Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindig sokat lehet tanulni abból, amikor politikusok nőnapoznak.","shortLead":"Mindig sokat lehet tanulni abból, amikor politikusok nőnapoznak.","id":"20210308_Nonap_Csak_menstruaciorol_ne_beszeljunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e96459-afc4-4ce9-8f6c-814968675c94","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Nonap_Csak_menstruaciorol_ne_beszeljunk","timestamp":"2021. március. 08. 13:41","title":"Nőnap? Csak menstruációról ne beszéljünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és az EdisonKinds Megoldások a holnapért kihívása lehetőséget ad a fiataloknak, hogy kreatív ötleteikkel jobbá tegyék a világot.","shortLead":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és...","id":"samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e671f856-f195-47da-ad1e-a399b5e8846c","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","timestamp":"2021. március. 08. 11:30","title":"A jövőt nem készen kapjuk – de mit tehet érte a mai fiatalság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"Demény Péter / Marosvásárhely","category":"360","description":"Egyszerre döcögősen, szeszélyesen és profin zajlik a oltás. Ugyanígy különfélék a vakcinákra adott reakciók is. A legfontosabb hatás talán az önbizalom és a megnyugvás, írja szerzőnk.","shortLead":"Egyszerre döcögősen, szeszélyesen és profin zajlik a oltás. Ugyanígy különfélék a vakcinákra adott reakciók is...","id":"20210309_Szeretettel_Erdelybol_Oltasszeszelyek_es_lazegyenesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d4710d-5c69-49b2-a222-be310ed27aed","keywords":null,"link":"/360/20210309_Szeretettel_Erdelybol_Oltasszeszelyek_es_lazegyenesek","timestamp":"2021. március. 09. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Oltás, szeszély, lázegyenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46734b1-7fa1-413c-8eff-45e05dc23912","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozókat át kellett irányítani a Covid részlegre.","shortLead":"A dolgozókat át kellett irányítani a Covid részlegre.","id":"20210307_Egyre_nagyobb_a_tulterheltseg_a_korhazakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d46734b1-7fa1-413c-8eff-45e05dc23912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f21b70-f378-44f9-904c-9ce956cb6c52","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Egyre_nagyobb_a_tulterheltseg_a_korhazakban","timestamp":"2021. március. 07. 20:20","title":"Egyre nagyobb a túlterheltség a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422d7235-d13c-4f0e-b4b1-d62c30b33859","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az árverésre meghirdetett, majd onnan visszavont nyolcsoros vers hitelességét több József Attilával foglalkozó tudós szarkasztikusan vonta kétségbe. Még nem világos, lesz-e igazságügyi írásszakértői vizsgálat, amely kimondhatná, hogy hamisítványról van-e szó. \r

","shortLead":"Az árverésre meghirdetett, majd onnan visszavont nyolcsoros vers hitelességét több József Attilával foglalkozó tudós...","id":"202109_tundokles_es","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=422d7235-d13c-4f0e-b4b1-d62c30b33859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936f0d27-8433-4287-9941-a6054cfa39b7","keywords":null,"link":"/360/202109_tundokles_es","timestamp":"2021. március. 07. 16:15","title":"\"Ők fogják ceruzámat\" – Írhatta-e József Attila a botrányt kavaró nyolcsorost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világnak a koronavírus-világjárvány árnyékában, valamint abból fakadóan újabb biztonsági kihívásokkal kell szembenéznie, és ha ezeket nem kezelik, akkor a válság még nagyobb károkat fog okozni - mondta. ","shortLead":"A világnak a koronavírus-világjárvány árnyékában, valamint abból fakadóan újabb biztonsági kihívásokkal kell...","id":"20210308_szijjarto_peter_migracio_brusszel_drogfogyasztas_drog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d8ae5a-7d3f-424b-b363-46eb2d22499b","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_szijjarto_peter_migracio_brusszel_drogfogyasztas_drog","timestamp":"2021. március. 08. 09:16","title":"Szijjártó megemlített két súlyos kihívást, amivel szembenéz a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dbeb55-8b11-465f-8c33-5da7c92b9c88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 158-cal emelkedett az elhunytak száma. Gépi lélegeztetésre 833 beteg szorul. ","shortLead":"Egy nap alatt 158-cal emelkedett az elhunytak száma. Gépi lélegeztetésre 833 beteg szorul. ","id":"20210309_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0dbeb55-8b11-465f-8c33-5da7c92b9c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a63de1c-0787-4642-b35b-fa09a0f4d1c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 09. 09:37","title":"Koronavírus: 6494 új fertőzött, sosem volt még ennyi beteg egyszerre kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint minden relikvia, úgy a Twittert kitaláló Jack Dorsey első bejegyzései is aranyat érhetnek.","shortLead":"Mint minden relikvia, úgy a Twittert kitaláló Jack Dorsey első bejegyzései is aranyat érhetnek.","id":"20210308_twitter_jack_dorsey_licit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3a576f-58ce-4b55-8be1-1cf5899ce8f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_twitter_jack_dorsey_licit","timestamp":"2021. március. 08. 12:03","title":"770 millió forintnál tart a licit: megvennék a Twitter-főnök első szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]