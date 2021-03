Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde","c_author":"HVG","category":"360","description":"A tranzakció lebonyolításához az állam megemelte a beruházó cég alaptőkéjét.","shortLead":"A tranzakció lebonyolításához az állam megemelte a beruházó cég alaptőkéjét.","id":"20210324_PAKS_II_jokora_tokeemeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc68f59-3172-4770-9dfa-c81872dd06e8","keywords":null,"link":"/360/20210324_PAKS_II_jokora_tokeemeles","timestamp":"2021. március. 24. 12:00","title":"Újabb tízmillárdok mentek a Paks II.-re felvett orosz hitel törlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hetek történéseire válaszul adott ki az Európai Gyógyszerügynökséggel közös tájékoztatót az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.","shortLead":"Az elmúlt hetek történéseire válaszul adott ki az Európai Gyógyszerügynökséggel közös tájékoztatót az Országos...","id":"20210325_ogyei_astrazeneca_tajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8874492a-ff65-4e3e-b03d-b52cfe3ca6e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_ogyei_astrazeneca_tajekoztato","timestamp":"2021. március. 25. 10:21","title":"Kiadta az OGYÉI, mire kell figyelni az AstraZeneca-oltás beadása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc535e04-3b3f-4652-8fff-e463e06e0a25","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több mint száz éve annak, hogy Nikola Tesla, a zseniális szerb–amerikai feltaláló adótoronyról próbált energiát továbbítani. Amit rádióhullámokkal meg lehetett tenni, az akkor az elektromossággal nem sikerült. A tervet most eleveníti fel Új-Zélandon az Emrod cég és a Powerco áramszolgáltató. ","shortLead":"Több mint száz éve annak, hogy Nikola Tesla, a zseniális szerb–amerikai feltaláló adótoronyról próbált energiát...","id":"202109_vezetek_nelkuli_tavvezetek_teslanak_igaza_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc535e04-3b3f-4652-8fff-e463e06e0a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68211591-5819-4bf4-9933-414913cfc439","keywords":null,"link":"/360/202109_vezetek_nelkuli_tavvezetek_teslanak_igaza_lesz","timestamp":"2021. március. 24. 18:30","title":"Teslának igaza volt? Vezeték nélkül továbbítanának áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14a6ad3-ec8d-458f-bd74-e951fdfd0712","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Agility Robotics fej nélkül, emberméretű testtel készítette el a Digit nevű robotja végső változatát, ami a jövőben az amerikaiak által rendelt csomagokat szállíthatja majd ki.","shortLead":"Az amerikai Agility Robotics fej nélkül, emberméretű testtel készítette el a Digit nevű robotja végső változatát, ami...","id":"20210325_agility_robotics_digit_csomagszallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c14a6ad3-ec8d-458f-bd74-e951fdfd0712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efede248-254b-4509-ae87-a661f5368be5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_agility_robotics_digit_csomagszallitas","timestamp":"2021. március. 25. 09:03","title":"Illedelmesen bekopog, majd az ajtó előtt hagyja a csomagot – csak éppen nincs feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0783db29-3520-4bad-90c9-b5c48f35cc90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A toxikológus Zacher Gábor szerint valóban nagyon sok a beteg.","shortLead":"A toxikológus Zacher Gábor szerint valóban nagyon sok a beteg.","id":"20210324_zacher_gabor_koronavirus_korhaz_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0783db29-3520-4bad-90c9-b5c48f35cc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56b4140-933d-4f3b-aac3-b21200baeada","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_zacher_gabor_koronavirus_korhaz_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 24. 12:30","title":"Zacher: Tényleg nagyon nagy gáz van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994fc208-7696-48df-b490-6e03f8c09d2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonhárom év után vették elő a Népi Rablétet Péterfy Borival az egyik főszerepben, amelyet több mint tíz éve nem játszottak. Látható lesz a Jubileumi beszélgetések című, kétéves előadás is.","shortLead":"Huszonhárom év után vették elő a Népi Rablétet Péterfy Borival az egyik főszerepben, amelyet több mint tíz éve nem...","id":"20210324_Pinter_Bela_ujra_bemutatja_a_legelso_eloadasat_a_neten_lesz_lathato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=994fc208-7696-48df-b490-6e03f8c09d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e77f9f-15ff-402d-a6f2-d8be1019b4f5","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Pinter_Bela_ujra_bemutatja_a_legelso_eloadasat_a_neten_lesz_lathato","timestamp":"2021. március. 24. 16:19","title":"Pintér Béla újra bemutatja a legelső előadását, a neten lesz látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nekik is meg kell szokni az új környezetet és az új embereket.","shortLead":"Nekik is meg kell szokni az új környezetet és az új embereket.","id":"20210325_Kisebb_kikepzes_utan_visszatertek_a_Feher_Hazba_a_Biden_hazaspar_nemetjuhaszai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ce8dee-c104-4430-9caf-49e7bbb091ad","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Kisebb_kikepzes_utan_visszatertek_a_Feher_Hazba_a_Biden_hazaspar_nemetjuhaszai","timestamp":"2021. március. 25. 09:24","title":"Kisebb kiképzés után visszatértek a Fehér Házba a Biden házaspár németjuhászai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,8 százalékkal bővülhet a gazdaság 2021-ben, az átlagos reálkereset viszont alig fog nőni. A kormány folytatja a pénzszórást, az éves hiány a GDP 7,7 százaléka, az államadósság 80,2 százalék lehet.","shortLead":"3,8 százalékkal bővülhet a gazdaság 2021-ben, az átlagos reálkereset viszont alig fog nőni. A kormány folytatja...","id":"20210324_A_jegybankinal_pesszimistabb_elorejelzes_erkezett_2021re","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fd339d-d752-4b55-a399-6ba1f93a1ad5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_A_jegybankinal_pesszimistabb_elorejelzes_erkezett_2021re","timestamp":"2021. március. 24. 11:10","title":"A jegybankinál pesszimistább előrejelzés érkezett 2021-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]