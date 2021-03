Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2595f8cf-ab9b-47e3-95f0-dfa8ac78b313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdeményezték az előzetes letartóztatását a rongálással gyanúsított férfinak.","shortLead":"Kezdeményezték az előzetes letartóztatását a rongálással gyanúsított férfinak.","id":"20210324_Elkaptak_a_godolloi_templomban_gyujtogato_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2595f8cf-ab9b-47e3-95f0-dfa8ac78b313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24553c8-1bb5-4870-91c1-87bc210dc4a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Elkaptak_a_godolloi_templomban_gyujtogato_ferfit","timestamp":"2021. március. 24. 08:14","title":"Elkapták a gödöllői templomban gyújtogató férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e8951e-7fa9-4f5c-ade4-7500ca211340","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hollandiai Tilburgban a Tesla Model X és S típusokat szerelték össze.","shortLead":"A hollandiai Tilburgban a Tesla Model X és S típusokat szerelték össze.","id":"20210323_Leepiti_elso_europai_uzemet_a_Tesla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55e8951e-7fa9-4f5c-ade4-7500ca211340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5419c47-bd2f-48b3-a1d4-d3cc0bdde5ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_Leepiti_elso_europai_uzemet_a_Tesla","timestamp":"2021. március. 23. 09:41","title":"Leépíti első európai üzemét a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vicc, egy rossz vicc, írja a Süddeutsche Zeitung azokról a szigorításokról, amelyeket a német kancellár a tartományi kormányfőkkel hozott tető alá a járvány megfékezésére. ","shortLead":"Vicc, egy rossz vicc, írja a Süddeutsche Zeitung azokról a szigorításokról, amelyeket a német kancellár a tartományi...","id":"20210324_Vezeto_nemet_lap_A_virus_uzeni_a_kancellarnak_koszoni_szepen_jol_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6315dd8b-eed9-410a-a950-aa1b6b0ee838","keywords":null,"link":"/360/20210324_Vezeto_nemet_lap_A_virus_uzeni_a_kancellarnak_koszoni_szepen_jol_van","timestamp":"2021. március. 24. 07:08","title":"Vezető német lap: A vírus üzeni a kancellárnak: köszöni szépen, jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08df0f-c792-42c2-a91a-b7b0b2c1f243","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az argentin zeneszerző, Astor Piazzolla születésének centenáriumára kiadott lemezek között Lucienne Renaudin Varyé egészen különleges, trombitahangon szól rajta a bandoneón. \r

\r

","shortLead":"Az argentin zeneszerző, Astor Piazzolla születésének centenáriumára kiadott lemezek között Lucienne Renaudin Varyé...","id":"202111_cd__vilagpolgar_vilagtango_lucienne_renaudin_vary_piazzolla_stories","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a08df0f-c792-42c2-a91a-b7b0b2c1f243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcf78a7-4cb9-43e8-ad04-0b7192950056","keywords":null,"link":"/360/202111_cd__vilagpolgar_vilagtango_lucienne_renaudin_vary_piazzolla_stories","timestamp":"2021. március. 24. 14:30","title":"Piazzolla 100 - Elállítja a lélegzetet az ifjú francia trombitás virtuozitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az embereknél, hanem az állatoknál is problémákat okozhat a koronavírus sokkal fertőzőbbnek tartott brit variánsa.","shortLead":"Nemcsak az embereknél, hanem az állatoknál is problémákat okozhat a koronavírus sokkal fertőzőbbnek tartott brit...","id":"20210324_koronavirus_brit_mutacio_varians_haziallatok_szivizomgyulladas_macska_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024abaa9-bf29-4c46-b493-9dc0572042e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_koronavirus_brit_mutacio_varians_haziallatok_szivizomgyulladas_macska_kutya","timestamp":"2021. március. 24. 08:03","title":"Gond lehet, hogy az újabb vírusmutációk a háziállatokra is veszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több millió hektárnak lehet új gazdája az osztatlan közös tulajdon rendezésével, aminek a végén egy zárt birtokrendszer jöhet létre. Aki kimarad, az végleg lemarad.","shortLead":"Több millió hektárnak lehet új gazdája az osztatlan közös tulajdon rendezésével, aminek a végén egy zárt birtokrendszer...","id":"20210323_Foldindulas_osztatlan_kozos_tulajdon_termofold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d10423c-92a3-4109-b3a3-b188c8b6eb8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Foldindulas_osztatlan_kozos_tulajdon_termofold","timestamp":"2021. március. 23. 11:15","title":"A kárpótláshoz hasonló mozgás indulhat meg hamarosan a földpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cdc1b86-edc5-403f-a1d9-9faf7aceb205","c_author":"Szvetelszky Zsuzsanna","category":"hvgkonyvek","description":"Miben áll a történetek hatása, befolyása? Miért van az, hogy az emberek a magukról és a társaikról szóló információkat leginkább sztorik formájában szeretik megosztani? Hogyan tudnak a narratívák érzelmeket – például félelmet - ébreszteni úgy, hogy magát a félelmet kiváltó ingert nem kell személyesen megtapasztalni? Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus gondolatai Robert Shiller Narratív közgazdaságtan című könyvéről.","shortLead":"Miben áll a történetek hatása, befolyása? Miért van az, hogy az emberek a magukról és a társaikról szóló információkat...","id":"20210323_robert_shiller_narrativ_kozgazdasagtan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cdc1b86-edc5-403f-a1d9-9faf7aceb205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba360de-635e-4cf7-a6a8-a42e90522e8d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210323_robert_shiller_narrativ_kozgazdasagtan","timestamp":"2021. március. 23. 19:13","title":"Az igazság kevés ahhoz, hogy megfékezze a hamis narratívát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7508ab-7fce-4bd1-a6bc-f14942ee2974","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fáradtság, légszomj, szorongás, alvászavar, depresszió, szív- és érrendszeri problémák. A Covid–19-en átesett emberek állapotát hosszú távon vizsgáló felmérések rendre arra az eredményre jutnak, hogy aggasztó szövődményei lehetnek a fertőzésnek. ","shortLead":"Fáradtság, légszomj, szorongás, alvászavar, depresszió, szív- és érrendszeri problémák. A Covid–19-en átesett emberek...","id":"20210323_Harombol_egy_fertozott_honapokkal_kesobb_is_a_Covid_szovodmenyeivel_kuszkodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af7508ab-7fce-4bd1-a6bc-f14942ee2974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6892ab9f-ab35-458c-ac51-d6b70d70c74a","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Harombol_egy_fertozott_honapokkal_kesobb_is_a_Covid_szovodmenyeivel_kuszkodik","timestamp":"2021. március. 23. 11:53","title":"Háromból egy fertőzőtt hónapokkal később is a Covid szövődményeivel küszködik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]