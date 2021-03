Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"281f0171-b30b-4d21-ae47-cf57b8d1538b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érzelmes pillanatok követték az F1-legenda fiának érkezését a csapatnál. ","shortLead":"Érzelmes pillanatok követték az F1-legenda fiának érkezését a csapatnál. ","id":"20210304_mick_schumacher_haas_f1_forma_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=281f0171-b30b-4d21-ae47-cf57b8d1538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c750492-940f-4384-99ce-aa44364877cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_mick_schumacher_haas_f1_forma_1","timestamp":"2021. március. 04. 15:52","title":"Sírni kezdtek a Haas szerelői, amikor megtudták, hogy Schumacher fia csatlakozik hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zár az ország, digitális oktatásra állnak át az iskolák, két hétig az üzletek is lehúzzák a rolót.","shortLead":"Zár az ország, digitális oktatásra állnak át az iskolák, két hétig az üzletek is lehúzzák a rolót.","id":"20210304_kormanyinfo0304","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d541393-ff33-4d69-893e-d7ee8115d389","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_kormanyinfo0304","timestamp":"2021. március. 04. 11:30","title":"Kormányinfó: bezár az összes iskola, óvoda, a legtöbb üzlet és szolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere szerint most az a fontos, hogy elkerüljük azt a helyzetet, ami például Bergamóban uralkodott a koronavírus első hullámának idején.","shortLead":"Budapest főpolgármestere szerint most az a fontos, hogy elkerüljük azt a helyzetet, ami például Bergamóban uralkodott...","id":"20210303_Karacsony_tovabbi_korlatozasokrol_beszel_a_stadionokban_oltana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23e649f-3617-4182-a3d5-53d2b5e2168c","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Karacsony_tovabbi_korlatozasokrol_beszel_a_stadionokban_oltana","timestamp":"2021. március. 03. 16:37","title":"Karácsony szerint elkerülhetetlennek látszik a további szigorítás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek 93 százaléka szerint a főpolgármester alkalmatlan volna miniszterelnök-jelöltnek. Az ellenzék szimpatizánsainak kétharmada pont az ellenkezőjét gondolja.","shortLead":"A fideszesek 93 százaléka szerint a főpolgármester alkalmatlan volna miniszterelnök-jelöltnek. Az ellenzék...","id":"20210304_publicus_karacsony_gergely_orban_viktor_kozvelemeny_kutatas_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f8b7dc-9a56-4f72-840a-bff9d32de5d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_publicus_karacsony_gergely_orban_viktor_kozvelemeny_kutatas_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2021. március. 04. 12:49","title":"Publicus: Sok bizonytalan szavazna az ellenzékre, ha Karácsony kerülne szembe Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39750ee5-c1ce-4ea9-ac1c-d054c78fcd8c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Huszonöt évvel ezelőtt ért véget a modernkori hadviselés leghosszabb ostroma: Szarajevó elgyötört polgárai 3 év, 10 hónap és 24 nap bezártság után, 1996 márciusában hagyhatták el szabadon az 1992 április eleje óta szerb gyűrűben lévő boszniai fővárost. Szarajevó a mai napig magán viseli a háború pusztításának a nyomait, s az egykor soknemzetiségű város már sohasem lesz ugyanolyan, mint az ostrom előtt volt.","shortLead":"Huszonöt évvel ezelőtt ért véget a modernkori hadviselés leghosszabb ostroma: Szarajevó elgyötört polgárai 3 év, 10...","id":"20210303_Szarajevo_a_felszabadult_de_elveszett_varos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39750ee5-c1ce-4ea9-ac1c-d054c78fcd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea00edfb-d490-4e18-8899-dc79edf2e38b","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_Szarajevo_a_felszabadult_de_elveszett_varos","timestamp":"2021. március. 03. 20:00","title":"Szarajevó, a felszabadult, de elveszett város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig tizenhat, 30 évnél fiatalabb áldozata volt a járványnak az országban.","shortLead":"Eddig tizenhat, 30 évnél fiatalabb áldozata volt a járványnak az országban.","id":"20210304_Nyolceves_kislany_koronavirus_Csehorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623ccf8-b72e-4278-948d-2d78c314e4cd","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_Nyolceves_kislany_koronavirus_Csehorszag","timestamp":"2021. március. 04. 16:19","title":"Nyolcéves kislány a koronavírus csehországi áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdc0a8f-3dd1-4ccd-a0b1-16f1f6f02de9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google több új kinézetet is készített a Chrome böngészőhöz, hogy még jobban el tudjanak különülni egymástól a felhasználói profilok.","shortLead":"A Google több új kinézetet is készített a Chrome böngészőhöz, hogy még jobban el tudjanak különülni egymástól...","id":"20210305_google_chrome_bongeszo_tema_felhasznaloi_profil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bdc0a8f-3dd1-4ccd-a0b1-16f1f6f02de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e050beb-f71d-4603-b345-ae9a2019e61b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_google_chrome_bongeszo_tema_felhasznaloi_profil","timestamp":"2021. március. 05. 11:33","title":"Látványos változás jött a Google Chrome-ba, már letöltheti az új kinézeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet északon 3 és 8, máshol 8 és 13 fok között várható. Havazás elsősorban az Északi-középhegységben fordulhat elő.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet északon 3 és 8, máshol 8 és 13 fok között várható. Havazás elsősorban...","id":"20210305_idojaras_pentek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef19b52e-655d-4704-a05d-6e1b799f3816","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_idojaras_pentek","timestamp":"2021. március. 05. 05:16","title":"Felhős és esős lesz a péntek, a hegyekben még hó is eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]