4000 forintot gombolt le egy nőről rendőri intézkedést színlelve a martinkai kisbolt előtt. Még egy kamu beszélgetést is eljátszott állítólagos feletteseivel.

Rendőri intézkedést színlelve bírságolt meg négyezer forintra egy nőt egy 50 éves férfi a Hajdúsámsonhoz tartozó Martinkán. Az eset még csütörtök délután történt az élelmiszerbolt előtt: a férfi azt állítva, hogy rendőr, nem megfelelő maszkviselés miatt rótt ki bírságot az áldozatra.

Az 50 éves nyírmártonfalvai férfi a hitelesség kedvéért egy ál-rendőrigazolványt is felmutatott a nőnek, majd egy színlelt telefonbeszélgetést is lefolytatott állítólagos feletteseivel. Miután megkapta a pénzt, felült kék villogóval ellátott kerékpárjára - amin a rendőrségi híradás szerint egy bilincs is lógott -, és elhajtott.

© police.hu

A Debreceni Rendőrkapitányság munkatársai néhány órán belül elfogták, ellene zsarolás miatt indítottak eljárást, és kezdeményezték letartóztatását is.