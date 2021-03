Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b13fb879-970f-4abf-beff-17d111829af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Andrást nemrég még a bíróság ítélte el nem jogerősen, most a miniszterelnök előterjesztésére kapott kitüntetést a köztársasági elnöktől.","shortLead":"Kovács Andrást nemrég még a bíróság ítélte el nem jogerősen, most a miniszterelnök előterjesztésére kapott kitüntetést...","id":"20210315_Az_Origo_ujsagiroja_allami_dijat_kapott_a_hiteles_es_magas_szinvonalu_munkajaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b13fb879-970f-4abf-beff-17d111829af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556c04f3-9e23-46c9-8026-86b997ac9c52","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Az_Origo_ujsagiroja_allami_dijat_kapott_a_hiteles_es_magas_szinvonalu_munkajaert","timestamp":"2021. március. 15. 16:09","title":"Az Origo újságírója állami díjat kapott a hiteles és magas színvonalú munkájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az utóbbi napokban több országban is leállították az oltóanyag használatát, miután vérrögképződéses esetekről kaptak bejelentést.","shortLead":"Az utóbbi napokban több országban is leállították az oltóanyag használatát, miután vérrögképződéses esetekről kaptak...","id":"20210314_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_vedooltas_astrazeneca_verrog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e225357-0da6-4758-86f5-11ddf1b031db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_vedooltas_astrazeneca_verrog","timestamp":"2021. március. 14. 22:23","title":"AstraZeneca: Nem utal arra tudományos adat, hogy az oltás vérrögképződést okozna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f717068-db48-4e4c-8cf3-e88225d59d42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonnali kérdéseket tettek fel a miniszterelnöknek ellenzéki képviselők a Parlamentben.","shortLead":"Azonnali kérdéseket tettek fel a miniszterelnöknek ellenzéki képviselők a Parlamentben.","id":"20210316_azonnalikerdesekorban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f717068-db48-4e4c-8cf3-e88225d59d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f3fd71-cf09-4be7-923e-6cd84abfb400","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_azonnalikerdesekorban","timestamp":"2021. március. 16. 16:33","title":"Orbán: Jakab Péter eljátssza, hogy szegény ember, miközben többszörös milliomos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6fece9-1126-4b61-b7d9-a1686f610ef4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több jel utal arra, hogy nem igazán kedvelik a vásárlók a csökkentett méretű iPhone 12-t, az iPhone 12 minit. Az Apple ezért vissza is fogja vele kapcsolatos megrendeléseit.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy nem igazán kedvelik a vásárlók a csökkentett méretű iPhone 12-t, az iPhone 12 minit...","id":"20210315_apple_iphone_12_mini_megrendelesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc6fece9-1126-4b61-b7d9-a1686f610ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e412ca26-ee2c-4cff-abcf-2be9f4b26489","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_apple_iphone_12_mini_megrendelesek","timestamp":"2021. március. 15. 18:03","title":"Egyre biztosabb: nagyon nem jött be az iPhone 12 mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2658b6-e814-485f-9038-ab6d7b7e064b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mondhatni, szinte már divattá vált, hogy a gyártók – elsősorban környezetvédelmi okokra hivatkozva – kihagyják új telefonmodelljük mellől a töltőt. A OnePlus viszont nem állt be a sorba, és a cég vezérigazgatója jelezte, lesz a töltő a hamarosan debütáló OnePlus 9-ben.","shortLead":"Mondhatni, szinte már divattá vált, hogy a gyártók – elsősorban környezetvédelmi okokra hivatkozva – kihagyják új...","id":"20210315_oneplus_9_tolto_a_dobozban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a2658b6-e814-485f-9038-ab6d7b7e064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05c8be4-4bad-4842-8168-114e8ccf7fd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_oneplus_9_tolto_a_dobozban","timestamp":"2021. március. 15. 20:03","title":"Szembe megy a OnePlus az iparággal: töltőt is ad majd az új a telefonjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163dab8d-12d9-4b75-b2cd-5c8b84ec7957","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Belgiumból nézve nemcsak a zavaros oltási helyzet aggasztó, hanem az is, hogy az elmúlt egy évben megrendült az európai alkoholpiac, így aztán a búfelejtésre is nehéz idők járnak.","shortLead":"Belgiumból nézve nemcsak a zavaros oltási helyzet aggasztó, hanem az is, hogy az elmúlt egy évben megrendült az európai...","id":"20210316_Szeretettel_Brusszelbol_Alkoholba_is_nehezebben_fojthatjuk_banatunkat_a_javany_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=163dab8d-12d9-4b75-b2cd-5c8b84ec7957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09c9ff-00aa-4f40-b31e-af6ebc3c5e7b","keywords":null,"link":"/360/20210316_Szeretettel_Brusszelbol_Alkoholba_is_nehezebben_fojthatjuk_banatunkat_a_javany_idejen","timestamp":"2021. március. 16. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Alkoholba is nehezebben fojthatjuk bánatunkat a jávány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömeges evakuálások lesznek szupervonatokkal, a hét második felétől.","shortLead":"Tömeges evakuálások lesznek szupervonatokkal, a hét második felétől.","id":"20210314_Megteltek_Parizsban_a_korhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b78a9f-797d-4af4-93ce-91d263210b84","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_Megteltek_Parizsban_a_korhazak","timestamp":"2021. március. 14. 20:52","title":"Megteltek Párizsban az intenzív osztályok, szuperexpresszekkel szállítják vidékre a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hajóbaleset Bajánál, nem tetszik a briteknek a Brexit, Navalnij bejelentkezett a \"koncentrációs táborból\". Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hajóbaleset Bajánál, nem tetszik a briteknek a Brexit, Navalnij bejelentkezett a \"koncentrációs táborból\". Ez a hvg360...","id":"20210316_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a8da34-0585-444f-82d9-379feb648697","keywords":null,"link":"/360/20210316_Radar360","timestamp":"2021. március. 16. 08:00","title":"Radar360: Nálunk marad az AstraZeneca, az osztrákok elszúrták a Pfizerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]