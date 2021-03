Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért leginkább intézeti véradásokat szervez a következő időszakban. ","shortLead":"Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért leginkább intézeti véradásokat szervez a következő időszakban. ","id":"20210306_Veradasok_maradnak_el_a_lezarasok_miatt_alig_talalnak_mar_donort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4d7190-0975-4e72-b82c-43017b825450","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Veradasok_maradnak_el_a_lezarasok_miatt_alig_talalnak_mar_donort","timestamp":"2021. március. 06. 10:19","title":"Véradások maradnak el a lezárások miatt, alig találnak már donort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Jókora őrző-védő, illetve biztonságtechnikai cégeket nyeltek el az elmúlt hetekben olyan vállalatok, amelyek a belügyminiszter korábbi munka- és üzlettársainak a tulajdonában vannak. Igaz, hatalmas állami bizniszek is a látóhatáron vannak.","shortLead":"Jókora őrző-védő, illetve biztonságtechnikai cégeket nyeltek el az elmúlt hetekben olyan vállalatok, amelyek...","id":"20210305_Pinter_Sandor_uzlettarsai_megint_bevasaroltak_a_biztonsagi_piacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ee6697-5a30-46ab-b274-412f2f53af34","keywords":null,"link":"/360/20210305_Pinter_Sandor_uzlettarsai_megint_bevasaroltak_a_biztonsagi_piacon","timestamp":"2021. március. 05. 13:00","title":"Pintér Sándor üzlettársai megint bevásároltak a biztonsági piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a30688-3eb4-4bb9-80de-22c9ca381765","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 74 ezer AstraZeneca beadására \"később lesz lehetőség\", azok, akik SMS-t kaptak, hamarosan erről is SMS-ben kapnak tájékoztatást.","shortLead":"A 74 ezer AstraZeneca beadására \"később lesz lehetőség\", azok, akik SMS-t kaptak, hamarosan erről is SMS-ben kapnak...","id":"20210305_Operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42a30688-3eb4-4bb9-80de-22c9ca381765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366bb5ef-d743-48a3-8e23-91061d714b07","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 05. 11:53","title":"Operatív törzs: Elmarad a hétvégi tömeges oltás az AstraZenecával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adee7bdb-1a9f-4959-a1e7-57f9829a36cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Slow Mo Guys nevű csatorna egyik videósa ezúttal azt mutatta meg, miért is volt szükség arra, hogy a 16 mm-es film egyik szélén lyukak legyenek.","shortLead":"A The Slow Mo Guys nevű csatorna egyik videósa ezúttal azt mutatta meg, miért is volt szükség arra, hogy a 16 mm-es...","id":"20210306_the_slow_mo_guys_slowmotion_videokamera_mukodese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adee7bdb-1a9f-4959-a1e7-57f9829a36cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5332f8f5-8ae9-4777-b9dc-53506925bff2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_the_slow_mo_guys_slowmotion_videokamera_mukodese","timestamp":"2021. március. 06. 08:03","title":"1000 képkocka/másodperc sebességgel rögzítették, hogyan működik egy régi, filmes videokamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg Müller Cecíliának kellett volna közölnie, hol mondhatjuk el észrevételeinket az oltási terv hiányosságairól, de ő sem árulta el.","shortLead":"Elvileg Müller Cecíliának kellett volna közölnie, hol mondhatjuk el észrevételeinket az oltási terv hiányosságairól, de...","id":"20210305_orban_hibabejelentes_telefonszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28e2168-5189-41e6-bc5e-8487de54b2b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_orban_hibabejelentes_telefonszam","timestamp":"2021. március. 05. 16:56","title":"Reggel óta titok övezi Orbán nagyon fontos hibabejelentő telefonszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa529b0-ae69-4bf9-8790-5566b04ce975","c_author":"HVG","category":"360","description":"Benned a létra címmel jelent meg könyv a Jordán Tamás létrehozta Weöres Sándor Színház első tizenhárom évéről.","shortLead":"Benned a létra címmel jelent meg könyv a Jordán Tamás létrehozta Weöres Sándor Színház első tizenhárom évéről.","id":"202109_konyv__aszinhazcsinalo_benned_aletra_aweores_sandor_szinhaz_elso_tizenharom_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aa529b0-ae69-4bf9-8790-5566b04ce975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cec5ab-513a-4871-b435-f897f0210d04","keywords":null,"link":"/360/202109_konyv__aszinhazcsinalo_benned_aletra_aweores_sandor_szinhaz_elso_tizenharom_eve","timestamp":"2021. március. 05. 12:00","title":"Így lett a semmiből kulturális fórum a színház Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A politikus szerint épp azért szakítottak a frakcióval, hogy véget vessenek az évek óta függő helyzetnek. ","shortLead":"A politikus szerint épp azért szakítottak a frakcióval, hogy véget vessenek az évek óta függő helyzetnek. ","id":"20210306_Gulyas_A_Fidesz_nepparti_tagsaga_mar_csupan_technikai_kerdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ca6318-289b-4da2-b64c-59fc1c3aa487","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Gulyas_A_Fidesz_nepparti_tagsaga_mar_csupan_technikai_kerdes","timestamp":"2021. március. 06. 14:35","title":"Gulyás: A Fidesz néppárti tagsága már csupán technikai kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b72fe48-8254-4523-8882-20de167037fb","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új korszakot hozhat az amerikai–szaúdi kapcsolatokban a Khashoggi-gyilkosságról ismertetett CIA-jelentés. Mohamed trónörökös megvádolása a királyság stabilitására is hatással lehet.","shortLead":"Új korszakot hozhat az amerikai–szaúdi kapcsolatokban a Khashoggi-gyilkosságról ismertetett CIA-jelentés. Mohamed...","id":"202109__khashoggigyilkossag__bunos_herceg__fordulopont__ertekek_es_erdekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b72fe48-8254-4523-8882-20de167037fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a0f47f-2d2f-42b4-97b9-04af7e655cba","keywords":null,"link":"/360/202109__khashoggigyilkossag__bunos_herceg__fordulopont__ertekek_es_erdekek","timestamp":"2021. március. 06. 16:00","title":"A szaúdi trónörökös bűnös, de Washington érdekből nem bünteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]