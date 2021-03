Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a következő három hónapban léphetnek piacra a gyártók az első olyan okostelefonokkal, amelyekben már a Snapdragon 780G fog dolgozni.","shortLead":"A tervek szerint a következő három hónapban léphetnek piacra a gyártók az első olyan okostelefonokkal, amelyekben már...","id":"20210325_qualcomm_snapdragon_780g_5nm_gyartasi_technologia_processzor_kozepkategorias_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597400d0-3fac-404a-b236-88032a5f6eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_qualcomm_snapdragon_780g_5nm_gyartasi_technologia_processzor_kozepkategorias_mobil","timestamp":"2021. március. 25. 17:11","title":"Majdnem csúcsteljesítmény középkategóriás mobilokban: itt a Qualcomm új processzora, a Snapdragon 780G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a130c6-c4ec-47fb-9c17-d46f2f34a823","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerződéseket még nem kötötték meg, a tárgyalások pedig még folynak.","shortLead":"A szerződéseket még nem kötötték meg, a tárgyalások pedig még folynak.","id":"20210324_cansino_covishield_heteken_belul_tobb_millio_adag_kulugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4a130c6-c4ec-47fb-9c17-d46f2f34a823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1686e1-a700-49a8-997f-df0a5306a011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_cansino_covishield_heteken_belul_tobb_millio_adag_kulugyminiszterium","timestamp":"2021. március. 24. 17:37","title":"A külügyminisztérium szerint heteken belül több millió érkezhet a CanSino és a Covishield vakcinákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9c8a6d-d237-4d58-aa18-ddd524d25ca8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A külföldi turisták miért mehetnek a Baleari vagy a Kanári-szigetekre, és mi miért nem? 