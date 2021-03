Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30c61457-e968-457a-9009-0d5d1f9d62de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mától a közönség is szavazhat a kedvenc kötetére.","shortLead":"Mától a közönség is szavazhat a kedvenc kötetére.","id":"20210325_Libri_irodalmi_dijak_10es_listaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30c61457-e968-457a-9009-0d5d1f9d62de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f8cd3d-40af-42c2-aa82-a73a3bd24cc5","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Libri_irodalmi_dijak_10es_listaja","timestamp":"2021. március. 25. 10:35","title":"Kiderült, milyen könyvek kerültek az idei Libri irodalmi díjak 10-es listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22fde316-dd8f-4dd9-8651-95d82a90ce9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többszörösen büntetett férfiak a lépcsőházban lopták meg áldozataikat, összesen csaknem 700 000 forint értékben zsákmányoltak ékszereket.","shortLead":"A többszörösen büntetett férfiak a lépcsőházban lopták meg áldozataikat, összesen csaknem 700 000 forint értékben...","id":"20210325_Idos_nok_rablas_lepcsohaz_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22fde316-dd8f-4dd9-8651-95d82a90ce9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5465ed4f-e53d-43f0-b0e8-474a3f74b8d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Idos_nok_rablas_lepcsohaz_Budapest","timestamp":"2021. március. 25. 10:32","title":"Idős nőket követett és rabolt ki két férfi Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c70c5a-e2b8-4393-b0c3-da030eea78d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfi és édesanyjuk a közösségi oldalakon megismert nőket futtatott, akiket később bántalmaztak és éheztettek.","shortLead":"Két férfi és édesanyjuk a közösségi oldalakon megismert nőket futtatott, akiket később bántalmaztak és éheztettek.","id":"20210325_Prostitucio_emberkereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22c70c5a-e2b8-4393-b0c3-da030eea78d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e2688f7-df31-4dff-8eca-45524a8f41e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Prostitucio_emberkereskedelem","timestamp":"2021. március. 25. 10:00","title":"Kiskorút is prostitúcióra kényszerített egy hódmezővásárhelyi család ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d14b702-e727-4c2d-af7c-5c375877aa4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy anya és két gyereke kapott szén-monoxid-mérgezést.","shortLead":"Egy anya és két gyereke kapott szén-monoxid-mérgezést.","id":"20210325_gazkazan_gondatlansag_lakaskiadas_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d14b702-e727-4c2d-af7c-5c375877aa4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebeff8a9-41c9-4ca9-bf0e-49edd39e4689","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_gazkazan_gondatlansag_lakaskiadas_vademeles","timestamp":"2021. március. 25. 09:52","title":"Kontár kazánjával majdnem megölt egy családot, bíróság elé áll a bajai főbérlő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f63f6-e9e5-41a9-8d58-fefac0211c69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tajszámot és a születési időnket kell beírni, majd igen vagy nem választ kapunk a regisztrációnk sikerességéről. ","shortLead":"A tajszámot és a születési időnket kell beírni, majd igen vagy nem választ kapunk a regisztrációnk sikerességéről. ","id":"20210325_Megjelent_a_vakcinaregisztraciot_ellenorzo_honlap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f63f6-e9e5-41a9-8d58-fefac0211c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce057be2-cba6-4511-9775-41d4ff15d975","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Megjelent_a_vakcinaregisztraciot_ellenorzo_honlap","timestamp":"2021. március. 25. 15:21","title":"Megjelent a honlap, ahol ellenőrizhetjük, érvényes-e regisztrációnk az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2595f8cf-ab9b-47e3-95f0-dfa8ac78b313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdeményezték az előzetes letartóztatását a rongálással gyanúsított férfinak.","shortLead":"Kezdeményezték az előzetes letartóztatását a rongálással gyanúsított férfinak.","id":"20210324_Elkaptak_a_godolloi_templomban_gyujtogato_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2595f8cf-ab9b-47e3-95f0-dfa8ac78b313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24553c8-1bb5-4870-91c1-87bc210dc4a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Elkaptak_a_godolloi_templomban_gyujtogato_ferfit","timestamp":"2021. március. 24. 08:14","title":"Elkapták a gödöllői templomban gyújtogató férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f089693-efd3-431b-bb34-7d82e542dfa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a belügyminiszter irányítása alá kerültek a kórházak, a miniszterhez közeli üzleti körök erősödnek a biztonsági és egészségügyi szektorban. ","shortLead":"Miközben a belügyminiszter irányítása alá kerültek a kórházak, a miniszterhez közeli üzleti körök erősödnek...","id":"20210324_Pinter_Sandor_bizalmasai_jarvanyhelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f089693-efd3-431b-bb34-7d82e542dfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c4ca2e-5d3a-477b-9f1f-c2f68b513a30","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Pinter_Sandor_bizalmasai_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. március. 24. 16:19","title":"Pintér Sándor utasít, a bizalmasai pedig tarolnak a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A cigarettákra kivetett jövedéki adó mértékének túlzottan alacsony szinten tartásával Magyarország megsértette az uniós jogból eredő kötelezettségeit – állapította meg az Európai Bíróság.","shortLead":"A cigarettákra kivetett jövedéki adó mértékének túlzottan alacsony szinten tartásával Magyarország megsértette az uniós...","id":"20210325_Europai_Birosag_jogellenesen_olcso_volt_Magyarorszagon_a_cigaretta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90302423-81b6-4501-b308-86c1c7ab5d41","keywords":null,"link":"/eurologus/20210325_Europai_Birosag_jogellenesen_olcso_volt_Magyarorszagon_a_cigaretta","timestamp":"2021. március. 25. 10:28","title":"Európai Bíróság: Jogellenesen olcsó volt Magyarországon a cigaretta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]