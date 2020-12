Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25322b79-4c1a-4f98-90cd-4c32af822db8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Koszos, poros, pókhálós helyen, a higiénikus kézmosás lehetősége nélkül dolgoztak egy étteremben, de az ellenőrök lejárt alapanyagokat is találtak.","shortLead":"Koszos, poros, pókhálós helyen, a higiénikus kézmosás lehetősége nélkül dolgoztak egy étteremben, de az ellenőrök...","id":"20201217_nebih_etterem_higienia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25322b79-4c1a-4f98-90cd-4c32af822db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebb57d3-c092-44a8-8c90-8c900607f2d9","keywords":null,"link":"/kkv/20201217_nebih_etterem_higienia","timestamp":"2020. december. 17. 10:59","title":"A konyha állapota láttán azonnal felfüggesztette egy étterem tevékenységét a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aaa50e-6d78-4bea-a93c-33bd662ae63b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Korrajz a vasfüggöny mögötti abszurd időkről, a kommunista rock and rollról, az LGT csúcskorszakairól. A Presser könyve egy sűrű élet anekdotákba fűzött emlékei, élményei, történései – Szüts Miklós szavaival a „kis idők Nagy Tanújától”.","shortLead":"Korrajz a vasfüggöny mögötti abszurd időkről, a kommunista rock and rollról, az LGT csúcskorszakairól. A Presser könyve...","id":"20201217_Presser_Gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83aaa50e-6d78-4bea-a93c-33bd662ae63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e31f6f0-f873-40d9-bf39-16aa2c0649a4","keywords":null,"link":"/360/20201217_Presser_Gabor","timestamp":"2020. december. 17. 19:00","title":"Presser Gábor: Sosem képzeltem magam rocksztárnak, inkább zenész volnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0095a9a-090c-4df5-8d5c-21f7f6fdf9f5","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Közvetítőhiénák zsebébe vándorolhat az a pénz, amivel az olasz állam támogatja a járvány miatt munka nélkül maradt szezonális munkásokat, akik közül sokan észak-afrikai illegális bevándorlók.","shortLead":"Közvetítőhiénák zsebébe vándorolhat az a pénz, amivel az olasz állam támogatja a járvány miatt munka nélkül maradt...","id":"20201215_Szervezetten_nyuljak_le_az_olasz_idenymunkasok_allami_bertamogatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0095a9a-090c-4df5-8d5c-21f7f6fdf9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacff2f0-5001-4b31-b60f-b9d8169cab86","keywords":null,"link":"/360/20201215_Szervezetten_nyuljak_le_az_olasz_idenymunkasok_allami_bertamogatasat","timestamp":"2020. december. 17. 17:00","title":"Agrármaffiózók nyúlják le az olasz idénymunkások állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson csütörtök este telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A beszélgetésről lényegesen optimistább hangvételben számolt be az Európai Bizottság vezetője: von der Leyen szerint számos kérdésben jelentős előrelépést sikerült elérni.","shortLead":"Boris Johnson csütörtök este telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével...","id":"20201218_boris_johnson_brexit_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7ee51e-d3d8-49b4-8223-5b931a874582","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_boris_johnson_brexit_megallapodas","timestamp":"2020. december. 18. 05:37","title":"Johnson megüzente az EU-nak, ha rajta múlik, nem lesz Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7215f1b6-526a-407b-a6ce-df1f3eed2f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg jó pár iparágat keményen sújtott a koronavírus-járvány, az okosórák területén jobb a helyzet.","shortLead":"Míg jó pár iparágat keményen sújtott a koronavírus-járvány, az okosórák területén jobb a helyzet.","id":"20201218_counterpoint_research_okosorapiac_2020_q3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7215f1b6-526a-407b-a6ce-df1f3eed2f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7d57d7-3f55-4806-b78e-ba20ce1105ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_counterpoint_research_okosorapiac_2020_q3","timestamp":"2020. december. 18. 09:33","title":"Milyen okosórákat vesznek most a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közlemény szerint a színes oltóanyag-portfólió biztosítja a felkészülést a tömeges oltásra.","shortLead":"A közlemény szerint a színes oltóanyag-portfólió biztosítja a felkészülést a tömeges oltásra.","id":"20201217_novavax_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bac3ed-16de-442a-83f6-893032d2e99a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_novavax_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 17. 18:11","title":"A Novavax vakcinájából is rendelhet 100 millió adagot az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661b6613-859b-4745-a01d-63f339c2957a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár százmillió forint büntetést is érhet, ha megszegjük az új szabályokat, érkezik a hivatalos applikáció is.","shortLead":"Akár százmillió forint büntetést is érhet, ha megszegjük az új szabályokat, érkezik a hivatalos applikáció is.","id":"20201216_drontorveny_birsag_lakott_terulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=661b6613-859b-4745-a01d-63f339c2957a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e5b5d-5dc0-429d-8b49-70d4ccc25c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_drontorveny_birsag_lakott_terulet","timestamp":"2020. december. 16. 18:21","title":"Vége a szabad drónozásnak, minden lakott területen külön engedélyt kell kérni hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt több mint húsz év legtragikusabb hónapja volt az idei november.","shortLead":"Az elmúlt több mint húsz év legtragikusabb hónapja volt az idei november.","id":"20201218_KSH_halal_jarvany_szuletes_nepesedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b50de6-cc17-43bf-a7b1-3a705318f40f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_KSH_halal_jarvany_szuletes_nepesedes","timestamp":"2020. december. 18. 09:19","title":"KSH: a hivatalos koronavírusos eseteken túl is óriásit nőtt a halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]