Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"5500 egészségügyi dolgozó nem írta alá az új szerződését, egy 16 éves lány a járvány legfiatalabb áldozata. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"5500 egészségügyi dolgozó nem írta alá az új szerződését, egy 16 éves lány a járvány legfiatalabb áldozata. A hvg360...","id":"20210303_Radar360_Kinai_vakcinapara_es_egy_video_arrol_mi_megy_a_kaszinokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c04a7f5-33fa-4c47-9420-264097e10b56","keywords":null,"link":"/360/20210303_Radar360_Kinai_vakcinapara_es_egy_video_arrol_mi_megy_a_kaszinokban","timestamp":"2021. március. 03. 07:50","title":"Radar360: Kínai vakcinapara és egy videó arról, mi megy a kaszinókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6912735b-45b8-4728-bb87-288a0ff9f22c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hasít az online élelmiszerbolt.","shortLead":"Hasít az online élelmiszerbolt.","id":"20210302_Nemetorszagban_terjeszkedik_a_Kiflihu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6912735b-45b8-4728-bb87-288a0ff9f22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32569acf-4326-47d4-939b-7053add243e7","keywords":null,"link":"/kkv/20210302_Nemetorszagban_terjeszkedik_a_Kiflihu","timestamp":"2021. március. 02. 17:14","title":"Németországban terjeszkedik a Kifli.hu működtetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","shortLead":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","id":"20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dd2791-490b-4905-870c-d51f330cfff0","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","timestamp":"2021. március. 02. 16:02","title":"Lady Gaga kutyasétáltatója halálközeli élményről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e72c207-d6b4-426a-af36-6b05ed927202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy írásbeli kérdésre adott államtitkári válaszból derült ki, hogy február közepén az Eszterházy Károly Egyetem szenátusa megszavazta, hogy egyházi fenntartásba kerüljön az intézmény.","shortLead":"Egy írásbeli kérdésre adott államtitkári válaszból derült ki, hogy február közepén az Eszterházy Károly Egyetem...","id":"20210302_eszterhazy_karoly_egyetem_eger_egri_egyhazmegye_fenntartovaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e72c207-d6b4-426a-af36-6b05ed927202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d43b11-4dba-4c75-9c4e-9192348ef24d","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_eszterhazy_karoly_egyetem_eger_egri_egyhazmegye_fenntartovaltas","timestamp":"2021. március. 02. 19:24","title":"Ősszel megírtuk, hogy ez a terv, februárban tényleg egyházi fenntartásba került az egri egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3f6632-e16e-4fa7-a9a4-1e54cfdd268c","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Mit tehet egy vállalkozás, ha nem fizet a bérlője és nem is hajlandó elhagyni a bérleményt? És mi a teendő akkor, ha az üzleti partnere az elvégzett munka vagy a leszállított termék árát nem hajlandó rendezni? Hogyan lehet megállapítani, ki a felelős egy építkezésen keletkezett kárért? Ilyen és ehhez hasonló, bizonyára sok céget foglalkoztató kérdéseket járunk körbe cikkünkben, interaktív formában.","shortLead":"Mit tehet egy vállalkozás, ha nem fizet a bérlője és nem is hajlandó elhagyni a bérleményt? És mi a teendő akkor, ha...","id":"mokk_20210302_Tudja_vitas_helyzetekben_hova_fordulhatnak_a_vallalkozasok_Most_tesztelheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a3f6632-e16e-4fa7-a9a4-1e54cfdd268c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c81c7e3-fc50-46b0-a756-58c2db113a1d","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20210302_Tudja_vitas_helyzetekben_hova_fordulhatnak_a_vallalkozasok_Most_tesztelheti","timestamp":"2021. március. 04. 07:30","title":"Tudja, vitás helyzetekben hová fordulhatnak a vállalkozások? Most tesztelheti!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"4e214cd9-800c-4fdf-b314-61b70362bfaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapja derült ki, hogy egy olyan funkciót fejleszt a Netflix, ami a TikTok rövid videós koncepciójára épül. A cég most bejelentette: megérkezett a Fast Laughs.","shortLead":"Néhány hónapja derült ki, hogy egy olyan funkciót fejleszt a Netflix, ami a TikTok rövid videós koncepciójára épül...","id":"20210304_netflix_tiktok_fast_laughs_rovid_videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e214cd9-800c-4fdf-b314-61b70362bfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7dc405-f0d4-4e88-b5a2-a6f96385d23d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_netflix_tiktok_fast_laughs_rovid_videok","timestamp":"2021. március. 04. 10:03","title":"Már a Netflix is a TikTokot másolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A varsói ukrán nagykövetség egyik attaséját már vissza is hívták, miután egy kisbuszban aranyat és nagy mennyiségű cigarettát találtak az ukrán vámosok a lengyel határnál – írja a Deutsche Welle.","shortLead":"A varsói ukrán nagykövetség egyik attaséját már vissza is hívták, miután egy kisbuszban aranyat és nagy mennyiségű...","id":"20210302_16_kilo_arannyal_es_8800_doboz_csempeszcigivel_bukott_le_az_ukran_diplomata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f9ead7-bf7f-492e-acda-f643e0249bba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_16_kilo_arannyal_es_8800_doboz_csempeszcigivel_bukott_le_az_ukran_diplomata","timestamp":"2021. március. 02. 15:45","title":"16 kiló arannyal és 8800 doboz csempészcigivel bukott le az ukrán diplomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591b6ea3-b547-410a-a8d2-63c7b3222cd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges négykerekű külsejét a 70-es évek Le Mans-i versenyautó ihlették. ","shortLead":"A különleges négykerekű külsejét a 70-es évek Le Mans-i versenyautó ihlették. ","id":"20210304_910_millio_forintot_kernek_ezert_az_egyetlen_peldanyban_keszult_sportkocsiert_ec_onlyone_p8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=591b6ea3-b547-410a-a8d2-63c7b3222cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677e20b0-f109-4464-abfc-f782d1b27d52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_910_millio_forintot_kernek_ezert_az_egyetlen_peldanyban_keszult_sportkocsiert_ec_onlyone_p8","timestamp":"2021. március. 04. 11:21","title":"910 millió forintot kérnek ezért az egyetlen példányban készült sportkocsiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]