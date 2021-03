Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e59ffa59-d1dc-4382-a5ae-0ea97acdf025","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"November óta csaknem 3000 konténert nyelt el csak a Csendes-óceán, az Egyesült Államokba tartó teherhajókról estek le. ","shortLead":"November óta csaknem 3000 konténert nyelt el csak a Csendes-óceán, az Egyesült Államokba tartó teherhajókról estek le. ","id":"20210325_Elkepeszto_mennyisegu_kontener_potyog_az_oceanjarokrol_a_vizbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e59ffa59-d1dc-4382-a5ae-0ea97acdf025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73698285-31c5-4f92-9ef2-67e2d5949204","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_Elkepeszto_mennyisegu_kontener_potyog_az_oceanjarokrol_a_vizbe","timestamp":"2021. március. 25. 13:03","title":"Elképesztő mennyiségű konténer potyog a teherhajókról az óceánokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9234a37-7881-486d-880b-538951398993","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számítások szerint a vírusrészecskék akár 5 perc alatt is átjuthatnak egy másik lakásba az épületek közti csőhálózaton, ha nincs, ami akadályozná a légáramlást.","shortLead":"Számítások szerint a vírusrészecskék akár 5 perc alatt is átjuthatnak egy másik lakásba az épületek közti csőhálózaton...","id":"20210324_wc_kagylo_szellozo_aeroszol_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9234a37-7881-486d-880b-538951398993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda6a5ca-864e-424c-b7cb-b2c4229dca98","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_wc_kagylo_szellozo_aeroszol_koronavirus","timestamp":"2021. március. 24. 09:38","title":"Ennél jobban nem is lehetne elmagyarázni, miért kell gyakran szellőztetni egy járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlovák kutatók a Science-ben írnak arról, hogy jelentősen képes lassítani a járványt a gyorstesztekkel való tömeges szűrés.","shortLead":"Szlovák kutatók a Science-ben írnak arról, hogy jelentősen képes lassítani a járványt a gyorstesztekkel való tömeges...","id":"20210325_szlovakia_tomeges_szures_mukodik_a_koronavirus_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdd1f1e-e4ef-465c-a996-9ff5ab43e021","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_szlovakia_tomeges_szures_mukodik_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. március. 25. 14:35","title":"70 százalékkal lassíthatta a koronavírust a tömeges tesztelés Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc97d86-23c6-42de-99bf-131d29f312a3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint 15 holttestet találtak, de négyszáznál több ember tűnt el a tűz során. A sérültek száma nagyjából 560 lehet.","shortLead":"Eddig több mint 15 holttestet találtak, de négyszáznál több ember tűnt el a tűz során. A sérültek száma nagyjából 560...","id":"20210324_rohingja_menekulttabor_leegett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebc97d86-23c6-42de-99bf-131d29f312a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466c1ca6-97a8-4217-af6d-f40ae02509a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_rohingja_menekulttabor_leegett","timestamp":"2021. március. 24. 14:18","title":"Leégett a rohingya menekülttábor Bangladesben – tízezrek maradtak fedél nélkül, rengeteg lehet a halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dbe0fc-63ce-42c5-b14b-36028bc92571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brüsszeli ügyészség kérhette a videó eltávolítását a flamand VTM televíziótól, mivel abban elhangzott Szájer József neve.","shortLead":"A brüsszeli ügyészség kérhette a videó eltávolítását a flamand VTM televíziótól, mivel abban elhangzott Szájer József...","id":"20210325_szajer_video_elerhetetlen_vtm_brusszeli_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72dbe0fc-63ce-42c5-b14b-36028bc92571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bd8628-7c21-4965-aecc-dab453ddcc95","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_szajer_video_elerhetetlen_vtm_brusszeli_ugyeszseg","timestamp":"2021. március. 25. 09:09","title":"Szájer lebukása: az ügyészség törölhette a belga tévé videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu-nak többen is arról számoltak be, hogy helyi Fidesz-irodákból vagy egy kormánypárti vezetésű önkormányzattól hívták fel őket.","shortLead":"A 24.hu-nak többen is arról számoltak be, hogy helyi Fidesz-irodákból vagy egy kormánypárti vezetésű önkormányzattól...","id":"20210324_Adatbazis_telefon_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4323d404-a8e5-419e-8bfd-5bde108232db","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Adatbazis_telefon_oltas","timestamp":"2021. március. 24. 18:23","title":"Fideszes szervezetek telefonon hívogatnak embereket, hogy oltassák be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc9f754-f0dd-4098-ba36-c4c766b46c1a","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az új amerikai elnökkel első alkalommal, virtuálisan találkoznak az EU-s állam- és kormányfők, akik megvitatják többek között a járványhelyzetet, az oltóanyagok előállításának kérdését, illetve az EU és Törökország kapcsolatát is.","shortLead":"Az új amerikai elnökkel első alkalommal, virtuálisan találkoznak az EU-s állam- és kormányfők, akik megvitatják többek...","id":"20210325_Joe_Bidennel_targyalnak_ma_az_unios_tagallami_vezetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bc9f754-f0dd-4098-ba36-c4c766b46c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3651a8a-d38d-409e-a394-cea63658b046","keywords":null,"link":"/eurologus/20210325_Joe_Bidennel_targyalnak_ma_az_unios_tagallami_vezetok","timestamp":"2021. március. 25. 10:30","title":"Joe Bidennel tárgyalnak ma az uniós tagállami vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f27201-1188-441c-abfa-3c3a9209733b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hajas Barnabás a tárca közleménye szerint nagyjából tíz hónap alatt elvégezte azokat a feladatokat, amelyeket két évre határoztak meg számára.\r

","shortLead":"Hajas Barnabás a tárca közleménye szerint nagyjából tíz hónap alatt elvégezte azokat a feladatokat, amelyeket két évre...","id":"20210325_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkar_hajas_barnabas_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83f27201-1188-441c-abfa-3c3a9209733b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac3e30d-2e7e-4d47-bb0a-b63954d21a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkar_hajas_barnabas_lemondas","timestamp":"2021. március. 25. 11:05","title":"Lemondott egy államtitkár az Igazságügyi Minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]