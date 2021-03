Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24e60dc7-b4c2-4a60-b634-ee956e3bb24a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mostani uniós ciklusban 4265 milliárd forint jut a vidékfejlesztésre, a következő hét év alatt ebből 750 milliárd forintra az élelmiszer-feldolgozók pályázhatnak. A keret háromnegyede a nagyvállalatoknak juthat.","shortLead":"A mostani uniós ciklusban 4265 milliárd forint jut a vidékfejlesztésre, a következő hét év alatt ebből 750 milliárd...","id":"20210325_A_videkfejlesztesi_penz_otode_az_elelmiszeriparba_csuroghat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24e60dc7-b4c2-4a60-b634-ee956e3bb24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29527af0-bda6-4fdd-8409-d850539571c9","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_A_videkfejlesztesi_penz_otode_az_elelmiszeriparba_csuroghat","timestamp":"2021. március. 25. 16:05","title":"A vidékfejlesztési pénz hatoda az élelmiszeriparba csuroghat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e47dd8-8ef2-4750-9718-aea7d9b19844","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos simán hazavezetheti majd a kocsit, miután megtett vele 100 gyors kört a helyi versenypályán.","shortLead":"A tulajdonos simán hazavezetheti majd a kocsit, miután megtett vele 100 gyors kört a helyi versenypályán.","id":"20210326_1400_loeros_le_mansi_szornyeteget_szabaditanak_a_kozutakra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e47dd8-8ef2-4750-9718-aea7d9b19844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7922cfb-57d4-40f0-b570-c70623820f5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_1400_loeros_le_mansi_szornyeteget_szabaditanak_a_kozutakra","timestamp":"2021. március. 26. 09:22","title":"1400 lóerős Le Mans-i szörnyeteget szabadítanak a közutakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a brit székhelyű cég nemrég jelentette be, hogy közel sem tudja teljesíteni a vállalásait az Unió felé, a közleményük szerint a most megtalált oltóanyagokban nincs semmi gyanús.","shortLead":"Bár a brit székhelyű cég nemrég jelentette be, hogy közel sem tudja teljesíteni a vállalásait az Unió felé...","id":"20210324_astrazeneca_olaszorszag_vakcina_kozlemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b5e5fa-b68f-4a4e-b22a-f95091f553b1","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_astrazeneca_olaszorszag_vakcina_kozlemeny","timestamp":"2021. március. 24. 17:05","title":"Az AstraZeneca szerint semmi meglepő nincs a most előkerült 29 millió olaszországi vakcinájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55288edf-d945-4e73-99b1-1fce24b0241d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok a változás, mióta Trump távozott az amerikai kormány éléről. Többek között az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) is újra foglalkozhat egy igen fontos kérdéssel, a klímaváltozással.","shortLead":"Sok a változás, mióta Trump távozott az amerikai kormány éléről. Többek között az Egyesült Államok Környezetvédelmi...","id":"20210324_klimavedelmi_informaciok_epa_weboldala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55288edf-d945-4e73-99b1-1fce24b0241d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f71d1f-5636-4e35-a67e-337b2927494a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_klimavedelmi_informaciok_epa_weboldala","timestamp":"2021. március. 24. 21:03","title":"Trump után, szabadon: új szelek fújnak az USA környezetvédelmi hivatalának weboldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80034325-bc5d-4648-a71d-e0a030a8453c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Mészáros Lőrinchez és Vida Józsefhez is köthető Magyar Bankholding hivatalosan is elindította az összeolvadás folyamatát.","shortLead":"A Mészáros Lőrinchez és Vida Józsefhez is köthető Magyar Bankholding hivatalosan is elindította az összeolvadás...","id":"20210324_2023ban_indulhat_az_uj_magyar_gigabank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80034325-bc5d-4648-a71d-e0a030a8453c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94993716-696d-4083-8f56-199008fae1a6","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_2023ban_indulhat_az_uj_magyar_gigabank","timestamp":"2021. március. 24. 19:08","title":"2023-ban indulhat az új magyar gigabank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50384762-3ed1-4421-8538-6185c2631364","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csúcsra pörgették a retrót a japánok prémium autójában.","shortLead":"Csúcsra pörgették a retrót a japánok prémium autójában.","id":"20210324_Rendes_lemezjatszon_lehet_zenet_hallgatni_a_legujabb_Lexusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50384762-3ed1-4421-8538-6185c2631364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23872d50-ca2a-4c0c-8b86-1928c1da828c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_Rendes_lemezjatszon_lehet_zenet_hallgatni_a_legujabb_Lexusban","timestamp":"2021. március. 24. 17:59","title":"Rendes lemezjátszón lehet zenét hallgatni egy egyedi Lexusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6713d889-11a6-4692-81af-bd77af87e454","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabló a pultra felugorva követelte a bevételt az eladótól.","shortLead":"A rabló a pultra felugorva követelte a bevételt az eladótól.","id":"20210325_pecsi_dohanybolt_rablas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6713d889-11a6-4692-81af-bd77af87e454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fa58c0-908b-4d28-8887-d3f268148206","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_pecsi_dohanybolt_rablas","timestamp":"2021. március. 25. 19:22","title":"Videón, ahogy kirabolnak egy pécsi dohányboltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ismét beigazolta az élet, hogy működnek Murphy törvényei: a tajvani Ever Given (Evergreen) nevű óriási konténerszállítót a Szuezi-csatorna azon szakaszán állította keresztbe egy szokatlanul erős széllökés, ahol csak „egy sávon”, azaz felváltva közlekedhetnek az észak, illetve dél felé haladó hajók. A 400 méter hosszú és hatvan méter széles vízijármű megfeneklett, a világ egyik legfontosabb víziútján megállt a forgalom, az olajár pedig megindult felfelé.","shortLead":"Ismét beigazolta az élet, hogy működnek Murphy törvényei: a tajvani Ever Given (Evergreen) nevű óriási...","id":"20210324_Szuezicsatorna_olajar_hajokozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e824ac7-6cb1-45ad-8f0a-c0b17c0820b8","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Szuezicsatorna_olajar_hajokozlekedes","timestamp":"2021. március. 24. 20:00","title":"150 év sem volt elég minden fejlesztésre, jó időre bedugulhat a Szuezi-csatorna a szerdai baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]