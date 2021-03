“Nagy probléma van” – csak ennyit mondott az a nő, akit a tatabányai Szent Borbála Kórházból kifelé jöttében szólítottunk meg szerdán napközben. A kórházban dolgozó középkorú nő a nyilatkozattilalomra hivatkozva nem is akart szóba állni velünk, és a fenti rövid mondat után tovább is sétált, keresztül a Turul utca túloldalára, a fák között megbújó négyemeletes dobozházak felé.

A tatabányai kórházról hétfőn írta Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő: káoszt okozott az, hogy több orvos és ápoló nem volt hajlandó aláírni az új egészségügyi jogviszonyról szóló szerződést. Közzétett egy olyan üzenetet is, amiben az állt, aznap éjjel nem lesz éjszakai műszak a sürgősségi betegellátó osztályon.

Szerdán azonban nem volt jele káosznak, legalábbis a kórház előtti parkolóban – az intézménybe a szellős kertet beleértve nem engedett be minket a biztonsági személyzet. A ki-bejárkáló betegektől szerzett információk alapján pedig vegyes kép alakult ki arról, hogyan működik jelenleg az intézmény. A kórházat több alkalommal is megkerestük, hogy kommentálják az információkat, ha válaszolnak, frissítjük a cikket.

A betegek közül volt, aki arra panaszkodott, hogy sokat kell várni. “Szar a helyzet itt már évek óta” – mondta egy nő lemondóan, aki a barátnőjét kísérte a kardiológiára – ahol a hétfői hírek szerint csak egy orvos és két kardiológus maradt. A nő és ismerőse negyed tízre érkeztek időpontra, de jóval elmúlt már dél, mire végeztek. Más arra panaszkodott, hogy “Szinte csak a Covid van”, az orvosok alig foglalkoznak más betegségekkel.

Olyan látogatóval is beszéltünk, aki a hétfői híreket hallva be is telefonált, hogy egyáltalán jöhetnek-e a korábban megkapott időpontjukra, de biztosították róla, hogy mehetnek. Azt mondta, hogy ugyan feltűnően sokan voltak, de bő egy óra alatt végeztek.

Más sem tapasztalt fennakadást a kórház működésében. Julianna, aki onkológiára hozta a nagynénjét, azt mondta, minden úgy megy, mint korábban: jöttek az időpontra, megkapják a kezelést, és egyik, a kórházban dolgozó ismerőse szerint sincs szó káoszról. A hvg.hu-nak nyilatkozók közül többen is úgy vélekednek, hogy csak a sajtó keltette a cirkuszt.

Egy-két ember valóban elment, de az osztályok jól működnek, úgy mint eddig, a távozások a részünkről nem okoznak fennakadást

– mondta egy, a kórházban dolgozó, neve elhallgatását kérő orvos is.

Egy, a kórház kapuján mentős egyenruhában távozó férfi is erről beszélt, aki szerint ő végigjárta a gyerekosztályt és a radiológiát, de minden úgy működött, mint máskor. Szerinte a sürgősségi osztály éjszakai leállása is félreértés, hiszen a kórházban már korábban Covid-osztállyá alakították a sürgősségit, de meg tudják oldani máshogy a sürgős esetek ellátását.

Egy kórház valóban nem feltétlenül bénul meg azonnal, ha többen nem írják alá az új jogviszonyról szóló szerződést. Ők még maradhatnak vállalkozóként is, és akkor minden megy tovább, ráadásul a korábbi szerződéseknek is van kifutási ideje – mondta erről a hvg.hu-nak Zacher Gábor toxikológus.

Az eddig is vállalkozóként dolgozóknak nem is kellett aláírniuk az új jogviszonyt, és április végéig még biztosan dolgozhatnak vállalkozóként, utána pedig kérhetnek külön engedélyt – mondta a hvg.hu-nak Soós Adrianna, a Független Egészségügy Szakszervezet elnöke. Szerinte ezen kívül az intézmények – bár valóban kevés a szakember – tudnak átcsoportosítani dolgozókat más kórházakból is, vagy a betegeket helyezhetik át olyan intézménybe, ahol adottak a feltételek a kezelésükhöz, és így fenn tudnak tartani valamilyen szintű ellátást.

A sürgősségi betegellátás esetében pedig visszatérhetnek a régi módszerhez: ha jött egy infarktusos, felküldték a kardiológiára, ha jött egy hasfájós, a sebészetre, ha jött egy lázas beteg, a fertőző osztályra – sorolta Zacher Gábor, aki szerint valóban megoldható így a sürgősségi ellátás, de “ez egy hétmérföldes visszaesés”. Mert a hasfájósok közül nem biztos, hogy mindegyiknek sebészeti beavatkozásra van szüksége, és ennek eldöntése lenne a sürgősségi feladata. “Ez egy külön szakma, nem csak forgalomirányítás zajlik, hanem szűrik és osztályozzák az akut betegeket, ezzel is tehermentesítik a többi osztályt” – mondta a hvg hu-nak a jelenleg mentőorvosként dolgozó toxikológus.

A tatabányai kórház nem az egyetlen, ahol többen nem írták alá az új szerződést vagy mondtak fel a dolgozók. Hasonló hírek érkeztek többek között a Jahn Ferenc, a Szent Imre és a győri Petz Aladár Kórházból is. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szerint azonban a most kieső létszám nem haladja meg az éves fluktuáció időarányos részét, és az egészségügyi dolgozók 96,3 százaléka belépett az egészségügyi szolgálati jogviszonyba.

Soós Adrianna ugyanakkor arról beszélt a hvg.hu-nak, hogy a most aláíró dolgozók között is sok az olyan, aki csak ideiglenesnek tekinti ezt az egészet addig, amíg meglátják, hogy mit jelent számukra az új jogviszony, amíg kiderül, milyen irányba változnak a munkakörülmények, valóban fog-e javulni a jövedelmi helyzetük. Ha nem éreznek javulást, akkor szerinte később fognak távozni, ez egyébként könnyebbé is válik az új jogviszonnyal. A felmondásokhoz ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy sokan már korábban tervezték, de csak most tudtak lépni, mert az előző három hónapban felmondási tilalom volt, és a következő időszakban is az lesz.