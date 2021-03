Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

A ma hatályban lévő intézkedések hétfőtől egy hétig biztosan fennmaradnak – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában az operatív törzs ülése után.

(Ez a többi között az éjszakai kijárási tilalmat, a boltok szolgálgatások többségének zárva tartását jelenti. Az általános iskolák és óvodák eleve április 7-ig voltak zárva, a digitális oktatást is addig hirdették meg.)

Azt mondta, további szigorításokat nehezen viselne a társadalom (Galgóczi Ágnes, az NNK főosztályvezetője múlt vasárnap felvetette, hogy a járvány terjedése miatt felmerülhet a megyénkénti eltérő szabályozás). Egyszerűbb lett volna most két hétről dönteni, de már érintette volna a húsvéti időszakot is.

A környező országokat figyelve egy hét alatt sok minden változhat, „meglátjuk, mi lesz.” Húsvét különösen kockázatos időszak, a járvány terjedése összefügg a találkozások számával, hiszen felkerekedik az ország, locsolkodás is van. „Az egész húsvét külön járványügyi kezelést igényel”, ennek a részleteit jövő héten mondja el.

A legnehezebb helyzetben a családok vannak, de az iskolák újra nyitására jó esély van. Bár sok a fiatal beteg – most hallotta azt az érdekes véleményt, hogy a megbetegedés, annak súlyos lefolyása és a cukorbetegség, túlsúly között összefüggés van -, de a többségük már szabadulni szeretne. Kéri az ő türelmüket is, „jó esély van arra, hogy szabad nyaruk lesz.”

Orbán tudja, hogy a kis- és középvállalkozásoknak is nehéz, a szolgálatóipar van a legnehezebb helyzetben, tőlük is kitartást kér. Bízzanak benne is, ha újra tudják indítani a gazdaságot – Orbán szerint igen -, akkor erős és bőséges lesz a következő gazdasági év.

Még egy fontos döntés született: miután az oltások számának növekedése a legfontosabb védekezési eszköz, azt kérte az operatív törzstől, hogy készítsék el az újraindítási tervet, középpontban a beoltottak számával.

Legyenek tervek arra, mi történjen 2,5-3-3,5 és 4 millió beoltott esetén. Lépésenként lehet nyitni, a beoltottak számához kötődően – hangsúlyozta Orbán.

A nyitás dátuma még nincs meg, akkor lehet megtenni az első lépést, mikor minden regisztrált 65 év feletti be lesz már oltva. Ők folyamatosan jelentkeznek, tehát ez rugalmas, de szerint nagyjából akkor érjük el ezt, mikor 2,5 millió ember lesz beoltva.

Azt is elmondta, minden héten 4-5-ször annyi embert oltanak be, mint ahányan megbetegszenek.

Mára a beoltottak száma meghaladja a 1,5 milliót, erről 1,26 millió ember kapott igazolást. Orbán elmondta, a csütörtök este lezárult nemzeti konzultációban részt vevők 65 százaléka azt mondta, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők kaphassanak felmentést bizonyos korlátozások alól. (A konzultáció alapján például meccsre, fesztiválra, koncertre csak ők mehetnének.) Igazolványt azok is kaphatnak, akik igazoltan átestek a fertőzésen, amit vagy PCR-teszt mutatott ki, vagy utólag az antigén.

Bejelentette azt is, minden eddiginél több, 213 ember halt meg, kórházban is többen vannak, mint valaha. Több mint 9 ezer emberről van szó, 1170 ember van lélegeztetőgépen. „Ez nem az a pillanat, mikor az intézkedéseken lazítani lehetne.”

Orbán most az új fertőzöttek számát nem mondta be, holott az is rekordot döntött, 10.759 új fertőzöttet találtak.

Hangsúlyozta, a kórházi kapacitás felét sem értük még el a lélegeztetett betegek esetén, ahogy több mint 11 ezer szabad kórházi ágy is van a koronavírusos betegek számára. A kérdés, hogy van-e elég orvos és ápoló, akik működtetik a rendszert. Orbán múlt hétvégén beszélt a kórházigazgatókkal, ami elmondása szerint megnyugtató volt. Ugyan mindenkinél hiányzott valami – orvos, ápoló, megfelelően elhelyezett intenzív-osztály -, de központi segítséggel mindenki meg tudja oldani a problémát.

