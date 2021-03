Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39f26adb-15c2-4aed-94e7-44c9765993ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ferenc József-föld mellett jelent meg három orosz atom-tengeralattjáró a jégből előtörve. A történelmi eseményről videó is készült.","shortLead":"A Ferenc József-föld mellett jelent meg három orosz atom-tengeralattjáró a jégből előtörve. A történelmi eseményről...","id":"20210328_Video_orosz_atomtengeralattjarok_jelentek_meg_az_Eszakisarkon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39f26adb-15c2-4aed-94e7-44c9765993ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467c3201-80aa-4a45-ba33-2233ccecdd70","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_Video_orosz_atomtengeralattjarok_jelentek_meg_az_Eszakisarkon","timestamp":"2021. március. 28. 08:40","title":"Videó: orosz atom-tengeralattjárók jelentek meg az Északi-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870de855-4646-49de-9e8f-bd69706ba140","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szövevényes dokumentumfilm az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hamisítási botrányáról a Netflix műsorán.","shortLead":"Szövevényes dokumentumfilm az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hamisítási botrányáról a Netflix műsorán.","id":"202112_film__raszedett_mugyujtok_a_vaszon_mogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=870de855-4646-49de-9e8f-bd69706ba140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a58a42-7586-42dc-846f-9007b8a77a67","keywords":null,"link":"/360/202112_film__raszedett_mugyujtok_a_vaszon_mogott","timestamp":"2021. március. 27. 08:30","title":"A nyolcvanmillió dolláros csalás, amely megrázta a műgyűjtők világát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f75ca8-1894-40c5-8b25-4fbe7b578d1d","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210328_Marabu_Feknyuz_A_dinamikus_alkalmatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28f75ca8-1894-40c5-8b25-4fbe7b578d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e2c201-09b5-4266-8bd3-ba0220114763","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Marabu_Feknyuz_A_dinamikus_alkalmatlan","timestamp":"2021. március. 28. 10:21","title":"Marabu Féknyúz: A dinamikus alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfb2422-cf36-4e78-afc5-ff70b4a1419f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A boszorkányüldözés elmaradt, és közben a családi házak alól sem vették ki a telket. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A boszorkányüldözés elmaradt, és közben a családi házak alól sem vették ki a telket. A német újraegyesítésről szóló...","id":"20210327_ugynoklista_telkek_privatizalas_1991_marcius_30","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dfb2422-cf36-4e78-afc5-ff70b4a1419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4788c351-8a85-4491-8486-d15fe9fc3012","keywords":null,"link":"/360/20210327_ugynoklista_telkek_privatizalas_1991_marcius_30","timestamp":"2021. március. 27. 16:30","title":"Nyilvánosságra hozták az ügynöklistát – 1991. március 30.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Egymásnak esett Orbán két legelszántabb kultúrharcosa, Szakács Árpád és Demeter Szilárd. Utánajártunk, mi áll a háttérben, és megnéztük, mekkora az új Aczél György birodalma.","shortLead":"Egymásnak esett Orbán két legelszántabb kultúrharcosa, Szakács Árpád és Demeter Szilárd. Utánajártunk, mi áll...","id":"202112__demeter_szilard_birodalma__kulturalis_terfoglalas__aczelos__irodalmi_lepegeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c852ac1c-b280-4fe2-b83e-8cd608a6f2bd","keywords":null,"link":"/360/202112__demeter_szilard_birodalma__kulturalis_terfoglalas__aczelos__irodalmi_lepegeto","timestamp":"2021. március. 27. 11:00","title":"Demeter Szilárd lesz az új Aczél György? Központosítva ömlenek a milliárdok kultúrába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6391301f-2d4c-46b0-8433-73320874a02b","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Az elmúlt egy év természetesen a sport világát is megrengette és átalakította. Visszatér-e az élet a régi kerékvágásba? Ha igen, hogyan? Ha nem egészen, mi változik? Hogyan néz ki most a sport, mint a gazdaság része? Lesz-e olimpia? Ezekről kérdeztük Dénes Ferenc sportközgazdászt.","shortLead":"Az elmúlt egy év természetesen a sport világát is megrengette és átalakította. Visszatér-e az élet a régi kerékvágásba...","id":"20210327_Denes_Ferenc_sport_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6391301f-2d4c-46b0-8433-73320874a02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c443b120-f342-4a81-b266-8cd352e69f41","keywords":null,"link":"/360/20210327_Denes_Ferenc_sport_interju","timestamp":"2021. március. 27. 08:15","title":"Dénes Ferenc sportközgazdász: A járvány kevés ahhoz, hogy a sport ne maradjon nagy üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63fab48-7a37-4b95-9457-3269ac72b40d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egység nem nyomozóhatóság, elsődleges céljuk a bűnmegelőzés. ","shortLead":"Az egység nem nyomozóhatóság, elsődleges céljuk a bűnmegelőzés. ","id":"20210328_Tobb_korhazban_is_lesz_irodaja_a_halapenzkommandonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e63fab48-7a37-4b95-9457-3269ac72b40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c096c885-94de-4881-9a4f-54c0aa9f6a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Tobb_korhazban_is_lesz_irodaja_a_halapenzkommandonak","timestamp":"2021. március. 28. 20:06","title":"Több kórházban is lesz irodája a hálapénz-kommandónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f466691a-7f9e-4025-9a61-458c2f987a2a","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Olyan fáradságos dolog törölni múltunk nyomait az internetről, hogy hacsak nem zűrös földüzletet kötünk a propagandaminiszter friss feleségeként, jó eséllyel nem éri meg a ráfordított energia. Ráadásul az sem biztos, hogy egy elszabadult kollégiumi buli képei bárkit is zavarnának.","shortLead":"Olyan fáradságos dolog törölni múltunk nyomait az internetről, hogy hacsak nem zűrös földüzletet kötünk...","id":"202112__internetesmulteltavolitas__b_terv__elfeledteteshez_valo_jog__vegkepp_letorolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f466691a-7f9e-4025-9a61-458c2f987a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c6595a-e213-4395-85f8-7ec11d05e37b","keywords":null,"link":"/360/202112__internetesmulteltavolitas__b_terv__elfeledteteshez_valo_jog__vegkepp_letorolni","timestamp":"2021. március. 28. 08:15","title":"Hogyan törölhetjük le magunkat a netről? Egyáltalán van-e értelme belevágni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]