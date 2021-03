Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tervezett béremeléseket 2023 márciusáig felfüggesztik Vatikánban.","shortLead":"A tervezett béremeléseket 2023 márciusáig felfüggesztik Vatikánban.","id":"20210324_Ferenc_papa_Vatikan_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63d3e99-2f4e-4af8-acb0-986a095b7ab5","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Ferenc_papa_Vatikan_fizetes","timestamp":"2021. március. 24. 19:30","title":"Ferenc pápa lecsökkenti a bíborosok fizetését a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e60dc7-b4c2-4a60-b634-ee956e3bb24a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mostani uniós ciklusban 4265 milliárd forint jut a vidékfejlesztésre, a következő hét év alatt ebből 750 milliárd forintra az élelmiszer-feldolgozók pályázhatnak. A keret háromnegyede a nagyvállalatoknak juthat.","shortLead":"A mostani uniós ciklusban 4265 milliárd forint jut a vidékfejlesztésre, a következő hét év alatt ebből 750 milliárd...","id":"20210325_A_videkfejlesztesi_penz_otode_az_elelmiszeriparba_csuroghat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24e60dc7-b4c2-4a60-b634-ee956e3bb24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29527af0-bda6-4fdd-8409-d850539571c9","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_A_videkfejlesztesi_penz_otode_az_elelmiszeriparba_csuroghat","timestamp":"2021. március. 25. 16:05","title":"A vidékfejlesztési pénz hatoda az élelmiszeriparba csuroghat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0aa0a9-28ff-4299-9010-1e88e66deafd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai kormányülésen született döntéseket ismertette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter: alakul a nyitási terv, de alapvető változtatásra mostanában ne számítson senki.","shortLead":"A szerdai kormányülésen született döntéseket ismertette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter: alakul...","id":"20210325_Kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd0aa0a9-28ff-4299-9010-1e88e66deafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e87877-ad31-4b49-b5dd-5ddc0f7b7db2","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Kormanyinfo","timestamp":"2021. március. 25. 11:01","title":"Kormányinfó: 2,5 millió oltás után nyitnak az iskolák, beoltják a pedagógusokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0816f6d8-f01f-4a87-a9d0-9629f563a140","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese szerint több megyében \"csúcson van\" a kórházban ápoltak száma.

","shortLead":"Az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese szerint több megyében \"csúcson van\" a kórházban ápoltak száma.

","id":"20210324_onkentes_koronavirus_beteg_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0816f6d8-f01f-4a87-a9d0-9629f563a140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5b62eb-ba0e-41e1-8f75-c299aa9a9157","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_onkentes_koronavirus_beteg_covid","timestamp":"2021. március. 24. 11:29","title":"Ötszáz önkéntes jelentkezett eddig Covid-betegek kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország középső részén várható csapadék elsősorban.","shortLead":"Az ország középső részén várható csapadék elsősorban.","id":"20210324_Havas_eso_hozapor_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbca9ea6-5356-4604-89b6-d5496c923105","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Havas_eso_hozapor_idojaras","timestamp":"2021. március. 24. 06:18","title":"Havas eső és hózápor is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88780402-edd1-492c-82a2-211a53ddfeb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 1467 beteg szorul.\r

","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 1467 beteg szorul.\r

","id":"20210325_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy_lelegezetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88780402-edd1-492c-82a2-211a53ddfeb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9679453-8034-4c5c-831b-31c5c57b6984","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy_lelegezetogep","timestamp":"2021. március. 25. 09:18","title":"Koronavírus: 272 elhunyt, 9637 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8b9a67-8182-4757-a97b-42526f53cddc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"„Bensőséges, személyes részvétellel megrendezett, de biztonságos” gálát tervezett Steven Soderbergh és két producertársa a 93. Oscar-díjátadóra, amelyről kizárták az online bejelentkezés lehetőségét. A járvány miatt már elfogadottá vált zoomos részvétel elvetése azonban számos Oscar-jelöltnek okoz fejfájást, mivel költséges és nehéz megszervezni személyes megjelenésüket.","shortLead":"„Bensőséges, személyes részvétellel megrendezett, de biztonságos” gálát tervezett Steven Soderbergh és két...","id":"20210325_Oscar_gala_szemelyes_jelenlet_online_bejelentkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b8b9a67-8182-4757-a97b-42526f53cddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf062d2a-b576-49aa-a5ad-90e39cc667f1","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Oscar_gala_szemelyes_jelenlet_online_bejelentkezes","timestamp":"2021. március. 25. 12:57","title":"Nem lesz online bejelentkezés az Oscaron, pedig számos jelöltnek probléma az utazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ed4e26-4b96-4073-a019-ac595992eb01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leginkább azok maradnak védettek a fertőzés után 180 nappal is, akik súlyos klinikai tünetekkel estek át a koronavírus okozta betegségen.","shortLead":"Leginkább azok maradnak védettek a fertőzés után 180 nappal is, akik súlyos klinikai tünetekkel estek át a koronavírus...","id":"20210324_koronavirus_vedettseg_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50ed4e26-4b96-4073-a019-ac595992eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c0c234-87ca-439d-a27b-5944a8783919","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_koronavirus_vedettseg_fertozes","timestamp":"2021. március. 24. 11:56","title":"Jakab: Fél évvel a betegség után a betegek 61 százaléka védett az újabb fertőzéstől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]