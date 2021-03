Egy tévétársaság éppen rendőrökkel akciózott, amikor tavaly novemberben egy riasztás során elfogták Szájer József fideszes EP-képviselőt is, aki egy csatornán menekült egy illegális partiról.

A belga VTM televíziós csatorna csütörtökön este mutatja be azt a riportot, amelyben állításuk szerint többek között Szájer Jószef fideszes politikus elfogása is látható, aki tavaly november végén egy illegális szexpartiról menekült el egy ereszcsatornán, azonban az utcán pont az egyik érkező rendőrjárőrrel találkozott. Kiderül a filmből, hogy az utcán elfogott férfira a rendőrök figyelmét egy járókelő hívta fel, aki látta, hogy az illető lemászott az ereszen és azt gondolta, hogy egy tolvajjal van dolga. Ezekkel a rendőrökkel volt a csatorna stábja is, amelynek filmjéből már előzetest hozott nyilvánosságra a Het Laatste Nieuws.

A filmben az látható, hogy több rendőr veszi körül az utcán az elfogott férfit, akit a terpeszben, felemelt kézzel a falhoz állítottak, megmotozták és kikérdezték. A videóban Szájerként azonosított férfin melegítőnadrág, sötét kabát és szivárványszínű kötött sapka volt. Megkérdezték tőle, hogy szüksége van-e mentőre, mert kisebb sérülést szenvedett bal kezén menekülés közben, de a képviselő nemleges választ adott, majd tájékoztatták arról, hogy el fognak menni a lakására, valószínűeg azért, hogy iratokkal is igazolni tudja magát. A hátizsákjában extasy-tablettát találtak, amiről a férfi azt mondta, hogy nem az övé.

A riport Szájer Józsefet a "jobboldali nacionalista párt" európai parlamenti képviselőjének nevezte, aki ellenezte a melegek egyenlő jogait, valamint Orbán Viktor bizalmasa.

A több mint húsz fős melegpartit illegálisan, a koronaszabályok megszegésével szervezték, emiatt minden résztvevő és a szervező is büntetést kap, Szájer ellen pedig jelenleg is folyik az eljárás kábítószerbűncselekmény miatt.

Az esetet követően Szájer József lemondott EP-mandátumáról.