301_johnson_and_johnson_cdc_engedely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2301fa2b-eb76-4fd7-87ba-3e62afb1b92d","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_johnson_and_johnson_cdc_engedely","timestamp":"2021. március. 01. 08:35","title":"A Johnson & Johnson vakcina az összes engedélyt megkapta, már olthatnak is vele az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a3ff3-3f76-4ce9-8fbb-41d895797042","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bizonyos széles körben elterjedt gyomirtók (herbicidek) megváltoztathatják a talajban élő mikrobaközösségek ökológiai tulajdonságait – foglalták össze eredményeiket kínai és brit kutatók a Molecular Biology and Evolution című szaklapban. ","shortLead":"Bizonyos széles körben elterjedt gyomirtók (herbicidek) megváltoztathatják a talajban élő mikrobaközösségek ökológiai...","id":"202108_gyomirtok_veszelyei_talajt_fognak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=312a3ff3-3f76-4ce9-8fbb-41d895797042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2188db4-70ae-4304-b8fd-7c5647e1d685","keywords":null,"link":"/360/202108_gyomirtok_veszelyei_talajt_fognak","timestamp":"2021. március. 01. 18:00","title":"Három gyomirtóféle úgy felforgatja a talajt, hogy antibiotikum-rezisztencia lesz a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e81efcc-e048-49cb-837e-d3e05d6ccaea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarországi óvodák három százaléka van zárva.","shortLead":"A magyarországi óvodák három százaléka van zárva.","id":"20210301_Korlatozas_masodik_hullam_tetozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e81efcc-e048-49cb-837e-d3e05d6ccaea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bf7f83-0784-4b10-bdde-09f61b1bfee7","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Korlatozas_masodik_hullam_tetozes","timestamp":"2021. március. 01. 16:28","title":"Feleannyi iskolában van korlátozás, mint a második hullám tetőzésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbcb9c3-1e58-42a8-bc7d-8d6594f6670b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Halász Péter-díj kuratóriuma egyébként színházi előadásokat díjazna, de a járvány miatt inkább alapítottak egy különdíjat.","shortLead":"A Halász Péter-díj kuratóriuma egyébként színházi előadásokat díjazna, de a járvány miatt inkább alapítottak...","id":"20210301_Dijat_kaptak_az_SZFE_hallgatoi_a_kiallasukert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fbcb9c3-1e58-42a8-bc7d-8d6594f6670b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c95118-111d-4a4e-928f-69fd4f5afbd3","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Dijat_kaptak_az_SZFE_hallgatoi_a_kiallasukert","timestamp":"2021. március. 01. 14:41","title":"Díjat kaptak az SZFE hallgatói a kiállásukért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába nőttek év végén a beruházások, éves szinten 3,8 százalék volt a visszaesés. Az év végét többek közt az állam közigazgatási és egészségügyi beszerzései tolták meg, és a versenysporttal kapcsolatos beruházások.","shortLead":"Hiába nőttek év végén a beruházások, éves szinten 3,8 százalék volt a visszaesés. Az év végét többek közt az állam...","id":"20210301_Ev_vegen_nottek_a_beruhazasok_a_gazdasagban__a_kormany_megtolta_a_versenysportot_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82541473-ad65-4b71-beb0-75730ff7e719","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_Ev_vegen_nottek_a_beruhazasok_a_gazdasagban__a_kormany_megtolta_a_versenysportot_is","timestamp":"2021. március. 01. 09:41","title":"Év végén nőttek a beruházások a gazdaságban – a kormány megtolta a versenysportot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8834e026-67fa-4b92-8efd-726cbe50f46f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbben otthonra is felvették a legszebb ruhájukat, de akadt kivétel. ","shortLead":"A legtöbben otthonra is felvették a legszebb ruhájukat, de akadt kivétel. ","id":"20210301_Golden_Globe_ruhak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8834e026-67fa-4b92-8efd-726cbe50f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dfe9e2-f1d6-4c72-a960-b20130deeaab","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Golden_Globe_ruhak","timestamp":"2021. március. 01. 11:04","title":"Hibrid Golden Globe ide vagy oda, a káprázatos szettek idén sem maradtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23166a47-e4d9-4e5e-9411-305ea198bf91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész, rendező is reagált a nemrég megjelent, örökbefogadással kapcsolatos kormányrendeletre.","shortLead":"A színész, rendező is reagált a nemrég megjelent, örökbefogadással kapcsolatos kormányrendeletre.","id":"20210228_Alfoldi_Robert_az_uj_kormanyrendeletrol_acsaladazcsalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23166a47-e4d9-4e5e-9411-305ea198bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf781d4-1b59-471f-b0b5-3b0a191ee8f1","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Alfoldi_Robert_az_uj_kormanyrendeletrol_acsaladazcsalad","timestamp":"2021. február. 28. 15:05","title":"Alföldi Róbert az új kormányrendeletről: Tényleg, ez egy keresztény kormány! Most már igazán látszik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d775588c-2a49-4e14-a928-e505ed060222","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Este 10 körül jelent meg az égen a meteor.","shortLead":"Este 10 körül jelent meg az égen a meteor.","id":"20210301_meteor_anglia_fenycsova","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d775588c-2a49-4e14-a928-e505ed060222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9deb9af8-ce67-422c-b508-244944bf629a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_meteor_anglia_fenycsova","timestamp":"2021. március. 01. 12:51","title":"Hatalmas fénycsóva húzott el az égbolton Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]