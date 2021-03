Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tervezett béremeléseket 2023 márciusáig felfüggesztik Vatikánban.","shortLead":"A tervezett béremeléseket 2023 márciusáig felfüggesztik Vatikánban.","id":"20210324_Ferenc_papa_Vatikan_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63d3e99-2f4e-4af8-acb0-986a095b7ab5","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Ferenc_papa_Vatikan_fizetes","timestamp":"2021. március. 24. 19:30","title":"Ferenc pápa lecsökkenti a bíborosok fizetését a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de1d91f-b31c-4044-a750-946f18b0737d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A falusi Magyarország bajainak gyökere, hogy a földet elvették az emberektől – mondja Bukta Imre, akinek saját családjában is inkább eladták a kárpótlási jegyeket. A szülőfalujába hazaköltözött képzőművész mellett megismerjük a helyi fiatalokat hétköznapjait is. Másik Magyarország, első rész. ","shortLead":"A falusi Magyarország bajainak gyökere, hogy a földet elvették az emberektől – mondja Bukta Imre, akinek saját...","id":"20210323_Doku360_Masik_Magyarorszag_elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3de1d91f-b31c-4044-a750-946f18b0737d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8763369e-8151-47c5-8b33-aec4aadabdb3","keywords":null,"link":"/360/20210323_Doku360_Masik_Magyarorszag_elso_resz","timestamp":"2021. március. 23. 19:00","title":"Doku360: Negyven év szocializmus elég volt, hogy a vidéki ember nyűgnek érezze a földet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eae12d5-833c-454f-8503-9e268cd50467","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nyolcvanhét éves korában elhunyt George Segal amerikai színész, akit a Nem félünk a farkastól című film mellékszereplőjeként Oscar-díjra jelöltek, és az Egy kis előkelőség című vígjátékért Golden Globe-díjjal jutalmaztak.","shortLead":"Nyolcvanhét éves korában elhunyt George Segal amerikai színész, akit a Nem félünk a farkastól című film...","id":"20210324_Meghalt_George_Segal_Golden_Globedijas_amerikai_szinesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eae12d5-833c-454f-8503-9e268cd50467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bff155-fbb7-4ddf-b09c-8d1f28cd2c48","keywords":null,"link":"/kultura/20210324_Meghalt_George_Segal_Golden_Globedijas_amerikai_szinesz","timestamp":"2021. március. 24. 13:06","title":"Meghalt George Segal Golden Globe-díjas amerikai színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu-nak többen is arról számoltak be, hogy helyi Fidesz-irodákból vagy egy kormánypárti vezetésű önkormányzattól hívták fel őket.","shortLead":"A 24.hu-nak többen is arról számoltak be, hogy helyi Fidesz-irodákból vagy egy kormánypárti vezetésű önkormányzattól...","id":"20210324_Adatbazis_telefon_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4323d404-a8e5-419e-8bfd-5bde108232db","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Adatbazis_telefon_oltas","timestamp":"2021. március. 24. 18:23","title":"Fideszes szervezetek telefonon hívogatnak embereket, hogy oltassák be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9f0324-fd4d-4106-a16e-5663227806a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-csoport spanyolországi részlegénél is jönnek hamarosan a teljesen elektromos újdonságok. ","shortLead":"A Volkswagen-csoport spanyolországi részlegénél is jönnek hamarosan a teljesen elektromos újdonságok. ","id":"20210324_Sorozatgyartasba_kerul_a_Cupra_latvanyos_elektromos_crossvere_a_Tavascan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be9f0324-fd4d-4106-a16e-5663227806a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2705fb32-6b9b-4223-bbcb-169554a0eaa4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_Sorozatgyartasba_kerul_a_Cupra_latvanyos_elektromos_crossvere_a_Tavascan","timestamp":"2021. március. 24. 15:29","title":"Sorozatgyártásba kerül a Cupra látványos elektromos crossvere, a Tavascan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b969fb44-6988-4593-b441-c08f2f761d97","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kompromisszumok révén végül az Összefogás is beszállt az új tömörülés megalapításába.","shortLead":"Kompromisszumok révén végül az Összefogás is beszállt az új tömörülés megalapításába.","id":"20210323_szlovakia_magyar_partok_szovetseg_megallapodas_uj_part","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b969fb44-6988-4593-b441-c08f2f761d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e62a5b1-2225-48de-8052-72d32ba7373c","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_szlovakia_magyar_partok_szovetseg_megallapodas_uj_part","timestamp":"2021. március. 23. 18:06","title":"Szövetség néven alakul egységes magyar párt Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20024c9f-4516-44e4-b73c-6264c3b625ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén Tóth Dávid olimpikon keresi majd a párját a műsorban. ","shortLead":"Idén Tóth Dávid olimpikon keresi majd a párját a műsorban. ","id":"20210325_Visszater_a_TV2re_A_Nagy_O","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20024c9f-4516-44e4-b73c-6264c3b625ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff289390-3da1-4e69-9d20-1c863c3191a4","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Visszater_a_TV2re_A_Nagy_O","timestamp":"2021. március. 25. 16:24","title":"Visszatér a TV2-re A Nagy Ő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0816f6d8-f01f-4a87-a9d0-9629f563a140","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese szerint több megyében \"csúcson van\" a kórházban ápoltak száma.

","shortLead":"Az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese szerint több megyében \"csúcson van\" a kórházban ápoltak száma.

","id":"20210324_onkentes_koronavirus_beteg_covid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0816f6d8-f01f-4a87-a9d0-9629f563a140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5b62eb-ba0e-41e1-8f75-c299aa9a9157","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_onkentes_koronavirus_beteg_covid","timestamp":"2021. március. 24. 11:29","title":"Ötszáz önkéntes jelentkezett eddig Covid-betegek kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]