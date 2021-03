Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93d773be-c6f4-4663-bbcd-7afee50121b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány egyik hatása a világgazdaságra az, hogy egyre nehezebben és egyre drágábban lehet élelmiszerekhez jutni – állapítja meg a Bloomberg, amely szerint mindennek elsősorban a szegények isszák meg a levét","shortLead":"A koronavírus-járvány egyik hatása a világgazdaságra az, hogy egyre nehezebben és egyre drágábban lehet élelmiszerekhez...","id":"20210310_Az_elelmiszerarak_vilagszerte_gyorsabban_nonek_mint_az_inflacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93d773be-c6f4-4663-bbcd-7afee50121b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab2a145-1907-41b8-ae01-612e4f7014d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Az_elelmiszerarak_vilagszerte_gyorsabban_nonek_mint_az_inflacio","timestamp":"2021. március. 10. 15:21","title":"Az élelmiszerárak világszerte gyorsabban nőnek, mint az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102af2bd-ff52-44b5-bc29-adb7baff373e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A keresleti és kínálati ár egyszerű közgazdasági összefüggéseiből következik, hogy a csok miatt is nőttek az ingatlanárak – magyarázta Novák Katalin. Arról is beszélt, hogy ugyan két hónap alatt 1400-zal kevesebb gyerek született, mint egy évvel korábban, nincs jele annak, hogy a családok lemondtak volna a gyerekvállalási terveikről.","shortLead":"A keresleti és kínálati ár egyszerű közgazdasági összefüggéseiből következik, hogy a csok miatt is nőttek...","id":"20210311_Novak_Katalin_csok_ingatlan_lakas_arak_szuletesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=102af2bd-ff52-44b5-bc29-adb7baff373e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9a12db-a86c-41da-b856-9dd46e67a0ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Novak_Katalin_csok_ingatlan_lakas_arak_szuletesek","timestamp":"2021. március. 11. 08:37","title":"Novák Katalin: Biztosan növelte az ingatlanárakat a csok is, de nem tudjuk, mennyivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező szetthátrányból fordítva győzte le a dél-afrikai Lloyd Harrist az 1,1 millió dollár (333 millió forint) összdíjazású keménypályás tornán.","shortLead":"A magyar teniszező szetthátrányból fordítva győzte le a dél-afrikai Lloyd Harrist az 1,1 millió dollár (333 millió...","id":"20210310_fucsovics_marton_doha_tenisztorna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bbf100-01ce-4de4-b8f2-e3935d28b105","keywords":null,"link":"/sport/20210310_fucsovics_marton_doha_tenisztorna","timestamp":"2021. március. 10. 21:47","title":"Nagyot csatázott Fucsovics a negyeddöntőért Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ef954b-2531-47d8-b8dd-e69a04f2d61d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erzsébetvárosi Csengery utcában gyulladt ki egy lakás.","shortLead":"Az erzsébetvárosi Csengery utcában gyulladt ki egy lakás.","id":"20210311_lakastuz_csengery_utca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ef954b-2531-47d8-b8dd-e69a04f2d61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0d8b11-be80-48ad-a895-13d51f731bb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_lakastuz_csengery_utca","timestamp":"2021. március. 11. 13:58","title":"Lakástűzben halt meg egy ember a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hatóság nemcsak a szerzői jogok megsértésével, de illegális szoftverhasználattal és pénzmosásban való együttműködéssel is megvádolta az olcsó termékkulcsokat használókat. Volt, ahol házkutatást is tartottak.","shortLead":"A hatóság nemcsak a szerzői jogok megsértésével, de illegális szoftverhasználattal és pénzmosásban való...","id":"20210312_microsoft_windows_10_termekkulcs_buncselekmeny_lopas_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf8d3a5-2baa-4813-a9ba-a91cf7e1ba52","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_microsoft_windows_10_termekkulcs_buncselekmeny_lopas_nemetorszag","timestamp":"2021. március. 12. 10:36","title":"Lecsapott a német rendőrség azokra, akik olcsó Windows-kulcsokat vásároltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internetes hazugsággyárak új témát, illetve személyt néztek ki maguknak: a Tesla-főnök Elon Muskot. ","shortLead":"Az internetes hazugsággyárak új témát, illetve személyt néztek ki maguknak: a Tesla-főnök Elon Muskot. ","id":"20210312_alhir_halalhir_elon_musk_tesla_reszveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e10cc7-0fe1-4282-80f1-b4e30f81472c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_alhir_halalhir_elon_musk_tesla_reszveny","timestamp":"2021. március. 12. 08:03","title":"Terjed az álhír, miszerint Elon Muskot halálos baleset érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037a21c7-e0be-4c88-a254-10bf1646efc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabály az szabály.","shortLead":"A szabály az szabály.","id":"20210311_Lamborghini_Aventador_SVJ_lefoglalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=037a21c7-e0be-4c88-a254-10bf1646efc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbf6efa-6144-45af-9fb3-4e0f4c0f21c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_Lamborghini_Aventador_SVJ_lefoglalas","timestamp":"2021. március. 11. 08:14","title":"Tréleren vitték el a Lamborghinit, mert a gazdája elkésett az \"útadóval\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ismert Apple-elemző, Ming-Chi Kuo szerint megfordul a trend, és nem zsugorítani, hanem növelni fogja az iPhone-ba szerelt akkumulátorok méretét az Apple.","shortLead":"Az ismert Apple-elemző, Ming-Chi Kuo szerint megfordul a trend, és nem zsugorítani, hanem növelni fogja az iPhone-ba...","id":"20210311_apple_iphone_13_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c42e0a5-5354-4988-ad3b-251a44024e6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_apple_iphone_13_akkumulator","timestamp":"2021. március. 11. 13:03","title":"Nagyobb akkumulátort pakolhat az Apple az iPhone 13-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]