[{"available":true,"c_guid":"d538581c-0dcf-4938-a5be-487cab161bd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 81 éves asszony az RTL Híradónak azt mondta, nagyon örült, hogy behívták oltásra, de mikor meglátta a sort, legszívesebben sarkonfordult volna. A kórháznál azt mondták, technikai hiba miatt kétnapnyi embert hívtak be egyszerre. A koronavírus sajtóközpont szerint ahogy a kórház észlelte a hibát, beállított még egy csapatot, így rekordszámú embert tudtak beoltani. ","shortLead":"A 81 éves asszony az RTL Híradónak azt mondta, nagyon örült, hogy behívták oltásra, de mikor meglátta a sort...","id":"20210321_Legalabb_150_ember_allt_elottunk_az_oltopontnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d538581c-0dcf-4938-a5be-487cab161bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfe6fd4-ea67-412d-909c-729a7f221592","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Legalabb_150_ember_allt_elottunk_az_oltopontnal","timestamp":"2021. március. 21. 19:59","title":"\"Legalább 150 ember állt előttünk az oltópontnál\" - 2,5 órát várt egy idős nő Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee69628f-c38a-4959-9dc7-a964fe0e2afb","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Az Invitech 2019 nyarán szervezte át működését a hatékonyság növelése és a piaci trendekhez való minél jobb alkalmazkodás érdekében. Ekkor jött létre az önálló vállalati szolgáltatások üzletág, amelynek feladatköre kiterjed a cég infrastruktúrájára épülő, menedzselt távközlési és IT-szolgáltatásaira, valamint korszerű felhő és sokrétű IT-biztonsági megoldásainak kialakítására és fejlesztésére. Az üzletág vezetője az Invitechben már korábban több vezetői posztot is betöltő Kemendi Zsolt. A vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettesét a Tungsram számára végzett, speciális kihívást jelentő feladatról és annak tapasztalatiról kérdeztük.","shortLead":"Az Invitech 2019 nyarán szervezte át működését a hatékonyság növelése és a piaci trendekhez való minél jobb...","id":"invitech_20210311_Megtisztelo_hogy_reszesei_lehetunk_a_Tungsram_sikertortenetenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee69628f-c38a-4959-9dc7-a964fe0e2afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b8a686-dcdb-4c12-8be1-c742cd4604d1","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20210311_Megtisztelo_hogy_reszesei_lehetunk_a_Tungsram_sikertortenetenek","timestamp":"2021. március. 23. 07:30","title":"„Megtisztelő, hogy részesei lehetünk a Tungsram sikertörténetének”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"18451ce8-9c06-4dda-9387-f2c41ffad7b4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magántőkealap van a háttérben, annak tulajdonosa nem ismert, de az azt igazgató cég vezetőjének kiléte árulkodó.","shortLead":"Magántőkealap van a háttérben, annak tulajdonosa nem ismert, de az azt igazgató cég vezetőjének kiléte árulkodó.","id":"202111_corvin_ter_13_muemlekmaganalapban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18451ce8-9c06-4dda-9387-f2c41ffad7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3c9391-86b0-4980-86c2-22440a7c6868","keywords":null,"link":"/360/202111_corvin_ter_13_muemlekmaganalapban","timestamp":"2021. március. 22. 11:15","title":"A Vár aljában lévő műemlék épület kerül kormányközelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbeb709-b383-4e70-8b9c-f3244936774d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elek Gábor csapata 29-23-ra kapott ki Oroszországtól a győri olimpiai selejtezőtorna vasárnapi, utolsó fordulójának zárómérkőzésén.","shortLead":"Elek Gábor csapata 29-23-ra kapott ki Oroszországtól a győri olimpiai selejtezőtorna vasárnapi, utolsó fordulójának...","id":"20210321_magyar_ni_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccbeb709-b383-4e70-8b9c-f3244936774d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a74dbdf-dcf3-4786-8f56-5d99504422a2","keywords":null,"link":"/sport/20210321_magyar_ni_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 21. 22:35","title":"Nem bírt az olimpiai bajnokkal a magyar női kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8fcb59-7225-4367-846c-4278d25b2cca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február vége óta már nem lehetett újonnan megvásárolni két iMac-et, most pedig végleg kivették azokat a kínálatból.","shortLead":"Február vége óta már nem lehetett újonnan megvásárolni két iMac-et, most pedig végleg kivették azokat a kínálatból.","id":"20210322_apple_imac_m1_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d8fcb59-7225-4367-846c-4278d25b2cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ad3452-d441-47e1-8404-b2b57df64c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_apple_imac_m1_processzor","timestamp":"2021. március. 22. 14:03","title":"Helyet csinálhatott az Apple, jöhetnek a saját processzorral szerelt iMac-ek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"999f1a65-73dc-40c9-a0aa-e298d8b88dee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár Ruanda sokat fejlődött a higiénia terén, túlzottan ambiciózusnak tűnik a kormány terve, hogy 2024-re minden háztartásban legyen vezetékes víz. Egy startup lát fantáziát a dologban.","shortLead":"Bár Ruanda sokat fejlődött a higiénia terén, túlzottan ambiciózusnak tűnik a kormány terve, hogy 2024-re minden...","id":"202111_feltalaltak_atiszta_vizet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=999f1a65-73dc-40c9-a0aa-e298d8b88dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a036144-925f-4e6a-9c42-63da58326be9","keywords":null,"link":"/360/202111_feltalaltak_atiszta_vizet","timestamp":"2021. március. 21. 16:00","title":"Jótett helyébe profitot várnak - Ruandában mindenkinek kincs az ivóvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A török kormánypárt szerint a nők védelmére hozott egyezmény szövege is felelős az egyre több válásért. Joe Biden közleményben fejezte ki csalódottságát.","shortLead":"A török kormánypárt szerint a nők védelmére hozott egyezmény szövege is felelős az egyre több válásért. Joe Biden...","id":"20210321_Az_USA_es_Europa_is_nekiment_Torokorszagnak_az_Isztambuli_Egyezmenybol_valo_kilepes_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f4a85c-bd5c-4948-8cd3-81a4cf256c41","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Az_USA_es_Europa_is_nekiment_Torokorszagnak_az_Isztambuli_Egyezmenybol_valo_kilepes_miatt","timestamp":"2021. március. 21. 19:19","title":"Az USA és Európa is nekiment Erdogannak az Isztambuli Egyezményből való kilépés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország legnagyobb koncertszervező cégének alapítója a koronavírus-fertőzés szövődményeibe halt bele. ","shortLead":"Magyarország legnagyobb koncertszervező cégének alapítója a koronavírus-fertőzés szövődményeibe halt bele. ","id":"20210322_Meghalt_Brady_Marton_koncertszervezo_o_hozta_Budapestre_a_Rolling_Stonest_es_Eric_Claptont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1304275c-ae4b-476f-b253-0dcee7ded7e1","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Meghalt_Brady_Marton_koncertszervezo_o_hozta_Budapestre_a_Rolling_Stonest_es_Eric_Claptont","timestamp":"2021. március. 22. 11:05","title":"Meghalt Brády Márton koncertszervező, ő hozta Budapestre a Rolling Stonest és Eric Claptont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]