A rezidenseket javarészt beoltották és vezényelték is, most a végzős medikushallgatók jönnek az oltásban – aminek a jogszabályi alapja is megvan már -, őket ezután vezénylik. Orbán szerint ők is lelkesek.

Orbán beszélt arról is, az ellenzék hagyja abba az oltásellenes kampányt, aki oltásellenes, kockára teszi az emberek életét. Ez Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester miatt került szóba, aki csütörtökön kiposztolta, senki nem kérte a kínai vakcinákat a kerületben, ezért azok visszakerültek. A kormánysajtó interpretációja szerint Szaniszló visszaküldte a vakcinákat, a DK szerint viszont a kormány hívta vissza azokat.

Beszéltek arról is, a kormány miért nem veszi igénybe a vidéki polgármesterek által kigondolt oltópontokat. Orbán azt mondja, ilyen zavaros híreket, mint ebben az ügyben, soha nem tapasztalt még, mindenkit arra kér, hogy ne üljön föl az álhíreknek és próbáljon meg a kormányra hallgatni.

Nem árul zsákbamacskát, nem derűs jó híreket osztani jön a rádióba, a valós helyzetről beszél.

Magyarországon sok ezer oltóponton adnak be oltást, nem abból van kevés, hanem vakcinából. A munka java részét a háziorvosokra bízták, azt kérte a kormányhivataloktól, hogy ha egy háziorvos úgy gondolja, a rendelője nem alkalmas az oltásra, a hivatal munkatársai menjenek ki és kérdezzék meg, miben segíthetnek, ne az oltási lehetőséget vigyék el onnan.

A kórházi oltópontok számát is tudják növelni, ha ez sem elég, arra is van tervük.

Lesújtó hír volt, hogy az AstraZenecából a vállaltnál 500 ezer adaggal kevesebb érkezik a következő két hónapban, ezt több kínai és orosz vakcinával igyekeznek pótolni.

Ennél a résznél Brüsszeleztek, a műsorvezető, Nagy Katalin felvetette, hogy egy brüsszeli nyilatkozat szerint a vakcinát a tagországok rendelték meg. Orbán azt mondja, ha a szerződéseket nyilvánosságra hozhatnák, akkor kiderülne a beszerzési lánc, de Brüsszelnek igenis nagy szerepe volt ebben, ő pedig most veri a fejét a falba, amiért elhitte, hogy a közös vakcina-beszerzés hatékonyabb.

„Ezt elszúrták” – mondta Orbán, aki szerint ez már a második nagy csalódás a közös európai politikát illetően. Az első nagy csalódás a migráció kezelése volt. A kevesebb vakcina „dörmögő mondatokat” fogalmaznak meg Európa-szerte, ő is így tesz, de ebből nem idéz. Nagy kisegíti, hogy a németek például szarkupacnak nevezték őket.

Arról is beszélt, soha ennyi boldogtalan embert nem látott, a kontinens rossz lelki állapotban van. Úgy gondolja, az országot lelkileg is újra kell majd indítani, és újra egyesíteni is kell. Ez meghaladja a politikusok feladtát, itt a művészekre, egyházakra is szükség van.

Szóba került az európai vakcinaútlevél is – ami az orosz és kínai oltással rendelkezőket adott esetben hátrányosan érintheti -, amit Orbán azzal csapott le, hogy Brüsszeltől most nem útlevélszabályokat várunk, hanem vakcinát.

A műsor legvégén a Néppárti kilépés volt a téma, az elmúlt éveket Orbán annyival intézte el, hogy „jó volt, szép volt, elég volt.”

Az első nagy töréspont a migráció volt, bár a rezsicsökkentéshez sem kaptak támogatást. „Eltávolodtak egymástól a gondolatok. Most beesett a világjárvány, és ahelyett, hogy segítenének bennünket, folytatják a nyüstölést, szabályzatot módosítanak, hogy hogyan lehetne őket még jobban megfogni. Az egész méltatlan és célszerűtlen, ilyenkor legjobb, ha az ember veszi a kalapját.”

Kapcsolatban van a lengyel miniszterelnökkel és olasz vezetőkkel, ez a hármas próbálja újraszervezni az európai jobboldalt, közösen tervezik a jövőt.